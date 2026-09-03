APsystems alcanza un hito clave en seguridad con el éxito en las pruebas APstorage 261L UL 9540A

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 3 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- APsystems ha alcanzado un hito importante en materia de seguridad para su cartera de soluciones de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial (C&I). Bajo la supervisión de TÜV Rheinland, la solución de almacenamiento refrigerada por líquido APstorage 261L superó con éxito la rigurosa prueba de propagación de incendios UL 9540A, demostrando un rendimiento excepcional en seguridad contra incendios. Durante las pruebas, el sobrecalentamiento se contuvo por completo dentro de un único gabinete, sin propagarse a las unidades adyacentes, superando así los requisitos de seguridad estándar del sector.

La norma UL 9540A es ampliamente reconocida como uno de los estándares de seguridad más rigurosos para sistemas de almacenamiento de energía a nivel mundial. La prueba evalúa el comportamiento ante el sobrecalentamiento en las celdas, módulos, unidades e instalaciones, midiendo la liberación de calor, la generación de humo, el aumento de temperatura y la respuesta del sistema para verificar su resistencia a incendios y explosiones.

Superando los estándares de la industria

El gabinete de almacenamiento APstorage 261L fue sometido a pruebas en condiciones extremas, operando al 100 % de su capacidad de carga (SOC) con su sistema de extinción de incendios desactivado intencionadamente. Incluso en estas exigentes circunstancias, no se produjo ningún cortocircuito, propagación del fuego ni explosión, y el gabinete mantuvo su integridad estructural durante toda la prueba.

Resultados clave de las pruebas

Flujo de calor: 0 kW/m medido cerca del gabinete afectado, significativamente por debajo del umbral UL 9540A de 1,3 kW/m, lo que elimina el riesgo de ignición de equipos adyacentes por radiación térmica.

Temperatura máxima de la superficie del módulo: 83,9 °C tanto en el módulo afectado como en los módulos vecinos, lo que demuestra que se evitó eficazmente la propagación térmica entre módulos.

Temperatura máxima de la pared adyacente: 30,6 °C, solo 3,1 °C por encima de la temperatura ambiente, lo que confirma un impacto térmico prácticamente insignificante en el entorno circundante.

En cada etapa de la jerarquía de pruebas, desde la celda hasta el módulo y el gabinete, el sobrecalentamiento se mantuvo completamente confinado dentro de un único recinto, evitando con éxito su propagación a los gabinetes vecinos.

Seguridad desde el diseño

La seguridad está integrada en cada aspecto del diseño del APstorage 261L. El sistema cuenta con una arquitectura de refrigeración líquida de clúster único, que mantiene la variación de temperatura de la celda por debajo de 3 °C para mejorar la vida útil de la batería y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad operativa.

Una arquitectura de seguridad integral combina:

Sistema de protección contra incendios de 4 niveles

Ventilación activa

Mecanismos de alivio de presión pasivos

Juntos, estos elementos crean un marco de seguridad robusto de múltiples capas que protege el sistema desde el nivel de la celda hasta la instalación completa.

Compacto, flexible y optimizado para proyectos C&I europeos

Más allá de su excelente rendimiento de seguridad, el APstorage 261L ha sido diseñado para admitir una implementación rápida y flexible en aplicaciones comerciales e industriales europeas.

Con una superficie de tan solo 1,3 m, el sistema cuenta con conexiones plug-and-play para una instalación y puesta en servicio simplificadas. Su arquitectura modular permite una expansión paralela perfecta en múltiples gabinetes, lo que la convierte en una solución ideal para instalaciones industriales, edificios comerciales y aplicaciones de carga de almacenamiento solar.

Con el respaldo de la extensa red europea de APsystems y un almacén de almacenamiento de energía exclusivo de C&I en los Países Bajos, APstorage ofrece disponibilidad de productos local, formación profesional y soporte técnico confiable en el sitio.

A medida que APsystems continúa ampliando su cartera de soluciones de almacenamiento de energía de extremo a extremo, APstorage sigue comprometido a ofrecer niveles cada vez más altos de seguridad, rendimiento y confiabilidad.

Para más información, visite:

https://emea.apsystems.com/apstorage-ci/

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