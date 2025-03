AquaSense 2 Ultra de Beatbot gana el prestigioso iF Design Award 2025

Beatbot AquaSense 2 Ultra Wins Prestigious iF Design Award 2025

Revolucionario robot de limpieza de piscinas impulsado por IA reconocido por su tecnología de vanguardia y diseño innovador

BERLIN, 25 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, el líder en innovación en el cuidado inteligente de piscinas, se enorgullece de anunciar que su innovador limpiador robótico de piscinas AquaSense 2 Ultra ha sido galardonado con el prestigioso premio iF Design Award 2025. Además de este honor, el AquaSense 2 Ultra también ha sido reconocido con el premio MUSE Design Award GoldWinner, lo que consolida su posición como líder mundial en tecnología de limpieza de piscinas.

AquaSense 2 Ultra de Beatbot reconocido con el iF Design Award 2025

El AquaSense 2 Ultra, el primer limpiafondos 5 en 1 del mundo con IA combina tecnología de vanguardia con un diseño inteligente para ofrecer un rendimiento y una comodidad excepcionales. Su sistema HybridSense™ AI Pool Mapping, exclusivo en la industria, utiliza sensores avanzados, como una cámara con IA, tecnología infrarroja y ultrasónica, para navegar por las piscinas con precisión y eficiencia. El sistema optimiza las rutas de limpieza, garantizando una cobertura completa y una mayor eficiencia en la limpieza, mientras que su versátil sistema de limpieza se encarga de suelos, paredes, líneas de agua e incluso superficies de agua.

El sistema ecológico Clearwater™ del AquaSense 2 Ultra, impulsado por agentes naturales reciclados de caparazón de cangrejo para una filtración superior, reduce la necesidad de productos químicos y limpia hasta 99,000 galones cuatro veces más rápido que los clarificadores tradicionales. Su detección avanzada de residuos con IACruise y la planificación adaptativa de rutas para plataformas multinivel garantizan que no se pase por alto ningún punto, mientras que funciones como el estacionamiento inteligente de la superficie del agua y la tecnología SmartDrain™ facilitan la recuperación y el mantenimiento.

"Estamos encantados de recibir el iF Design Award 2025 y el MUSE Design Award Gold Winner por el AquaSense 2 Ultra", declaró York Guo, director de marketing de Beatbot. "Estos galardones demuestran nuestro compromiso con la innovación, la excelencia en el diseño y la experiencia del usuario. El AquaSense 2 Ultra representa el futuro del cuidado de piscinas, combinando tecnología avanzada de IA con soluciones ecológicas para proporcionar una experiencia fluida y agradable a nuestros clientes".

Tecnología y diseño galardonados

Los iF Design Awards, organizados por el iF International Forum Design GmbH, son uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo. Este año, se recibieron más de 11.000 propuestas de 66 países. El AquaSense 2 Ultra destacó ante el jurado de 131 miembros por su excepcional rendimiento en innovación funcional, experiencia de usuario y diseño estético. Además del iF Design Award, el AquaSense 2 Ultra también recibió el MUSE Design Award Gold Winner, en reconocimiento a su excelencia en diseño e innovación.

El diseño elegante y moderno del AquaSense 2 Ultra, combinado con su avanzada tecnología de recubrimiento IMR, realza su calidad y combina a la perfección profesionalidad y estética futurista. Su diseño inalámbrico, con certificación IP68 y otras normas de seguridad, consolida aún más su posición como producto líder en la industria. Cabe destacar que Beatbot capturó el 85% de la cuota de mercado de productos de limpieza para piscinas con precios superiores a 1.400 dólares, lo que demuestra aún más nuestro liderazgo en el segmento premium.

Adelántese a la primavera, limpie a la perfección con las ofertas por tiempo limitado de Beatbot

Con la llegada de la primavera y la llegada del buen tiempo, Beatbot lanza su evento de Limpieza de Primavera con un 15% de descuento en el galardonado Beatbot AquaSense 2 Ultra para facilitar la limpieza de primavera y garantizar que sus piscinas estén en óptimas condiciones. La oferta por tiempo limitado está disponible desde ahora hasta el 31 de marzo en el sitio web oficial de Beatbot y en Amazon Store.

Acerca de Beatbot

Beatbot es una marca tecnológica dedicada a la robotización global de piscinas. Fundada por expertos del sector con más de 10 años de experiencia en empresas líderes de robótica doméstica, Beatbot está en pleno crecimiento, con oficinas en varios países y un sólido equipo de I+D que representa al 70% de su plantilla. Pionera en tecnologías clave como bombas de agua sin escobillas, locomoción espacial AUV, sonar láser SLAM y algoritmos de navegación de mapeo espacial, Beatbot cuenta con más de 221 patentes (concedidas y en trámite), incluidas 128 patentes de invención. La empresa se compromete a redefinir el cuidado de piscinas, abordar los retos del sector y ofrecer soluciones innovadoras y sin complicaciones.

