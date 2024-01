Aramco amplía el programa global de capital de riesgo con 4.000 millones de dólares (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aramco amplía el programa global de capital de riesgo con una inyección de fondos de 4.000 millones de dólares

La empresa duplica con creces la financiación de su división de capital de riesgo, Aramco Ventures

La decisión respalda la estrategia a largo plazo de Aramco a través de inversiones en áreas estratégicas de desarrollo empresarial

Intención de financiar innovaciones revolucionarias en una variedad de industrias

DHAHRAN, Arabia Saudita, 17 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Aramco ("la Compañía"), una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, ha asignado 4.000 millones de dólares adicionales a su división global de capital de riesgo, Aramco Ventures. Duplicará con creces el capital asignado a Aramco Ventures, aumentando su asignación de inversión total de 3.000 millones de dólares a 7.000 millones de dólares.

Llevará la asignación total de capital de riesgo de Aramco a 7.500 millones de dólares, lo que también incluye el fondo de capital de riesgo de 500 millones de dólares Wa'ed Ventures, que se centra en el ecosistema de empresas emergentes en el Reino de Arabia Saudita.

La decisión refleja la creciente importancia del programa de capital de riesgo de Aramco para permitir el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas, crear oportunidades de diversificación para Aramco y allanar el camino para colaboraciones con empresas emergentes innovadoras. Al hacerlo, su objetivo es ayudar a avanzar en la estrategia a largo plazo de la Compañía, que incluye un enfoque en nuevas energías, productos químicos y materiales de transición, negocios industriales diversificados y tecnologías digitales.

Ahmad Al Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco dijo: "La innovación es clave para abordar algunos de los desafíos fundamentales a los que se enfrenta el mundo hoy en día, incluida la transición energética. A través de Aramco Ventures, nuestro objetivo es apoyar a los pioneros con grandes ambiciones y, en última instancia, ayudar a hacer realidad sus ideas. Al inyectar 4.000 millones de dólares adicionales en financiación durante los próximos cuatro años, pretendemos proporcionar el respaldo financiero necesario para llevar las soluciones innovadoras al siguiente nivel. Esto proporcionará un impulso crucial a las empresas en diversas etapas de desarrollo en todo el mundo, y al mismo tiempo contribuir a los propios objetivos a largo plazo de Aramco".

Antes de la nueva asignación de capital, Aramco Ventures gestionaba tres fondos. Se trata de un Fondo Digital/Industrial, que ascendió a 500 millones de dólares, que invierte en tecnologías de importancia estratégica para Aramco; el Fondo Prosperity7 con 1.000 millones de dólares, que invierte en proyectos de tecnología disruptiva más allá del sector energético; y el Fondo de Sostenibilidad, que ascendió a 1.500 millones de dólares e invierte en nuevas empresas con el potencial de respaldar la ambición de Aramco de lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y Alcance 2 en todos sus activos de propiedad absoluta y operados para 2050.

Información de contacto de Aramco X: @aramco

Acerca de Aramco

Aramco es una empresa global integrada de energía y productos químicos. Nos impulsa nuestra creencia fundamental de que la energía es oportunidad. Desde producir aproximadamente uno de cada ocho barriles del suministro mundial de petróleo hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, nuestro equipo global está dedicado a generar impacto en todo lo que hacemos. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, más sostenibles y más útiles. Esto ayuda a promover la estabilidad y el crecimiento a largo plazo en todo el mundo. www.aramco.com

Acerca de Aramco Ventures

Aramco Ventures es la filial de riesgo corporativo de Aramco, la empresa petroquímica y energética totalmente integrada líder en el mundo. Con sede en Dhahran y oficinas en Norteamérica, Europa y Asia, los programas de riesgo estratégico de Aramco Ventures invierten globalmente en empresas de nueva creación y de alto crecimiento con tecnologías de importancia estratégica para su matriz, Aramco, principalmente apoyando la descarbonización operativa de la compañía, nuevos negocios de combustibles con bajas emisiones de carbono, e iniciativas de transformación digital. Aramco Ventures también opera Prosperity7, el programa de inversión en tecnologías disruptivas de la compañía.

Para más información, visite www.aramcoventures.com .

Aviso legal

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas brindan las expectativas y proyecciones actuales de la compañía relacionadas con sus gastos de capital e inversiones, proyectos importantes y desempeño upstream y downstream, incluso en relación con sus homólogos. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, cualquier declaración precedida, seguida o incluyendo palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "objetivo", "pretender", "puede", "anticipar", "estimar", "plan", "proyecto", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o negativo. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la compañía que podrían causar que los resultados, desempeño o logros reales de la compañía sean materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros esperados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo los siguientes factores: oferta y demanda internacional de petróleo crudo y el precio al que vende el petróleo crudo; el impacto de las pandemias o enfermedades infecciosas en las condiciones económicas y comerciales y en la oferta y demanda de petróleo crudo, gas y productos refinados y petroquímicos; presión competitiva; preocupaciones e impactos del cambio climático; clima; ciclicidad de los sectores del gas, el petróleo, la refinación y la petroquímica; terrorismo y conflictos armados; acontecimientos económicos o políticos adversos; riesgos y peligros operativos en las industrias de petróleo y gas, refinación y petroquímica; cualquier desviación o cambio significativo en las condiciones económicas y operativas existentes que podrían afectar la cantidad y el valor estimado de las reservas probadas de la compañía; pérdidas por riesgos relacionados con seguros insuficientes; la capacidad de la compañía para cumplir con proyectos actuales y futuros; comparabilidad entre períodos; la capacidad de la compañía para obtener beneficios de adquisiciones recientes y futuras, incluso con respecto a SABIC; riesgos relacionados con operar en varios países; la dependencia de la compañía de su alta dirección y personal clave; la fiabilidad y seguridad de los sistemas informáticos de la compañía; litigios a los que la compañía esté o pueda estar sujeta; riesgos relacionados con petróleo, gas, medio ambiente, salud y seguridad y otras regulaciones que impactan las industrias en las que opera la compañía; riesgos relacionados con operaciones internacionales, incluidas sanciones y restricciones comerciales, leyes antisoborno y anticorrupción y otras leyes y regulaciones; riesgos derivados de requisitos para obtener, mantener y renovar licencias, permisos y aprobaciones gubernamentales; riesgos derivados de leyes, regulaciones y otros requisitos o expectativas existentes y potenciales relacionados con la protección ambiental, leyes y regulaciones de salud y seguridad, y venta y uso de productos químicos y plásticos; cambios potenciales en la compensación recibida en relación con las ventas internas de hidrocarburos; impacto potencial en las tasas impositivas si la compañía no separa su negocio downstream en un plazo establecido por el gobierno de Arabia Saudita; riesgos relacionados con proyectos dirigidos por el gobierno y otros requisitos gubernamentales, incluidos aquellos relacionados con el nivel máximo de producción de petróleo crudo establecido por el gobierno y el objetivo de Capacidad Máxima Sostenible (MSC); así como la importancia de la industria de los hidrocarburos para el gobierno; inestabilidad y malestar político y social y conflictos armados reales o potenciales en las regiones en las que opera la compañía y otras áreas; fluctuaciones de tipos de interés y de cambio; riesgos que surgirían si el gobierno eliminara o cambiara la vinculación del SAR al dólar estadounidense; y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, como se establece en los últimos informes periódicos de la compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres potenciales que podrían causar que los resultados reales difieran de los resultados previstos, consulte los últimos informes periódicos de la compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Dichas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones sobre las estrategias comerciales presentes y futuras de la compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en el comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, se aplica únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no pretende ofrecer ninguna garantía sobre resultados futuros. La compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones del comunicado de prensa, incluidos datos financieros o declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, a menos que lo exija la ley o regulación aplicable. Ninguna persona debe interpretar el comunicado de prensa como un asesoramiento financiero, fiscal o de inversión. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aramco-amplia-el-programa-global-de-capital-de-riesgo-con-4-000-millones-de-dolares-302037275.html