Aramco y Pasqal hacen historia con el primer ordenador cuántico de Arabia Saudita (1)

Empresas anuncian el primer ordenador cuántico en Oriente Medio dedicado a aplicaciones industriales.

Este hito tecnológico acelerará el desarrollo de aplicaciones cuánticas en los sectores energético, de materiales e industrial.

La implementación se basa en las avanzadas capacidades digitales de Aramco, con el potencial de impulsar aún más las operaciones y generar valor añadido.

Pasqal consolida su posición como líder mundial con la entrega del primer ordenador cuántico de átomo neutro de la región.

DHAHRAN, Arabia Saudita, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, en asociación con Pasqal, líder mundial en computación cuántica de átomos neutros, ha logrado un gran avance para el panorama tecnológico de Oriente Medio con el exitoso despliegue del primer ordenador cuántico de Arabia Saudita, y el primer ordenador cuántico de la región dedicada a aplicaciones industriales.

La implementación del ordenador cuántico de Pasqal impulsada por tecnología de átomos neutros en el centro de datos de Aramco, en Dhahran, marca un paso fundamental en la creación de experiencia regional y la aceleración del desarrollo de aplicaciones cuánticas en los sectores de energía, materiales e industria en el Reino de Arabia Saudita y Oriente Medio en general.

Se alinea con la estrategia de Aramco de aprovechar las tecnologías digitales avanzadas para mejorar la eficiencia operativa, acelerar la innovación y crear valor a largo plazo. También refleja la misión global de Pasqal de ofrecer soluciones cuánticas prácticas y listas para la industria a sectores estratégicos de todo el mundo.

Ahmad O. Al-Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco, destacó: "Aramco es un líder tecnológico consolidado que continúa innovando mediante el desarrollo y la implementación de soluciones digitales avanzadas con beneficios tangibles. Estamos implementando IA y otras tecnologías a gran escala para optimizar aún más nuestras operaciones, maximizar la eficiencia y generar valor en todo nuestro negocio. Nuestra colaboración con Pasqal es una evolución natural y nos entusiasma ser pioneros en capacidades cuánticas de próxima generación, aprovechando las importantes oportunidades que ofrece esta nueva frontera de la computación".

Loïc Henriet, consejero delegado de Pasqal, afirmó: "Este es un hito histórico para Aramco. El despliegue de nuestro ordenador cuántico más potente hasta la fecha es un hito histórico y un hito para el futuro cuántico de Oriente Medio. Pasqal continúa su expansión, ofreciendo energía cuántica práctica a la industria".

Wa'ed Ventures, parte del programa de capital riesgo de Aramco, invirtió inicialmente en Pasqal en enero de 2023, convirtiéndose en uno de los primeros inversores estratégicos de la compañía. Desde entonces, Wa'ed Ventures ha apoyado activamente los esfuerzos de Pasqal para localizar sus tecnologías y operaciones en Arabia Saudita, lo que le ha permitido consolidar su presencia en el reino y contribuir al desarrollo de un ecosistema cuántico regional.

El sistema de Pasqal instalado en el centro de datos de Aramco puede controlar 200 qubits dispuestos en matrices bidimensionales programables, lo que ofrece una plataforma adecuada para explorar algoritmos cuánticos avanzados y casos de uso del mundo real relevantes para las operaciones industriales.

Como parte de la asociación, Pasqal también brindará programas de capacitación y oportunidades de investigación conjunta para ingenieros y científicos saudíes, fortaleciendo el ecosistema cuántico del reino y apoyando el desarrollo de talento de alta tecnología.

Acerca de Aramco

Como una de las empresas líderes mundiales en energía y productos químicos integrados, nuestro equipo global se dedica a generar impacto en todo lo que hacemos, desde el suministro de petróleo esencial hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, sostenibles y útiles, contribuyendo así al crecimiento y la productividad a nivel mundial. https://www.aramco.com

Acerca de Pasqal

Pasqal es una empresa líder en computación cuántica que construye procesadores cuánticos a partir de átomos neutros ordenados en matrices 2D para ofrecer una ventaja cuántica práctica a sus clientes y abordar problemas del mundo real. Pasqal fue fundada en 2019, en el Instituto de Óptica, por Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, el profesor y doctor Alain Aspect (Premio Nobel de Física 2022), el doctor Antoine Browaeys y el doctor Thierry Lahaye. Pasqal ha obtenido más de 140 millones de euros en financiación hasta la fecha. Para saber más sobre nosotros, visite www.pasqal.com.

