Aramco planea entrar al mercado minorista de Filipinas con la adquisición del 25% en Unioil

Aramco planea entrar al mercado minorista de Filipinas con un acuerdo para adquirir una participación del 25% en Unioil

Aramco ampliará su marca, su oferta minorista y los lubricantes de marca Valvoline a estaciones minoristas seleccionadas en Filipinas

La transacción representa un nuevo avance en la expansión estratégica de la red minorista global de Aramco en mercados de alto valor

DHAHRAN, Arabia Saudi, 19 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, firmó hoy acuerdos definitivos para adquirir una participación accionaria del 25% en Unioil Petroleum Philippines, una de las mayores empresas petroleras de Filipinas.

La adquisición prevista, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, tiene como objetivo capitalizar el crecimiento previsto del mercado de combustibles de alto valor en Filipinas. Representa un avance adicional en la expansión estratégica downstream de Aramco y el crecimiento de su red minorista global, que tiene como objetivo asegurar puntos de venta adicionales para sus productos refinados.

Yasser Mufti, vicepresidente ejecutivo de Aramco de productos y clientes, comentó: "Esta inversión representa otro paso adelante en nuestra estrategia global para expandir la red minorista de Aramco, y esperamos presentar los productos y servicios de alta calidad de Aramco a los clientes en Filipinas. Nuestra expansión internacional apunta a captar valor adicional y mejorar nuestra participación en economías vibrantes, en colaboración con socios establecidos. Estamos encantados de embarcarnos en la siguiente etapa de este viaje con Unioil, un actor dinámico en el mercado de combustibles de rápido crecimiento de Filipinas".

Unioil, un operador diversificado de combustibles downstream establecido en 1966, es una de las empresas minoristas, mayoristas y de almacenamiento de más rápido crecimiento en Filipinas, con una red de 165 estaciones minoristas y cuatro terminales de almacenamiento en el país.

El anuncio se produce tras las adquisiciones minoristas anteriores de Aramco en Chile y Pakistán. Una vez completadas, Aramco tiene la intención de ampliar su marca, sus ofertas minoristas competitivas y los lubricantes de marca Valvoline a estaciones minoristas seleccionadas en Filipinas.

Acerca de AramcoComo una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, nuestro equipo global se dedica a generar un impacto en todo lo que hacemos, desde proporcionar suministros de petróleo cruciales hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles, ayudando a promover el crecimiento y la productividad en todo el mundo. https://www.aramco.com

