Publicado 30/09/2026 08:10
- Comunicado -

Arasan presentará la primera IP MIPI SWI3S™ del sector en la reunión de miembros de MIPI en Taipéi

(Información remitida por la empresa firmante)

Arasan Chip Systems anuncia que realizará una demostración de la primera IP de gestor (Manager) y la primera IP de periférico MIPI SWI3S™ de la industria el 21 de octubre de 2026 en Taipéi

SAN JOSÉ, California, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, proveedor líder de núcleos de IP de semiconductores para SoC móviles y automotrices, anunció que realizará una demostración de su IP de controlador y periférico SWI3S™ en Taipéi el 21 de octubre de 2026. Arasan ofrece una solución integral de IP SWI3S™, que incluye la capa física (PHY) SWI3S™, la cual estará disponible en múltiples nodos de fundición de 22 nm e inferiores. Actualmente, Arasan colabora con los primeros usuarios de su IP de controlador y PHY SWI3S™. La empresa ofrecerá una actualización gratuita a la especificación MIPI SWI3S™ v1.1 para los licenciatarios actuales y futuros una vez que el estándar se publique oficialmente.

Arasan ofrece la gama más amplia de IP para los estándares MIPI, y la IP SWI3S™ se suma a sus IP Soundwire y Slimbus para aplicaciones de audio.

"Nos enorgullece presentar la primera IP SWI3S™ del sector en el evento MIPI Member Meet de Taipéi", declaró Ron Mabry, vicepresidente de ventas de Arasan. "La IP SWI3S™ está ganando terreno rápidamente en la industria, y esperamos acelerar aún más esta adopción con nuestra IP, que cumple con los estándares y ha sido validada en silicio".

La IP SWI3S™ completa de Arasan —que incluye la IP de gestión (Manager), la IP de periférico, la PHY SWI3S™ y la pila de software— está disponible para su licenciamiento inmediato. Puede encontrar más información sobre la IP SWI3S™ de Arasan en: https://www.arasan.com/products/mipi/sou...

Para obtener la licencia de la IP Total SWI3S™ de Arasan —que incluye la IP del controlador SWI3S, la IP PHY SWI3S™ y la pila de software SWI3S™—, contacte con bonnie.noufer@arasan.com.

Acerca de Arasan

Arasan Chip Systems, miembro colaborador de la asociación MIPI desde 2005, es un proveedor líder de propiedad intelectual (IP) para interfaces de almacenamiento y conectividad móvil. Las soluciones integrales de IP de Arasan —de alta calidad y validadas en silicio— abarcan IP digital, IP de capa física (PHY) AMS, IP de verificación, kits de desarrollo de hardware (HDK) y software. Arasan cuenta con una cartera de productos especializada y orientada a los SoC móviles. Para más información, visite arasan.com

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