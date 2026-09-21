(Información remitida por la empresa firmante)

-Arc XP lanza Compass: una página de inicio que sabe quién la lee y una redacción que sigue decidiendo qué noticia encabeza la información

Arc XP Compass reconoce a los lectores recurrentes, recuerda qué leyeron por última vez y les muestra lo que se perdieron. Los editores siguen decidiendo qué noticia encabeza la información.

WASHINGTON, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Arc XP, la plataforma de tecnología para medios desarrollada en el seno de The Washington Post, lanzó Arc XP Compass, un motor de personalización para las portadas de noticias y las páginas de inicio de las secciones. Arc XP Compass distingue a un lector recurrente de uno que visita el sitio por primera vez, recuerda qué leyó cada uno recientemente y reorganiza la página en función de ello. Es el tipo de experiencia que Instagram y TikTok han acostumbrado a esperar a toda una generación, pero aplicada a las noticias. La diferencia radica en quién establece las prioridades: los editores siguen decidiendo qué noticias ocupan el lugar principal.

Los medios de comunicación acaban de cruzar un umbral. Por primera vez, las redes sociales y las plataformas de vídeo han superado a los sitios web y aplicaciones propios de los medios como la vía más habitual para informarse: las utilizan el 54 % de los encuestados en 48 mercados, frente al 51 % que recurre a los sitios y aplicaciones de las propias organizaciones informativas, según el informe 'Digital News Report 2026' del Reuters Institute for the Study of Journalism.

'Catch Me Up' es el ejemplo más claro. El lunes se declara un incendio forestal y una lectora sigue las primeras órdenes de evacuación esa misma noche. Durante tres días, deja de consultar las noticias. Para el jueves, la historia ha evolucionado en cuatro aspectos: las líneas de contención han resistido, se ha autorizado el regreso de los vecinos de dos barrios, el condado ha abierto una investigación sobre la compañía de servicios públicos local y se ha actualizado la cifra de víctimas. Arc XP Compass sabe que ella estuvo allí y dónde dejó de leer, por lo que inicia la sesión con un resumen cronológico de los cambios ocurridos durante su ausencia, elaborado a partir de la información generada por la propia redacción y no mediante un resumen automatizado. Un visitante nuevo no ve nada de esto.

Detrás de ese resumen, todas las actualizaciones sobre el incendio se integran en una única narrativa denominada 'líneas de tiempo dinámicas', en lugar de dispersarse en una docena de enlaces separados. Los editores mantienen el control: las herramientas de priorización editorial les permiten fijar, destacar o relegar cualquier noticia directamente, garantizando así que la personalización nunca se aleje del criterio de la propia redacción.

La tendencia es especialmente marcada entre los lectores más jóvenes. Entre las personas de 18 a 24 años, el 52 % señala ahora las redes sociales, las plataformas de vídeo o los chatbots de IA como su principal fuente de noticias, superando en 32 puntos porcentuales a la siguiente fuente. Los sitios web y las aplicaciones de los propios medios ya no constituyen la principal fuente de noticias para ningún grupo de edad a nivel mundial. A escala global, el 10 % de los usuarios recurrió a un chatbot de IA independiente para informarse la semana pasada —frente al 7 % registrado un año antes—, cifra que asciende al 16 % entre los menores de 35 años. El tráfico de referencia también se muestra vulnerable: el tráfico procedente de Google Discover hacia Reach, el mayor grupo editorial de noticias comerciales del Reino Unido, cayó un 46 % en la segunda mitad de 2025, según los datos comunicados por la empresa a sus inversores.

Un chatbot de propósito general no puede replicar lo que una redacción construye a lo largo de los años: una voz editorial, la confianza de los lectores y un archivo de sus propios reportajes. La confianza global en las respuestas ofrecidas por los chatbots de IA se sitúa en el 20 %, frente al 37 % que obtienen las noticias en general. Arc XP denomina a este enfoque descubrimiento adaptativo.

Arc XP Compass es una solución independiente de la plataforma. Funciona con cualquier sistema de gestión de contenidos o infraestructura de distribución, independientemente de si la redacción utiliza la plataforma CMS híbrida de Arc XP para el resto de su sitio web.

"Los editores no quieren ceder su relación con los lectores al algoritmo de un tercero. Buscan una versión mejorada de su propia portada", afirmó Ryan Gladstone, director de ingeniería de producto de Arc XP. "Arc XP Compass permite que las prioridades de la redacción guíen la experiencia, al tiempo que retoma la interacción con cada lector en el punto exacto donde la dejó. Un chatbot no puede hacer eso, y un motor de recomendaciones genérico no respetará el criterio de la redacción".

Disponibilidad Arc XP Compass estará disponible de forma general a partir de septiembre de 2026. Para ver un breve vídeo sobre Arc XP Compass, visite: https://hubs.la/Q04xNZX50

Acerca de Arc XPArc XP es la plataforma para medios modernos creada en el seno de The Washington Post, diario que sigue utilizándola en la actualidad. Redacciones, editores digitales y organismos de radiodifusión, entre ellos The Irish Times, Libération, L'Express, Madsack, Graham Media Group y Sky News, emplean Arc XP para publicar con mayor rapidez, gestionar directamente la relación con su audiencia y diversificar sus fuentes de ingresos. Arc Intelligence fundamenta la IA en el contenido y las normas de gobernanza propios de cada organización, garantizando así que los editores mantengan el control sobre lo que se publica. Arc XP da soporte a más de 3.000 sitios web en todo el mundo y ofrece una ruta de migración avalada por la experiencia de editores que ya han realizado la transición. Más información en www.arcxp.com.

Fuentes de las estadísticas citadas: Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2026 (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2026). Cifra de alcance según Press Gazette (3 de marzo de 2026), citada en el mismo informe.

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