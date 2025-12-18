Arclin amplía su presencia con la adquisición estratégica de Willamette Valley Company

The Willamette Valley Company (“WVCO”) - ARCLIN/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

ALPHARETTA, Ga., 18 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Arclin, una empresa líder en ciencia de los materiales, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para adquirir Willamette Valley Company ('WVCO'), un fabricante y distribuidor de una amplia variedad de productos y servicios personalizados en los segmentos de productos de madera, ferrocarriles, reparación de hormigón, transporte, infraestructuras y productos de consumo.

Estamos encantados de dar la bienvenida a Willamette Valley Company a nuestra organización, afirmó Bradley Bolduc, consejero delegado de Arclin. Sus innovadoras tecnologías y su cartera de productos complementan a la perfección nuestro negocio, lo que crea una combinación beneficiosa para nuestros clientes. Con un compromiso compartido con la calidad en todos los productos de madera, esta adquisición nos posiciona para ofrecer un valor aún mayor y ampliar las oportunidades en todos los segmentos a los que prestamos servicio, destacó Bolduc.

La adquisición de WVCO es un paso fundamental para ampliar las capacidades de Arclin en ciencia de los materiales a sistemas de reparación de ingeniería, adhesivos especiales y soluciones de infraestructura, donde los polímeros y las formulaciones de rendimiento crítico son fundamentales para los resultados de los clientes. La adquisición añadirá ocho instalaciones de fabricación y aproximadamente 500 nuevos miembros al equipo actual de Arclin, formado por 1.200 personas.

La adquisición representa una medida altamente estratégica con claras eficiencias operativas, indicó Mark Glaspey, presidente de Arclin. Al combinar nuestras capacidades, ofreceremos una cartera más amplia de soluciones a nuestros clientes, al tiempo que ampliaremos nuestro alcance geográfico y abriremos nuevas oportunidades de crecimiento.

La decisión de vender Willamette Valley Company a Arclin representa una progresión natural para nuestro negocio, comentó John Murray, presidente y consejero delegado de WVCO. El marco operativo de primer nivel de Arclin acelerará la innovación de nuestros productos e impulsará un crecimiento sostenible. La combinación de la profunda experiencia técnica, la amplia base de conocimientos y la capacidad de desplegar rápidamente recursos de Arclin y WVCO será fundamental para impulsar nuestra estrategia de crecimiento. Unirnos a Arclin es una oportunidad emocionante para nuestro equipo y estamos deseando impulsar el negocio, añadió Murray.

Acerca de Arclin

Arclin es una empresa líder en ciencia de los materiales y fabricante de tecnologías de polímeros, productos de ingeniería y materiales especializados para los sectores de la construcción, la agricultura, las infraestructuras de transporte, la protección contra la intemperie y los incendios, la industria farmacéutica, la nutrición, la electrónica, el diseño y otros. Con sede en Alpharetta, Georgia, Arclin cuenta con oficinas y plantas de fabricación en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y fabrica para clientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.arclin.com.

Acerca de Willamette Valley Company

Fundado en 1952, Willamette Valley Company es un proveedor de soluciones de ingeniería especializado en una amplia gama de sistemas químicos y de aplicación. WVCO es una empresa multinacional que fabrica y distribuye una amplia variedad de productos y servicios personalizados en todo el mundo. Aunque sus raíces se encuentran en la industria de los productos de madera, su experiencia y soluciones abarcan innovadoras soluciones de reparación de traviesas de ferrocarril, sistemas de reparación de hormigón, parches, rellenos, adhesivos, robótica, ingeniería y mucho más en docenas de industrias. Para obtener más información, visite https://wilvaco.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2848345/Arclin_Logo.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=QpjnjWMZM_cFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2848346/The_Willamette_Valley_Company.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arclin-amplia-su-presencia-con-la-adquisicion-estrategica-de-willamette-valley-company-302646195.html