Arctech Flagship SkyLine II: Las nuevas funciones desbloquean el potencial de proyectos solares complejos

(Información remitida por la empresa firmante)

KUNSHAN, China, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el suelo disponible de alta calidad se vuelve más escaso, el desarrollo fotovoltaico está evolucionando hacia terrenos complejos como montañas, colinas y pendientes. Los sistemas de seguimiento tradicionales presentan limitaciones en adaptabilidad al terreno, elevados costes de preparación del sitio y una eficiencia reducida. El sistema de seguimiento inteligente All-Terrain SkyLine II de Arctech ha sido diseñado para superar estos desafíos a través de cuatro valores clave.

Adaptabilidad All-Terrain: maximizando el valor de inversión en cada metro de terrenoGracias a su diseño de pilotes cortos y configuración de enlace 1V3, el sistema se adapta a pendientes de hasta 30°, aumentando la capacidad instalada por unidad de superficie en un 40–50%, transformando terrenos complejos en activos energéticos de alto valor.

Fiabilidad en todos los escenarios: protección inteligente de los activosEl sistema opera de forma fiable en rangos de temperatura de -40°C a 80°C y cuenta con protección anticorrosiva de nivel C5 para entornos extremos. Equipado con cuatro modos inteligentes de protección, soporta velocidades de viento de hasta 70 m/s. En modo dinámico de protección contra granizo, puede inclinarse hasta 75°, reduciendo el daño por impacto en los módulos en un 70%. Los modos automáticos de eliminación de nieve y protección frente a inundaciones refuerzan aún más la resiliencia de los activos.

Éxito compartido a lo largo de todo el ciclo de vida: optimizando la rentabilidad del proyecto desde la inversión hasta el retornoLa alta adaptabilidad al terreno reduce el volumen de movimiento de tierras en un 90% y los costes de cimentación en pilotes en un 60%. El diseño modular preensamblado disminuye el tiempo de instalación en obra en un 35%. Combinado con algoritmos de seguimiento basados en inteligencia artificial, el sistema reduce la inversión inicial en un 10%, disminuye el LCOE en un 8,5%, mejora la TIR en un 3% y aumenta la generación energética en un 8%, aportando valor medible desde el diseño hasta la operación y el mantenimiento.

Compatibilidad con todo el ecosistema: impulsando prácticas bajas en carbono en toda la cadena de valorAl reducir los movimientos de tierra y preservar la vegetación, el sistema contribuye a prevenir la erosión del suelo y a disminuir los costes de restauración ecológica. Su diseño estructural optimiza el uso de acero e incorpora materiales reciclables, reduciendo las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida en un 15–20%. Estos beneficios mejoran la calificación ESG de los proyectos, facilitando el acceso a financiación verde y el cumplimiento regulatorio.

La solución All-Terrain SkyLine II de Arctech responde directamente a la necesidad del sector de contar con soluciones más inteligentes y fiables en terrenos complejos. A través de estos cuatro valores clave, Arctech permite a sus clientes transformar terrenos desafiantes en activos energéticos de alto valor.

Como líder global en sistemas de seguimiento fotovoltaico, Arctech continúa marcando el estándar del sector mediante la innovación tecnológica. Con más de 50 GW de la serie SkyLine II desplegados a nivel mundial, el sistema sigue evolucionando y refuerza la competitividad de la compañía en el segmento de seguidores solares.

De cara al futuro, Arctech continuará impulsando su ecosistema "Tracker+", integrando seguimiento inteligente, construcción avanzada, robótica para operación y mantenimiento, y almacenamiento energético en soluciones de ciclo de vida completo, respaldadas por una red global de servicios, contribuyendo así a un futuro energético más sostenible.

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