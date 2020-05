Arena finaliza el reclutamiento completo del ensayo en fase 2 ADVISE de etrasimod para dermatitis atópica (2)

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones pueden identificarse por la presencia de términos como "se espera", "podrá", "pretende", "potencial", "guía", e incluyen, sin limitación, declaraciones acerca de lo siguiente: programas clínicos de Arena, incluyendo las activaciones de sitio de estudio clínico, reclutamiento de temas de estudio, seguridad de pacientes, momento del estudio, suministro de fármacos, lecturas de datos de tiempo y actualizaciones futuras potenciales en los programas clínico de Arena; capacidad de Arena de proporcionar una opción oral segura y eficaz para pacientes que padecen dermatitis atópica y el potencial de los fármacos candidatos de Arena, incluyendo las mejores propiedades intrínsecas de su clase. Para estas declaraciones, Arena busca la protección de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Los eventos reales o resultados podrían diferir materialmente de las expectativas de Arena. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones de futuro están, pero no se limitan, los siguientes: ensayos clínicos y otros estudios que podrían no proceder en el momento o de la forma esperada; momento y resultados de la investigación, desarrollo y revisión normativa inciertas, y fármacos candidatos de Arena que podrían no avanzar en el desarrollo o aprobarse para marketing; reclutamiento de pacientes en los ensayos clínicos en marcha e inducidos de Arena como competitivos y complejos; la duración y severidad de la reciente pandemia del coronavirus (COVID-19), incluyendo pero no limitándose al impacto de las operaciones clínicas de Arena, las operaciones de los proveedores de Arena, socios, colaboradores, licencias y mercados de capital, que en cada uno de los casos siguen siendo inciertos; riesgos relacionados con el desarrollo y comercialización de fármacos; Arena podría necesitar fondos adicionales para avanzar en todos sus programas, y vosotros y otros podrían no estar de acuerdo con la forma en la que Arena organiza sus recursos; riesgos e incertidumbres asociados a los ingresos y activos que podrían generarse de la venta de productos y de otras Fuentes, incluyendo el impacto de la finalización; que los ingresos de Arena se basen en parte en sus estimaciones, juicios y políticas contables, además de las estimaciones incorrectas o desacuerdo en relación a las estimaciones o políticas de contabilidad, aparte de estimaciones incorrectas o no de acuerdo con las políticas de contabilidad que pudieran resultar de los cambios en la guía de Arena o en los resultados indicados con anterioridad; riesgos asociados a los nuevos datos no esperados o desfavorables; datos no clínicos y clínicos voluminosos y detallados, además de las agencias normativas que podrían interpretar o ponderar la importancia de los datos de forma diferente y llegar a otras conclusiones que Arena u otros, solicitando información adicional, con recomendaciones adicionales o cambio en su guía o requisitos antes o después de la aprobación; resultados de los ensayos clínicos y otros estudios que están sujetos a interpretaciones diferentes y que podrían ser no predictivos de los resultados futuros; datos de primera línea que no reflejan de forma precisa los resultados completos de un estudio o ensayo concreto; resolución satisfactoria de los litigios u otros desacuerdos con los otros; acciones de pago de gobierno o de terceras partes, incluyendo las relacionadas con el reembolso y el precio; riesgos relacionados con la base de las licencias o acuerdos de colaboración, incluyendo la falta de control y disputas potenciales; entrada en la modificación o terminación de las licencias de los acuerdos de colaboración y derechos de propiedad intelectual de Arena y de terceras partes. Factores adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los declarados o implicados en las declaraciones de futuro de Arena están integrados en los documentos de Arena cumplimentados según la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluyendo pero no limitándose al informe trimestral de Arena en Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2020, que fue cumplimentado para la SEC el 7 de mayo de 2020. Las presentes declaraciones prospectivas solo expresan las consideraciones de Arena en la fecha del comunicado. Arena rechaza toda intención u obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

