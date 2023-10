Armis Biopharma anuncia un contrato con la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa

(Información remitida por la empresa firmante)

-Armis Biopharma anuncia la recepción de un contrato de 20,3 millones de dólares con la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa para desarrollar Veriox® DECON para heridas en el campo de batalla

FORT COLLINS, Colo., 4 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Armis Biopharma, Inc. anunció hoy que la compañía recibió un contrato de 20,3 millones de dólares de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA) para desarrollar su producto patentado de descontaminación del agente de guerra química (CWA) Veriox® DECON para su uso en heridas en el campo de batalla. Este será un producto importante para los combatientes que puedan estar expuestos a agentes de guerra química cuando estén heridos, ya que la tecnología podría tener el potencial de ayudar a salvar vidas y ampliar la oportunidad de brindar un nivel adecuado de atención a los heridos graves. La edición de mayo de 2023 de la publicación de DTRA JSTO, "JSTO in the News", incluyó el artículo " Beyond a Bandage," que explica la importancia de la tecnología Veriox® DECON para el personal militar.

La tecnología Armis Veriox® (Veriox® DECON) se fundó para neutralizar agentes de guerra química en dos estudios separados realizados por el Instituto de Investigación Médica de Defensa Química del Ejército de EE.UU. (USAMRICD).

"Estamos entusiasmados por la oportunidad de ofrecer una nueva tecnología para descontaminar agentes de guerra química para su aplicación en los mercados civil y militar. Nuestra solución patentada única, Veriox® DECON, ofrece varias ventajas sobre los productos de descontaminación existentes tanto para aplicaciones individuales como para entornos con víctimas masivas porque se puede dispensar rápidamente con sistemas de dispensación de líquidos estándar que permitirán a los socorristas descontaminar rápidamente a varias personas", afirmó Ted Ziemann, presidente y consejero delegado de Armis Biopharma. "Veriox® DECON también es ambientalmente seguro porque se descompone rápidamente en productos inofensivos y demuestra un mejor perfil de seguridad que los productos de la competencia".

En noviembre de 2020, Armis Biopharma recibió una subvención de los Institutos Nacionales de Salud para desarrollar Veriox® DECON para proporcionar a los socorristas que trabajan en la descontaminación de víctimas en masa, una aplicación rápida, eficaz y rentable para neutralizar agentes de guerra química en la piel. Actualmente se está trabajando en esa aplicación.

Además de la descontaminación de agentes nerviosos, Veriox® DECON también es un agente antimicrobiano muy eficaz, que ha demostrado una excelente eficacia contra agentes de guerra biológica (BWA) y patógenos resistentes a los medicamentos y también se ha probado con éxito contra el fentanilo.

Acerca de Armis Biopharma

Armis Biopharma, Inc es una empresa biofarmacéutica privada con sede en Fort Collins, CO, que se dedica a desarrollar y comercializar productos que sean eficaces para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas, descontaminar agentes de guerra química y proporcionar dispositivos médicos diferenciados. El desarrollo de productos se centra en la desinfección de superficies, el cuidado de heridas humanas y animales, el cuidado bucal, la seguridad alimentaria y la descontaminación de agentes de guerra química y biológica.

Armis presentó su primer desinfectante de superficies antimicrobiano llamado ArmiClenz® en junio de 2020, su implante de hueso pequeño VeriFixx® aprobado por la FDA en noviembre de 2020, el desinfectante de manos ArmiCare® en 2021, ArmiVET® Animal Wound Wash en 2021, el limpiador ArmiGard™ para dispositivos orales en 2022, y, más recientemente, su lavado de heridas VeriCyn® aprobado por la FDA en mayo de 2023. Seguirán más productos en desarrollo a partir de 2024.

Para más información sobre Armis, visite www.armisbiopharma.com.

Para preguntas generales contactar con info@armisbiopharma.com.

Contacto para medios:Karen Dombekkarend@mcspr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2237912...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/armis-biopharma-anuncia-un-contrato-con-la-agencia-de-reduccion-de-amenazas-de-defensa-301946281.html