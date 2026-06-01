ArmorSource gana un contrato con el Ejército de EE. UU. para 25.000 sistemas de casco ACH Gen II

(Información remitida por la empresa firmante)

- ArmorSource gana un contrato valorado en 17,6 millones de dólares con el Ejército de EE. UU. para 25.000 sistemas de casco ACH Gen II

El nuevo contrato ACH Gen II refuerza aún más el papel de ArmorSource en el mercado estadounidense de cascos de combate ligeros de alta tecnología.

HEBRON, Ohio, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ArmorSource, LLC, fabricante estadounidense de sistemas avanzados de cascos balísticos, está aumentando la producción tras haber obtenido un contrato de 17,6 millones de dólares para fabricar y entregar 25.000 sistemas de casco de combate avanzado de segunda generación (ACH Gen II) al Ejército de Estados Unidos.

La Agencia de Logística de Defensa (DLA) anunció oficialmente la adjudicación del contrato el 28 de mayo de 2026, bajo el número de contrato SPE1C1-26-C-0016, tras un exhaustivo proceso de adquisición. Está previsto que las entregas correspondientes a este nuevo pedido comiencen en 2027.

"Consideramos este premio una muestra de confianza por parte del gobierno estadounidense, el Ejército de EE. UU., PEO Soldier y la Agencia de Logística de Defensa", declaró Todd Barnes, Director de Programas Gubernamentales de ArmorSource. "Este pedido, junto con nuestro contrato vigente para el suministro de 30.000 cascos para tripulantes de vehículos de combate avanzados (ACVC), sitúa a ArmorSource a la vanguardia de los proveedores del gobierno estadounidense de sistemas avanzados de protección craneal ligeros. El equipo de ArmorSource está preparado para llevar a cabo esta importante misión".

El sistema ArmorSource ACH Gen II es reconocido por su excepcional densidad superficial reducida, su ergonomía mejorada y su comodidad superior, al tiempo que mantiene una protección balística, ambiental y mecánica avanzada.

Además de sus alianzas de larga data con las ramas militares estadounidenses, incluidos el Ejército, la Infantería de Marina, la Armada y el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., ArmorSource brinda apoyo a organizaciones militares y policiales de élite en Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio.

Más recientemente, ArmorSource amplió su plataforma de cascos con el sistema de retención AireLink Prime, que cuenta con microajustes independientes para el lado izquierdo y derecho, junto con la plataforma de suspensión AireSupport Max 3D, diseñada para reducir los impactos fuertes y mejorar la comodidad durante operaciones prolongadas.

Fundada en 2005 y con sede en Ohio, ArmorSource es uno de los principales fabricantes mundiales de cascos balísticos avanzados, con una capacidad de producción que supera las 12.000 carcasas de polietileno de alta tecnología al mes. La empresa se centra en la mejora continua del rendimiento balístico, la ergonomía, la durabilidad y la transparencia en la fabricación para satisfacer las exigencias de defensa más rigurosas del mundo.

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