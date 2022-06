Artmarket.com: El arte irrumpe en el metaverso (2)

PARIS, 17 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Nada sustituirá nunca la experiencia única de admirar una obra de arte en un museo, pero eso no resta valor a la contemplación del arte en libros o en Internet. A veces, los museos tienen que cerrar sus puertas durante varios días o incluso meses y, en cualquier caso, hay millones de obras de arte que simplemente no se adaptan al entorno de un museo. Los metaversos ofrecen numerosas alternativas para experimentar el arte de múltiples maneras.

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "Los metaversos alumbrarán lo mejor... y lo más difuso. Ya existen numerosos fragmentos de esta nueva dimensión que revelan un asombroso potencial de posibles aplicaciones: mientras que algunos Metaversos funcionan como extensiones de nuestro propio mundo real, otros inventan nuevos universos regidos por sus propias normas. Las opciones de Facebook (Meta) y Sandbox dominan actualmente, pero ya se están construyendo otras muchas formas de Metaverso en diferentes contextos, sobre todo en el mundo del arte y en torno a Artprice"

Sumergiéndonos en la era digital…

En los últimos diez años, las visitas virtuales se han ido imponiendo poco a poco como opción en el mundo del arte. Hoy en día, muchos museos, ferias y casas de subastas ofrecen recorridos virtuales por sus espacios a través de smartphones, tabletas y ordenadores.

Este acceso alternativo al arte permite tanto a los aficionados como a los profesionales apreciar obras con un contenido muy nutrido y, por tanto, representa una forma complementaria de descubrir (o redescubrir) una exposición que satisface la necesidad creciente de flexibilidad. De hecho, la extraordinaria demanda de NFT ha demostrado que la flexibilidad es clave para el consumo moderno de arte. Las plataformas que permiten el intercambio de estos certificados digitales están accesibles día y noche, desde cualquier punto de la tierra, siempre que haya una conexión a internet.

Antes, las visitas virtuales a las exposiciones se creaban originalmente como fotomontajes; las nuevas tecnologías utilizan ahora programas de diseño en 3D, así como la Inteligencia Artificial. Las soluciones desarrolladas, entre otros, por el Universal Art Museum, Genesis Penthouse o Spatial permiten "colgar" toda una colección de obras de arte en un espacio digital con una libertad escenográfica casi infinita.

https://www.the-uma.org/en/

https://www.nftoasis.co/genesis-penthouse

https://spatial.io/

Bienvenidos al "otro lado"...

Aunque estas ideas siguen siendo relativamente oscuras para el público en general, muchos de los proyectos más importantes en el ámbito de los NFT hacen pensar en la llegada inminente de sus correspondientes Metaversos. Este es ya el caso de Yuga Labs con el lanzamiento de su "Otherdeed for Otherside".

https://www.youtube.com/watch?v=wcOyqZtZs8g

En la cúspide de la fama del BAYC (Bored Ape Yacht Club) y con el respaldo de su prestigiosa comunidad, Yuga Labs ha organizado la primera venta de terrenos en su metaverso llamado The Otherside. El enorme entusiasmo por el proyecto BAYC y un precio de acuñación muy atractivo (305 dólares APE ~ 6.000 dólares) empujaron la Blockchain de Ethereum más allá de sus límites de uso: las tasas del "gas" se dispararon y un buen número de participantes no pudieron adquirir un terreno a pesar de haber pagado importantes tasas. Afortunadamente, los diseñadores se comprometieron a compensar a los usuarios que se perdieron en la venta.

El precio mínimo de un terreno se sitúa actualmente en 2,55 ETH (~2.500 dólares), mientras que el último Ape vendido en subasta pública alcanzó los 3,4 millones de dólares.

https://opensea.io/collection/otherdeed

https://www.artprice.com/artist/1011081/yuga-labs/lots/pasts/27/nft

El artista contemporáneo Takashi Murakami ha anunciado que quiere construir un Metaverso que sería como la suma de todos sus proyectos,

murakamiflowers.kaikaikiki.com:

"Normalmente, 60 años podrían indicar que estás en la etapa final de la vida, pero como he dicho antes, mis obras han sido diseñadas para que su mecanismo empiece a funcionar después de mi muerte. Así que este es realmente el punto de partida para mí.

Mi objetivo era recrear en el mundo digital una escena con el pie de la montaña sagrada de Japón, el Fuji, en plena floración de cerezos. Dibujé una imagen delirante de un futuro espacio virtual en el que, junto a M.F. [Murakami Flowers], mis diversos títulos y negocios se reconstruirán en el mundo digital".

Puede que el proyecto de Murakami sea algo difuso, pero, como muchos otros proyectos del Metaverso, sin duda albergará sorpresas fascinantes.

[Image : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/06/artmarket-com-head-office-heart-of-the-abode-of-chaos-3d-immersion-360.jpg]

