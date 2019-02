Artprice: Los 20 mejores fotógrafos por el volumen de negocios en subastas en 2018 (1)

Publicado 15/02/2019 16:40:56 CET

PARÍS, February 15, 2019 /PRNewswire/ --

En nuestra serie quincenal de rankings del mercado diseñados para destacar algunas de sus tendencias clave, esta semana, artprice echa un vistazo al mercado de la fotografía en subasta.

thierry Ehrmann: "El mercado de la fotografía representa sólo el 1,7% del volumen de negocios mundial en las subastas de Bellas Artes y el 3% del número total de lotes de Bellas Artes vendidos. Pero tiene especificidades interesantes que la distinguen de otros segmentos de las Bellas Artes, comenzando por el hecho de que está fuertemente dominada por el arte contemporáneo. En cierto modo, inusual, la representante de este mercado es, este año también, una mujer, y una artista en la cima de su arte... Cindy Sherman".

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/821437/Artprice.jpg )

1. Cindy Sherman (1954) - Estados Unidos 6,737,871$

Con 18 lotes ya subastados por encima del umbral de 1 millón de dólares, Cindy Sherman es una de las tres artistas imprescindibles en el mercado de la fotografía actual. Los precios de sus fotografías han ido aumentando gradualmente desde 2012 y su mercado es particularmente líquido con más de 60 fotografías vendidas en subastas por año y una tasa de no vendidas de solo el 20%.

2. Richard Prince (1949) - Estados Unidos 6,504,718$

3. Andreas Gursky (1955) - Alemania 5,147,708$

4. Wolfgang Tillmans (1968) - Alemania 4.947.645$

Las fotografías de edición única de la serie de Tillmans Freischwimmer Einzelgänger y Greifber han tenido un gran éxito en los últimos dos años en las salas de subastas y ahora se venden por más de 600.000$. Sin emba rgo, más del 60% de sus fotos todavía se venden por menos de 50.000$ en las subastas. Wolfgang Tillmans fue descubierto por el público general en el año 2000 después de ganar el Turner Prize. En 2017, se le ofreció una retrospectiva en la Fundación Beyeler de Basilea.

5. Irving Penn (1917-2009) - Estados Unidos 3,940,908$

6. Robert Mapplethorpe (1946-1989) - Estados Unidos 3,433,837$

7. Hiroshi Sugimoto (1948) - Japón 3.277.496$

Mientras que los Estados Unidos dominan ampliamente el mercado de la fotografía, Alemania, Japón y Francia siguen estando muy unidos a este medio. Hiroshi Sugimoto ha sido el fotógrafo japonés más exitoso en el mercado secundario durante los últimos 15 años. Sus horizontes marítimos -fotografiados por todo el planeta- forman sus obras más logradas y más valoradas por los coleccionistas. Sus fotografías más importantes, en cinco ediciones, se venden hoy por más de 300,000$.

8. Richard Avedon (1923-2004) - Estados Unidos 2.533.905$

9. Ansel Easton Adams (1902-1984) - Estados Unidos 2,424,772$

10. Diane Arbus (1923-1971) - Estados Unidos 2,380,129$

11. Helmut Newton (1920-2004) - Alemania 2,266,289$

Newton es uno de los pocos fotógrafos importantes que ha logrado un récord de subastas en 2018. La única copia conocida de Panoramic Nude with Gun, Villa d'Este Como (1989), superó con creces las estimaciones de Phillips en Londres el 18 de mayo, alcanzando casi un millón de dólares.

12. Peter Beard (1938) - Estados Unidos 2,260,378$

13. Thomas Ruff (1958) - Alemania 1.517.803$

14. Barbara Kruger (1945) - Estados Unidos 1,507,283$

15. Gerhard Richter (1932) - Alemania 1,507,119$

16. Gustave Le Gray (1820-1884) - Francia 1.448.561$

En 2018 se subastaron nada menos que 77 fotografías de Gustave Le Gray, con un precio máximo de 225.000$. Este hecho convierte a Le gray en el fotógrafo más exitoso del s. XIX -o dicho de otra forma- en la figura histórica más importante del mercado de la fotografía. Sin em bargo, los precios de sus obras parece que están bajando. Boats leaving the port of Le Havre (1856-57), que alcanzó un récord de 1,264,000$ el 18 de junio de 2011 en Rouillac (Francia), fue revendido por 965,000$ el 17 de febrero 2016 en Christie's de Nueva York.

17. Man Ray (1890-1976) - Estados Unidos 1.376.050$

El año 2017 dio un importante impulso al mercado de Man Ray, en particular al establecer dos récords consecutivos para sus fotografías. Primero Portrait of a tearful woman (1936) el 17 de mayo de 2017 en Nueva York, y luego Black and White (1926) el 9 de noviembre 2017 en París, comprado por 2.2 millones de dólares y 3.1 millones de dólares respectivamente. Aunque sus mejores obras son más difíciles de encontrar en 2018 Man Ray continúa siendo un pilar del mercado de la fotografía.

18. Edward Henry Weston (1886-1958) - Estados Unidos 1.353.158$

19. László Moholy-Nagy (1895-1946) - Hungría 1.332.653$

20. Robert Frank (1924) - Suiza 1.316.356$

Después de experimentar un fuerte crecimiento de los precios justo antes de la crisis de 2008, el valor de las obras de Robert Franck se ha estabilizado lentamente. El precio de sus fotografías es todavía 2.5 veces más alto de media que hace 20 años, con resultados que exceden regularmente los 100,000$.

Copyright (c)2019 thierry Ehrmann - http://www.artprice.com

Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/artist/23640/baishi-qi

Subscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Sobre Artprice: Artprice cotiza en el Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Fundado por Thierry Ehrmann (ver Who's who certified Biography) (c).

Descubra Artprice en vídeo: https://www.artprice.com/video

Artprice es líder mundial en precios y bancos de datos de índices de arte. Cuenta con más de 30 millones de índices y resultados de subastas que abarcan a más de 700.000 artistas. Artprice Images(R) ofrece acceso ilimitado al mayor conjunto de recursos del mercado del arte del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o grabados de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, junto con comentarios de los historiadores de arte de Artprice.

Artprice enriquece continuamente su banco de datos con información de 6.300 subastadores y publica un flujo constante de tendencias del mercado del arte para las principales agencias de noticias del mundo y aproximadamente 7.200 publicaciones en prensa internacional.

Artprice da acceso a sus 4.500.000 de miembros a Standardised Marketplace, líder mundial en la compra y venta de arte. Artprice está preparando su cadena articulada para el Mercado del Arte. Está calificado como BPI (certificado científico nacional francés) El Informe Anual del Mercado de Arte Global de Artprice para 2017, publicado en marzo de 2018: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017

Artprice está asociado a Artron Group, el líder chino en el Mercado del Arte, su sólido socio institucional.

Sobre Artron Group:

"Artron Art Group (Artron), un grupo industrial cultural integral fundado en 1993 por Wan Jie, se compromete a heredar, mejorar y difundir el valor del arte. Basándose en abundantes datos de arte, Artron proporciona a los aficionados a la industria del arte y al arte un servicio profesional y experiencia en productos de calidad mediante la aplicación integrada de TI, la ciencia digital avanzada y arte y materiales innovadores.

Al haber producido más de 60.000 libros y catálogos de subastas, Artron es la impresora de libros de arte más grande del mundo con un volumen total de impresión de 300 millones al año. Cuenta con más de 3 millones de miembros profesionales en el sector de las artes y un promedio de 15 millones de visitas diarias, lo que lo convierte en el sitio web de arte más importante del mundo."

Web de Artron: http://www.Artron.net

(CONTINUA)