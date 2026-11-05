ASADOR ETXEBARRI ES NOMBRADO NO.1 EN LA LISTA DE THE 50 BEST RESTAURANTS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMA, 5 de noviembrede 2026 /PRNewswire/ -- El mundo gastronómico se dio cita en Lima, Perú, para la revelación de la lista The 50 Best Restaurants 2026, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, en la que Asador Etxebarri, ubicado en Atxondo, España, fue reconocido como The World's Best Restaurant. La ceremonia, celebrada en el Teatro Municipal de Lima, reconoció la excelencia culinaria a lo largo de 28 territorios y seis continentes.

Asador Etxebarri, liderado por su chef y propietario Victor Arguinzoniz, ha perfeccionado el arte de la cocina vasca a la leña. A través de un menú de 14 platos, la cocina transforma ingredientes sencillos en auténticas obras maestras. A Asador Etxebarri le siguen Gaggan (No.2) en Bangkok y Alchemist (No.3) en Copenhague.

Para consultar la lista completa del 1-50, haz click aquí.

Rikki Tidball, directora general de Eventos de The 50, comentó: "The 50 Best Restaurants 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, celebra la hospitalidad del más alto nivel a escala global. Es un placer para nosotros dar a conocer el ranking del 1-50 de este año."

11 restaurantes ingresan a la lista del 1-50 por primera vez y cinco vuelven a entrar al ranking.

Asador Etxebarri (No.1), en Atxondo, se corona como The Best Restaurant in Europe; Gaggan (No.2), en Bangkok, se lleva el galardón a The Best Restaurant in Asia; Quintonil (No.4), en Ciudad de México, gana The Best Restaurant in Latin America, patrocinado por Latam Airlines; Atomix (No.11), en Nueva York, asegura el título de The Best Restaurant in North America; Trèsind Studio (No.28), en Dubái, gana The Best Restaurant in the Middle East; La Colombe, (No.35) en Ciudad del Cabo, es premiado como The Best Restaurant in Africa, y Saint Peter (No.50), en Sídney, asegura el reconocimiento a The Best Restaurant in Oceania.

Tuju (No.16), en São Paulo, obtiene el Highest New Entry Award, patrocinado por Gloria. Kadeau (No.8), en Copenhague, se queda con el Highest Climber Award, patrocinado por Supermercados Wong. Jessica Rosval, jefa de cocina de Al Gatto Verde (No.24), gana el galardón Best Female Chef Award, patrocinado por Lexus. Ferran Adrià, de El Bulli, recibe el premio SevenRooms Icon Award.

Junghyun Park, de Atomix (No.11), en la ciudad de Nueva York, recibe el Estrella Damm Chefs' Choice Award. Dej Kewkacha se lleva el Best Pastry Chef Award, patrocinado por Sosa.

Lesley Liu, jefa de sommeliers en Odette, Singapur, gana el Best Sommelier Award, patrocinado por Vik. Naar (No.49) en Kasauli, gana el Sustainable Restaurant Award.

Doris Lam recibe The 50 Best Restaurants Scholarship, en asociación con Parmigiano Reggiano.

Ghana Food Movement recibe el Champions of Change Award, patrocinado por illycaffè; Tuju gana el Art of Hospitality Award y Yiaga recibe el Visa One to Watch Award.

Para acceder al centro de medios, visite:https://mediacentre.The50.com/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/asador-etxebarri-es-nombrado-no1-en-la-lista-de-the-50-best-restaurants-2026-302930247.html