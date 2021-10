Ascensia launches This is Diabetes Photo and Art Competition

- Ascensia Diabetes Care lanza el concurso "This is Diabetes" para destacar la necesidad de acceso a la atención diabética en apoyo del Día Mundial de la Diabetes de la FID

BASILEAE, Suiza, 7 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy Ascensia Diabetes Care, creadores del portfolio del sistema de control de la glucosa en sangre CONTOUR® y distribuidores del sistema de control continuo de la glucosa Eversense®, ha lanzado su concurso de arte y fotografía "This is Diabetes" como iniciativa de la compañía para apoyar el Día Mundial de la Diabetes. El concurso está diseñado para utilizar el arte y la fotografía para resaltar la importancia del acceso a la atención de la diabetes, en particular la medicación, la tecnología, la atención, el apoyo, la nutrición y el ejercicio, que es el tema oficial elegido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) para 2021.

La competencia global de Ascensia busca presentaciones de fotografías o arte originales que muestren lo que realmente significa el acceso a la atención de la diabetes. El concurso está abierto a presentaciones hasta el 31 de octubre de 2021 y las inscripciones se pueden enviar en www.thisisdiabetes.com. El participante ganador podrá nominar a una organización benéfica para la diabetes de su elección para recibir 5.000 euros, y habrá tres premios de finalistas de 1.000 euros. Los ganadores se anunciarán el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de 2021.

Rob Schumm, director general de Ascensia Diabetes Care, comentó: "Estamos orgullosos de apoyar el Día Mundial de la Diabetes por sexto año consecutivo. Según la FID, millones de personas que viven con diabetes (PCD) en todo el mundo no tienen acceso a los fundamentos del cuidado de la diabetes necesarios para manejar de manera óptima su afección y evitar complicaciones graves. El tema de este año es, por lo tanto, muy pertinente, ya que coincide con el centenario del descubrimiento de la insulina, un medicamento que salva vidas para quienes padecen diabetes tipo 1 y para quienes viven con diabetes tipo 2".

"A través de esta competencia, queremos usar el arte y la fotografía para resaltar cómo el acceso a medicamentos, tecnología, una dieta saludable y los profesionales de la salud pueden empoderar a las personas con discapacidad para simplificar y mejorar sus vidas y cómo la falta de acceso puede hacer que sus vidas sean más desafiantes", añadió Schumm.

Miembros de la comunidad de diabetes en línea, artistas y fotógrafos profesionales, así como un representante del grupo Diabetes Insider de Ascensia, que está compuesto por varios empleados que viven con diabetes, han sido seleccionados para formar parte del panel de jueces. Juntos, estos jueces seleccionarán una obra ganadora y tres finalistas basándose en tres criterios: creatividad, narración y la conexión con el tema del Día Mundial de la Diabetes de este año.

Pei Yan Heng, fotógrafo de Singapur que vive con diabetes tipo 2 y juez del concurso "This is Diabetes", explicó: "Al vivir con diabetes, aprecio mucho el acceso a la medicación adecuada, la tecnología de control y el apoyo de los profesionales sanitarios me ayuda a manejar de manera efectiva mi glucosa. Por lo tanto, estoy encantado de participar en la competencia de Ascensia, que es una excelente manera para que la gente destaque y comparta creativamente sus historias y pensamientos sobre cómo estos recursos y apoyo benefician a las personas con discapacidad en todo el mundo".

©2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados. Ascensia, el logo de Ascensia Diabetes Care y Contour son marcas comerciales y/o registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1654607/WDD21_Hero_Image.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1654606/Ascensia_This_is_Diabetes_WDD_2021.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg