Ascential Technologies designa a Zhigang "Manfred" Zhuang vicepresidente sénior para la región APAC

(Información remitida por la empresa firmante)

GRAND RAPIDS, Mich., 1 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Ascential Technologies, proveedor líder mundial de sistemas y servicios automatizados de diagnóstico, inspección, ensamblaje y prueba para una amplia gama de industrias, ha nombrado a Zhigang "Manfred" Zhuang vicepresidente sénior de Transporte para la región Asia Pacífico (APAC). Zhuang sucede a Tony Wu, quien recientemente se jubiló como director general de Transporte para APAC. En este puesto, Zhuang desempeñará un papel fundamental en la aceleración del crecimiento en los mercados asiáticos y el fortalecimiento de las alianzas de la compañía a nivel regional.

Zhuang liderará las operaciones de transporte de Ascential Technologies bajo la marca automotriz insignia de la compañía, Burke Porter. Con más de tres décadas de experiencia en liderazgo en los sectores manufacturero e industrial, incluyendo una amplia experiencia en el sector automotriz, cuenta con una trayectoria demostrada impulsando el crecimiento estratégico, la excelencia operativa y la expansión internacional. Además, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de actividades de I+D para productos de ingeniería y bienes de equipo.

"Agradecemos a Tony sus años de servicio en la empresa y le deseamos lo mejor. Con esta transición, seguimos entusiasmados con el futuro. La experiencia de Manfred en manufactura y su capacidad para formar equipos de alto rendimiento, junto con su mentalidad emprendedora, lo posicionan perfectamente para llevarnos al siguiente nivel", destacó Uwe Krueger, vicepresidente ejecutivo de Transporte. "Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros".

La experiencia de Zhuang incluye años de liderazgo en la industria automotriz. Recientemente, desempeñó un papel fundamental en la gestión de varias plantas chinas. En este puesto, supervisó a los directores generales de ventas, gestión de proyectos, I+D y seguridad, así como a los directores generales de planta y otras funciones de apoyo, como finanzas, recursos humanos y compras. En su nuevo puesto en Ascential Technologies, Manfred también aprovechará su amplia experiencia en liderazgo global y en el desarrollo de relaciones comerciales, fruto de su exitosa trayectoria en importantes empresas internacionales de automoción, como ThyssenKrupp, Joyson Group, Grammer AG y Brose.

Zhuang habla con fluidez inglés, chino, japonés y alemán. Su formación académica incluye una licenciatura en automatización mecánica e ingeniería robótica por la Universidad Tecnológica de Shanghái y un MBA Internacional Fudan-MIT, impartido conjuntamente por la Escuela de Administración de la Universidad de Fudan en Shanghái y la Escuela de Administración Sloan del MIT.

Acerca de Ascential Technologies

Ascential Technologies (anteriormente Burke Porter Group) diseña, desarrolla y automatiza procesos complejos de diagnóstico, inspección y pruebas en los mercados finales de las ciencias médicas y biológicas, el transporte y los sistemas de prueba y medición. La empresa aborda los desafíos más exigentes y críticos para los clientes, donde el coste de un fallo es elevado. Con más de 70 años de experiencia en innovación, Ascential cuenta con presencia global y la experiencia de más de 2.300 profesionales en 40 ubicaciones, lo que ayuda a los clientes a acelerar la innovación de soluciones críticas, mitigar riesgos, impulsar la diferenciación competitiva y acortar el plazo de comercialización a gran escala. La singularidad de la empresa reside en su compromiso de guiar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la ideación hasta la comercialización, donde la calidad y la seguridad son cruciales. Entre los clientes de Ascential se incluyen líderes de la lista Fortune 100 e innovadores disruptivos. Obtenga más información en www.ascentialtech.com.

Descargue imágenes:

Digitales: https://mbe.group/pr/Manfred-Zhuang-Headshot-Digital-RGB.jpgImpresas: https://mbe.group/pr/Manfred-Zhuang-Headshot-Print-CMYK.jpg

Contactos editorialesAgency:Brittney Popa MBE Group en nombre de Ascential Technologies(231) 675-1692bpopa@mbe.group

Mike BleauIndustry Scope en nombre de Ascential Technologies(810) 397-1429mbleau@industry-scope.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ascential-technologies-designa-a-zhigang-manfred-zhuang-vicepresidente-senior-para-la-region-apac-302542195.html