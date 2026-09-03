Ascentiz presenta H + K en IFA 2026, mostrando la primera plataforma de exoesqueleto modular del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Una base portátil, módulos de articulación intercambiables y una plataforma abierta debajo.

BERLÍN, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ascentiz presentará sus módulos H y K en IFA 2026, mostrando la primera plataforma de exoesqueleto modular del mundo: un Exo-Belt compartido, módulos articulares intercambiables y una plataforma de software abierta diseñada para expandirse con el tiempo.

Ascentiz-H se centra en la propulsión de la cadera para caminar, subir escaleras, correr y realizar movimientos a mayor velocidad. Ascentiz-K incorpora la función de Aumento Adaptativo de Rodilla, que combina asistencia dinámica a la rodilla con soporte activo sostenido y gestión de la carga en terreno llano, escaleras, subidas y bajadas. Ambos sistemas utilizan la Inteligencia de Movimiento Adaptativa para reconocer las condiciones cambiantes del movimiento y ajustar la asistencia en tiempo real dentro del modo seleccionado por el usuario.

Por qué modular

A medida que los exoesqueletos para el consumidor evolucionan hacia la asistencia en múltiples articulaciones, esta categoría se enfrenta a una disyuntiva arquitectónica: integrar todas las capacidades en un único dispositivo fijo para toda la pierna, o construir una plataforma compartida que pueda configurarse en función de las diferentes necesidades de movimiento.

"Elegimos la modularidad porque las personas no se mueven de la misma manera ni necesitan la misma asistencia en todo momento", afirmó Cody Kou, vicepresidente de Ascentiz. "Las distintas actividades exigen diferentes capacidades a las caderas y las rodillas. Creemos que la robótica vestible debe evolucionar con esas necesidades, en lugar de limitar todas las funcionalidades a un único dispositivo fijo. Nuestro objetivo es crear una plataforma que pueda incorporar nuevas capacidades con el tiempo, en lugar de pedir a los usuarios que empiecen de cero con cada nueva generación".

En el centro se encuentra el Exo-Belt, que aloja la batería, el controlador y los algoritmos. Puede albergar los módulos H, K o ambos simultáneamente, y se intercambian manualmente en segundos gracias al sistema de liberación rápida MOLLE. El módulo H impulsa al usuario hacia adelante y hacia arriba, mientras que el módulo K proporciona asistencia adaptativa para las rodillas, soporte y frenado controlado en situaciones de mayor carga e impacto.

BodyOS: la base para lo que viene después

BodyOS, la plataforma común de software y control de Ascentiz para robótica vestible modular, se ejecuta bajo la superficie del hardware. Junto con AZ-Lock en la capa mecánica y CAN-FD en la capa eléctrica y de comunicación, proporciona un marco compartido para que los módulos H, K y futuros operen en la misma plataforma.

BodyOS, cuyo código fuente se liberará en 2026, está diseñado para permitir que el sistema siga creciendo mediante actualizaciones de software, nuevos módulos de Ascentiz y hardware desarrollado por la comunidad de investigación y desarrollo.

Ascentiz presentará sus productos H y K en la feria IFA Berlín, del 4 al 8 de septiembre, en el pabellón 12, stand 109.

Precios y disponibilidad

Ascentiz-H ya está disponible en la tienda de Ascentiz, con un precio de 1.599 € para la versión H Pro y de 2.299 € para la versión H Ultra.

El precio de Ascentiz-K es de 2.399 € para la versión K Pro y de 2.999 € para la versión K Ultra, mientras que las configuraciones H+K cuestan 3.599 € para la versión Pro Combo y 3.999 € para la versión Ultra Combo.

La disponibilidad de las versiones K y H+K se anunciará próximamente.

Acerca de Ascentiz

Fundada en 2023, Ascentiz se dedica a transformar la robótica avanzada en tecnología de exoesqueletos accesible y centrada en el usuario. Nuestra misión es empoderar a las personas para que alcancen mayores logros, lleguen más lejos y desarrollen todo su potencial físico en su vida diaria y sus aventuras. Creemos en la mejora sin complejidad, creando interfaces ligeras e intuitivas que se integran a la perfección en cualquier estilo de vida.

Obtenga más información en ascentizexo.com.

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