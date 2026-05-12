ASICS LANZA SU PIMERA CAMPAÑA DE "BELLEZA" MOSTRANDO EL BRILLO NATURAL DE ROSTROS TRAS HACER EJERCICIO

(Información remitida por la empresa firmante)

"Get the Glow" muestra cómo 15 minutos de movimiento pueden revitalizar y renovar el cuerpo y la mente

MADRID, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En un mundo de filtros, piel perfecta y rutinas cada vez más complejas, ASICS pone en valor la forma original de "conseguir ese brillo": el movimiento, que eleva y revitaliza tanto el cuerpo como la mente. Hoy, la marca presenta su primera campaña de "belleza" con rostros reales tras hacer ejercicio. Sin filtros, sin cuidados de la piel caros, sin rutinas complicadas. Solo brillo, impulsado por el movimiento.

Get The Glow presenta a personas —incluidos atletas de ASICS— fotografiadas instantes después de correr, caminar, jugar o entrenar. Expresiones más luminosas. Mayor confianza. Cada imagen captura ese brillo que se siente cuando el cuerpo se mueve y la mente se eleva.

La campaña se lanza en un momento en el que la demanda global por lucir ese "brillo" va en aumento. Las búsquedas online relacionadas con la piel luminosa han crecido un 43 %[i] interanual, mientras que las conversaciones en redes sobre conseguir brillo "rápidamente" han aumentado un 375 %[ii], poniendo de manifiesto la creciente presión por lograr un aspecto radiante al instante.

Mientras tanto, los consumidores dedican más tiempo y dinero que nunca a este objetivo. Las mujeres invierten una media de 22 minutos al día en el cuidado de la pieliii —más de 136 horas al año— y el mercado global del skincare ha alcanzado los 162.000 millones de dólares iv. Además, las rutinas son cada vez más complejas: el 74 % de las mujeres sigue rutinas de varios pasos tanto por la mañana como por la noche. [iii]

ASICS cree que la forma original de conseguir ese brillo es a través del movimiento. Porque el brillo no es algo que se aplica, es algo que se siente. Un reflejo visible de cómo el movimiento transforma la mente. Porque cuando te sientes bien, se nota.

Investigaciones de ASICS muestran que solo 15 minutos de movimiento vii pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y tener un impacto positivo en el bienestar mental, haciendo que las personas se sientan con más luminosidad, confiadas y positivas.

Gary Raucher, Global Head of Marketing de ASICS, afirma: "ASICS se fundó sobre la creencia de que cuando mueves tu cuerpo, mueves tu mente. Mucho antes de que la industria de la belleza embotellara el 'brillo', la gente ya lo conseguía de forma natural a través del movimiento. En una cultura en la que el brillo suele fabricarse, queremos poner el foco en algo real. El brillo más significativo nace en el interior, a través del movimiento."

Zeynep Sönmez, jugadora profesional de tenis de ASICS, comenta: "Me encanta cómo me siento después de jugar al tenis y mover mi cuerpo. El deporte siempre ha sido una parte enorme de mi vida, y me enamoré del tenis desde pequeña. Me entusiasma colaborar con ASICS en esta iniciativa porque realmente creo que el movimiento tiene el poder de elevarte y ayudarte a brillar desde dentro. Me apasiona compartir este mensaje e inspirar a otros a experimentarlo por sí mismos."

Al destacar rostros reales tras el ejercicio, ASICS anima a las personas de todo el mundo a conseguir ese brillo a través del movimiento, no como un atajo de belleza, sino como un paso sencillo y accesible para favorecer un bienestar mental positivo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976728...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2788443...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/asics-lanza-su-pimera-campana-de-belleza-mostrando-el-brillo-natural-de-rostros-tras-hacer-ejercicio-302768524.html