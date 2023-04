ATLAS HOLDINGS ANUNCIA LA VENTA DE ALUDIUM A JUPITER ALUMINUM CORPORATION

Mediante esta adquisición, Jupiter Aluminum continuará su expansión en Europa.

Aludium pondrá fin a una fructífera asociación de ocho años con Atlas Holdings, durante la cual se ha convertido en una compañía independiente y ha ampliado sus actividades de reciclaje mediante importantes inversiones.

Esta transacción consolida el futuro de Aludium como parte de un grupo industrial, permitiéndole continuar su desarrollo y centrarse en la innovación de productos, el servicio y el reciclaje de aluminio.

GREENWICH, Conn., 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Atlas Holdings ("Atlas") y Jupiter Aluminum Corporation ("JAC") han anunciado hoy conjuntamente la firma de un acuerdo definitivo para que JAC adquiera Aludium a Atlas. Se espera que la venta se cierre en el segundo trimestre de 2023, una vez completadas las condiciones standards de venta. No se han revelado los términos de la transacción.

Atlas creó Aludium en 2015 tras la compra de los activos de laminación de los sistemas españoles y franceses de Alcoa Corporation. En la actualidad, Aludium es una compañía líder en la fabricación de productos laminados de aluminio con operaciones en tres plantas en Europa, una cartera de productos diversa, un equipo experimentado y un firme compromiso con la sostenibilidad.

"Tras un exitoso periodo de propiedad en el que Aludium se convirtió en una empresa independiente y amplió sus actividades de reciclaje como motor clave del negocio, ahora es el momento adecuado para que el competente equipo de Aludium avance con un nuevo socio en su próxima etapa de crecimiento", declaró Peter Bacon, Atlas Operating Partner and member of the Aludium Board of Directors.

JAC es un grupo industrial estadounidense que lleva más de 30 años reciclando aluminio. La compañia cuenta con centros de reciclaje, laminadores y líneas de pintura en Indiana y Virginia Occidental.

"Con esta adquisición, Jupiter Aluminum continua con su objetivo de expandirse en Europa. Las capacidades ampliadas y la experiencia de Aludium representan una excelente oportunidad para complementar nuestras operaciones existentes y nuestra oferta de productos en el mercado", declaró Paul-Henri Chevalier, CEO de JAC.

Tras el cierre de esta transacción, Aludium continuará centrándose en el reciclaje, la innovación de productos, las sólidas relaciones con sus clientes y la estrecha colaboración con sus proveedores. "Aludium está bien posicionada tras su fructífera asociación con Atlas Holdings, que ha sentado las bases para un futuro sólido con Jupiter Aluminum. Seguiremos centrados en ofrecer excelentes productos y servicios a nuestros clientes, al tiempo que combinaremos nuestra experiencia industrial mutua para desplegar nuestra agenda estratégica de bajas emisiones de carbono", afirmó Lionel Chapis, CEO de Aludium.

Acerca de AludiumCon más de 60 años de experiencia industrial, ALUDIUM es una compañía líder en la fabricación de productos laminados de aluminio en Europa. La empresa, que cuenta con unos 1.000 empleados, ofrece al mercado una variada cartera de chapas y bobinas de aluminio de alta calidad. Los productos de ALUDIUM se distribuyen a clientes de todo el mundo, en los sectores de la arquitectura, la energía, el aislamiento, el equipamiento, el embalaje y el transporte. Aludium desarrolla productos y procesos de producción innovadores a través de su centro de I+D de Cindal.

Para más información, consulte nuestra página web: https://aludium.com/Siga a Aludium en Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aludium...

Acerca de Jupiter Aluminum Corporation Jupiter Aluminum Corporation es una fábrica de aluminio y suministra bobinas laminadas y pintadas. La empresa fue fundada en 1992 por Dietrich M. Gross y es de propiedad privada. La producción de Jupiter Aluminum se basa en el reciclaje del 100% de chatarra de aluminio para producir aleaciones esencialmente de la serie 3XXX. La compañia suministra principalmente a los mercados de la construcción, pero también a Centros de Servicios y a Organismos Gubernamentales Federales y Estatales. El alto contenido de chatarra en sus productos acabados y sus exclusivos procesos patentados de fusión con oxy-fuel, hacen que su huella de carbono sea una de las más bajas del sector. Reciclar y respetar el medio ambiente es uno de los componentes clave de nuestro éxito en el mercado.

Para más información: Jupiter Aluminum Corp.Siga a JAC en Linkedin: https://www.linkedin.com/company/jupiter-aluminum-corporation/

Acerca de Atlas HoldingsCon sede en Greenwich (Connecticut) y fundada en 2002, Atlas y sus filiales poseen y gestionan 26 empresas, que dan empleo a unos 50.000 trabajadores en más de 300 instalaciones en todo el mundo. Atlas opera en sectores como la transformación del aluminio, la automoción, los materiales de construcción, los bienes de equipo, los servicios de construcción, la fabricación y distribución de alimentos, los envases, el papel, la generación de energía, la impresión, la pasta de papel, la gestión de la cadena de suministro y los productos de madera. En conjunto, las empresas de Atlas generan unos ingresos anuales de aproximadamente 16.000 millones de dólares. Para más información, visite atlasholdingsllc.com.

