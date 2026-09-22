ATOME PLC: Notificación de Intención de Arbitraje de Inversión (Reino Unido-Paraguay)

(Información remitida por la empresa firmante)

Reclamación evaluada de forma independiente como muy sustancial

LONDON, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ATOME, desarrollador líder de fertilizantes de bajas emisiones de carbono y la única empresa del Reino Unido dedicada exclusivamente al desarrollo internacional de fertilizantes de bajas emisiones de carbono a escala industrial, proporciona una actualización adicional a los anuncios previos relativos al Contrato de Compraventa de Energía (Power Purchase Agreement, "PPA") para el Proyecto Villeta en Paraguay ("Villeta" o el "Proyecto").

ATOME continúa manteniendo conversaciones en relación con el Proyecto Villeta de ATOME, listo para iniciar su ejecución, la mayor inversión industrial extranjera individual en la historia de Paraguay, por un total de US$665 millones. No obstante, ATOME, en su calidad de empresa que cotiza en bolsa y habiendo recibido asesoramiento legal favorable, es consciente de sus responsabilidades frente a sus accionistas y de sus obligaciones de proteger sus derechos legítimos.

En este contexto, el 17 de septiembre de 2026, ATOME PLC, a través de White & Case LLP, notificará hoy a la República del Paraguay un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje (el "Aviso"), de conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno del Paraguay para la Promoción y Protección de Inversiones (el "TBI").

El Aviso insta al Estado paraguayo a entablar conversaciones a fin de resolver el asunto de manera amistosa.

El Gobierno del Reino Unido ha sido informado de la presentación del Aviso, al igual que las Embajadas de la Unión Europea, Francia, Alemania y los Estados Unidos en Paraguay, así como la Embajada de Paraguay en Londres. De conformidad con el TBI, el Aviso establece que, si la controversia no se resuelve dentro de un período de tres meses, es decir, si no se alcanza una solución viable, ATOME proseguirá su reclamación contra Paraguay en virtud del TBI ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington D.C.

De permitirse su culminación, el Proyecto convertiría a Paraguay en un líder mundial en la producción de fertilizantes verdes y en la industria de fertilizantes de América del Sur, fortaleciendo la seguridad alimentaria local e internacional, creando alrededor de 4.000 empleos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la operación, y realizando aportes significativos al PBI y a la economía del país.

ATOME continuará realizando esfuerzos constructivos para resolver amistosamente las cuestiones pertinentes, pero hará valer sus derechos conforme al derecho internacional si lo considera necesario.

ATOME continuará manteniendo informado al mercado en todo momento relevante y, mientras tanto, todos los demás proyectos de ATOME continúan sin verse afectados.

Para más información, visite https://www.atomeplc.com

Acerca de ATOME

ATOME PLC es una compañía que cotiza en AIM y lidera el desarrollo internacional de fertilizantes verdes, con una cartera de proyectos en toda América Latina.

Los proyectos de ATOME están ubicados en el corazón de uno de los mayores centros de exportación de alimentos del mundo: la región del Mercosur, en el Cono Sur de América del Sur, con los mercados argentino y brasileño como vecinos. La producción de ATOME contribuirá a transformar la fuerte dependencia de la región de fertilizantes importados producidos a partir de combustibles fósiles, contribuyendo a los objetivos regionales de seguridad alimentaria.

En mayo de 2026, ATOME declaró incondicional la Decisión Final de Inversión de su proyecto insignia Villeta, en Paraguay, tras completar el financiamiento del proyecto por US$665 millones, respaldado por instituciones financieras internacionales de desarrollo de primer nivel e inversores privados en infraestructura. El Proyecto Villeta se beneficia de un Acuerdo Definitivo de Offtake por un período mínimo de 10 años, firmado con Yara International, la empresa líder internacional de fertilizantes, para la compra de toda la producción de fertilizante verde de Villeta, así como de un contrato EPC a precio fijo por US$465 millones con Casale S.A., especialista líder en ingeniería de amoníaco y fertilizantes.

Según datos de las Naciones Unidas, aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por el ser humano está vinculado a la producción de alimentos, y el uso y la producción de fertilizantes generan más emisiones que las industrias marítima y de aviación combinadas. El producto verde de Nitrato de Amonio Cálcico de ATOME contribuirá a descarbonizar el sector alimentario desde su base, actuando sobre el origen de las emisiones de la cadena de valor alimentaria. El fertilizante de ATOME producido con energía renovable es de bajas emisiones de carbono y ofrece, además, una alternativa segura y estable que no depende de combustibles fósiles, a diferencia de toda la producción actual de fertilizantes nitrogenados.

La Compañía cuenta con un Directorio enfocado en la transición verde, respaldado por accionistas principales que incluyen a Peter Levine; Schroders, un gestor de fondos líder; Baker Hughes, una empresa global de tecnología energética que opera en los sectores de energía e industria; y Casale S.A., la empresa suiza especializada en ingeniería de amoníaco y fertilizantes y licenciante de tecnología.

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