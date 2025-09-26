ATOMIX, EN NUEVA YORK, ES NOMBRADO NO.1 EN LA LISTA INAUGURAL DE NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Atomix en Nueva York es nombrado The Best Restaurant in North America 2025, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna

LAS VEGAS, 26 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los líderes gastronómicos se reunieron esta noche en el Wynn Las Vegas para la presentación inaugural de la lista North America's 50 Best Restaurants 2025, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, en la que Atomix fue nombrado The Best Restaurant in North America. La ceremonia rindió homenaje al talento culinario de 20 ciudades de Norteamérica, en el que reconoció a 2 restaurantes del Caribe, 11 de Canadá y 37 de Estados Unidos.

Clasificado en el puesto No.12 de The World's 50 Best Restaurants 2025, Atomix, de Ellia y Junghyun 'JP' Park, es famoso por su refinado menú de degustación de 12 platos y su narrativa inmersiva arraigada en la tradición coreana. El enfoque característico del restaurante, definido por la hospitalidad, la humildad y la precisión técnica, sigue realzando la cocina coreana en Norteamérica y en todo el mundo. Le siguen en la clasificación Mon Lapin (No.2) en Montreal y Restaurant Pearl Morissette (No.3) en Ontario.

William Drew, Director de Contenido de North America's 50 Best Restaurants, comentó: "Estamos encantados de presentar la primera lista de North America's 50 Best Restaurants, que celebra la diversidad, la creatividad y la excelencia que definen la escena gastronómica de la región. Desde instituciones pioneras en la alta cocina hasta nuevas propuestas atrevidas, esta lista refleja el rico panorama culinario de Norteamérica".

En la lista figuran dos restaurantes destacados del Caribe: Buzo Osteria Italiana (No.41) en Barbados, del chef Nakita Goddard, y Stush in the Bush (No.49) en Jamaica, de Lisa y Christopher Binns. La lista también destaca restaurantes de una gran variedad de destinos, como Denver, Charleston, Nashville, Portland, Richmond y Vancouver.

