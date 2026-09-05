AtomVie celebra la inauguración de sus nuevas instalaciones de fabricación de última generación en Hamilton

(Información remitida por la empresa firmante)

-AtomVie Global Radiopharma celebra la inauguración de sus nuevas instalaciones de fabricación de radiofármacos de última generación en Hamilton, Ontario

HAMILTON, Ontario, 5 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ - AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), una organización líder a nivel mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) en la industria radiofarmacéutica, celebró hoy la gran inauguración de sus nuevas instalaciones de fabricación de última generación, diseñadas específicamente para este fin, ubicadas en el número 10 de Aeropark Boulevard en Hamilton, Ontario. Este hito marca un momento decisivo en la evolución de AtomVie, transformando el éxito clínico en terapias de precisión que cambian la vida de pacientes en todo el mundo.

Con una inversión superior a los 160 millones de dólares, esta instalación de 72.300 pies cuadrados constituye, hasta la fecha, el mayor centro CDMO de una sola ubicación en Norteamérica dedicado al desarrollo de radiofármacos; cuenta con capacidad para producciones de bajo a alto volumen y multiplica por más de diez la capacidad de fabricación de AtomVie. Diseñada específicamente para acompañar el crecimiento a lo largo del ciclo de vida del producto, la instalación permite una transición fluida desde las fases iniciales de desarrollo hasta la fabricación comercial de radiofármacos, disponiendo de espacios adaptables a las necesidades futuras de los clientes.

AtomVie, una historia de éxito singular, surgió como una empresa derivada (spinout) del Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC), un centro de excelencia con sede en la Universidad McMaster creado para impulsar el liderazgo de Canadá en la innovación y fabricación de radiofármacos. En la actualidad, AtomVie cuenta con un equipo creciente de profesionales altamente cualificados y prevé alcanzar una plantilla de más de 200 empleados para finales de 2026, a medida que sus nuevas instalaciones avanzan hacia la plena operatividad.

Respaldada por más de una década de experiencia y una reconocida competencia técnica en el desarrollo de procesos y métodos analíticos, AtomVie ha apoyado más de 70 programas de desarrollo clínico y transferencia tecnológica, ha fabricado más de 1.000 lotes bajo normas cGMP y ha suministrado más de 4.400 dosis cGMP a pacientes en 28 países y seis continentes, alcanzando una tasa de éxito en la entrega superior al 99 %. Gracias a sus nuevas instalaciones, AtomVie se encuentra en una posición privilegiada para escalar la producción junto a sus socios, abarcando desde el desarrollo clínico hasta la fabricación comercial.

"Esta gran inauguración representa el siguiente capítulo en la trayectoria de AtomVie y un hito de orgullo para la innovación canadiense en medicina nuclear", afirmó Bruno Paquin, consejero delegado de AtomVie. "Nuestras nuevas instalaciones, diseñadas específicamente para este fin, potencian nuestra sólida trayectoria de distribución global fiable y nuestra profunda experiencia científica, permitiéndonos apoyar el desarrollo y la comercialización de las carteras de productos de nuestros socios. Sobre todo, esta iniciativa impulsa nuestro propósito de transformar la vida de los pacientes mediante el suministro de radiofármacos de alta calidad a quienes los necesitan en todo el mundo".

"La inauguración de las nuevas instalaciones de AtomVie refleja la disciplina y la dedicación del equipo de AtomVie, así como la confianza de los socios que han respaldado nuestro crecimiento", afirmó Kevin McNeill, presidente del Consejo de Administración de AtomVie. "Estas instalaciones consolidan la posición de AtomVie como una CDMO líder en radiofármacos, ahora con capacidad a escala comercial para atender a nuestros socios con la fiabilidad que el sector exige".

La celebración de la gran inauguración recibió a representantes gubernamentales, clientes, socios y miembros de la comunidad radiofarmacéutica para realizar visitas a las instalaciones y conocer de primera mano cómo la experiencia de AtomVie contribuye a llevar la próxima generación de terapias de precisión contra el cáncer a pacientes de todo el mundo.

Acerca de AtomVie Global Radiopharma (AtomVie)

AtomVie es una CDMO líder a nivel mundial que ofrece una gama completa de servicios científicos, técnicos, regulatorios, logísticos y de calidad, combinados con una infraestructura especializada para el desarrollo de radiofármacos, desde los estudios clínicos de fase I a III hasta la comercialización. Actualmente, AtomVie presta servicios a clientes internacionales que llevan a cabo estudios clínicos en más de 28 países de todo el mundo. Para más información, visite nuestro sitio web https://www.atomvie.com.

Para más información, contacte a: Tina Chainani, Gerente de Desarrollo de Negocios, Email: tina.chainani@atomvie.com

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