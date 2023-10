ATP 250 Astana Open: resultados y descripción general del torneo

Adrian Mannarino, President of KTF Bulat Utemuratov, Sebastian Korda (Photo Credit: The Kazakhstan Tennis Federation)

ASTANA, Kazajistán, 4 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El francés Adrian Mannarino, clasificado en el puesto 34 del mundo, se coronó este martes campeón del ATP 250 Astana Open en la capital de Kazajistán al derrotar en la final al número 28 del mundo Sebastian Korda (Estados Unidos) por 4-6, 6-3, 6-2.

En el torneo de dobles, el dúo estadounidense formado por Nathaniel Lammons y Jackson Withrow vencieron a Mate Pavić (Croacia) y John Peers (Australia) por 7-6 (7-4), 7-6 (9-7). En 2021, Lammons y Withrow ganaron el torneo ATP Challenger 125 en Astana.

Después de la final, Korda y Mannarino agradecieron al público por su increíble apoyo.

Adrian Mannarino comentó: "Ha sido una gran semana para mí con muchos aficionados que vinieron y me animaron. Nunca antes me animaron así, ni en Francia, así que fue muy agradable tener este ambiente durante toda la semana". Y añadió: "Siempre estoy feliz de volver a Astana, ha sido mi tercera vez este año, me siento muy bien recibido y tengo muchas ganas de volver el año que viene".

Sebastian Korda destacó: "Quiero agradecer al señor Bulat Utemuratov por el increíble torneo. Es mi cuarta vez aquí. Siempre es un gran honor estar de regreso en Kazajistán".

Acerca de Astana Open

Astana fue sede de torneos ATP 250 en 2020-2021, y en 2022 organizó su serie inaugural ATP 500. Este año entre los jugadores que compitieron en Astana se encontraban el número 26 del mundo y ganador del ATP 500 Halle Open Alexander Bublik, líder de la selección de Kazajistán; el ganador de la Copa Davis, 19 veces ganador de la ATP y exnúmero 3 del mundo Stan Wawrinka (Suiza); otro exnúmero 3 del mundo, Dominic Thiem (Austria); y el ganador del Grand Slam junior y exnúmero 1 del mundo junior, Sebastian Korda (Estados Unidos).

Durante todo el torneo en Astana, asistieron a los partidos más de 16.000 espectadores. La Federación de Tenis de Kazajstán trajo a niños de sus centros de tenis de todo el país, y más de 1.000 niños asistieron al torneo todos los días.

Cuarenta emisoras de 110 países poseían los derechos televisivos del torneo. Sólo en Kazajstán, la audiencia televisiva total alcanzó los 2 millones. El torneo fue cubierto en forma impresa y en línea a nivel mundial, con más de 150 periodistas kazajos e internacionales acreditados para el torneo.

Los tenistas participaron en eventos filantrópicos organizados por la KTF. Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Alexander Bublik y Sebastian Korda visitaron el "Centro de Autismo Asyl Miras". Sebastian Korda y Adrian Mannarino participaron en una tradicional ceremonia de plantación de árboles en el "Callejón de los Campeones" del Centro Nacional de Tenis.

