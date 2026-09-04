Atrévase a ir más allá: Baseus presenta nuevas innovaciones en carga, audio y seguridad en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Baseus, una marca de tecnología de consumo centrada en el usuario, presentó una nueva línea de innovaciones en carga, audio y seguridad inteligente en IFA 2026. Destacaron la colección Dark Cherry, los auriculares inalámbricos Baseus MC2 NC de diadema abierta y la cámara dual PrimeSentinel U2 Pro Outdoor 3K, lo que refleja la continua evolución de la marca, que pasa de ofrecer accesorios cotidianos a un ecosistema tecnológico más amplio diseñado en torno a cómo las personas alimentan, experimentan y protegen su vida diaria.

Una nueva perspectiva para escuchar con auriculares de clip

En el ámbito del audio, Baseus presentó los auriculares inalámbricos MC2 NC Clip-on ANC Earbuds, ampliando su catálogo de auriculares abiertos con una nueva función ANC inteligente diseñada con clip. Creados para los desplazamientos diarios, la jornada laboral y las rutinas activas, los MC2 NC ofrecen una alternativa más ligera y menos restrictiva que los auriculares intrauditivos convencionales, brindando una experiencia auditiva más inmersiva en la categoría de auriculares abiertos.

En lugar de replicar la experiencia de escucha totalmente aislada de los auriculares TWS ANC tradicionales, los MC2 NC están diseñados para reducir las distracciones cotidianas que los auriculares abiertos convencionales sin ANC no solucionan. Su diseño Air Ear Wing crea un sellado acústico natural que, junto con la cancelación de ruido activa adaptativa dual, permite una escucha más concentrada, mientras que un sistema de doble cámara de aire proporciona un ajuste seguro y cómodo durante largas jornadas laborales, desplazamientos y entrenamientos. Los auriculares inalámbricos con clip MC2 NC se lanzarán oficialmente en octubre de 2026.

Carga y diseño pensados para usuarios de Apple

Inspirada en el último color del iPhone, la Baseus Dark Cherry Collection aporta un nuevo estilo coordinado a un ecosistema de carga compatible con Apple. Diseñada para adaptarse perfectamente al escritorio, los desplazamientos y los viajes, la colección combina una potencia de alto rendimiento con un diseño más integrado para el día a día.

Su elemento central es el PicoGo Pro AH22 Digital Display Fast Charger 3C 100W, uno de los cargadores de tres puertos de 100 W más pequeños del mercado. Con un diseño compacto, el AH22 permite cargar varios dispositivos simultáneamente y ofrece tres modos de carga inteligentes para diferentes necesidades diarias. Su pantalla inteligente personalizable ofrece una forma más intuitiva de visualizar y personalizar la experiencia de carga.

Para los usuarios de iPhone que están siempre en movimiento, la ultradelgada PicoGo AM52 de 10.000 mAh ofrece carga magnética Qi 2.2 rápida para disfrutar de largas jornadas sin necesidad de un enchufe, mientras que la ultraligera PicoGo Air de 5.000 mAh proporciona energía de respaldo sin esfuerzo en un formato compacto. La colección se completa con el cable USB-C Dark Cherry y el nuevo Dark Cherry Inspire XC1.

La colección Dark Cherry ya está disponible desde el 4 de septiembre de 2026. Encontrará más información en el sitio web de Baseus y en la Baseus Amazon Store oficial.

Para los viajeros internacionales, Baseus también presentó la batería externa universal 3 en 1 PicoGo Mix AT51. Con una batería externa de 10.000 mAh, carga rápida de 67 W, adaptadores de viaje universales y cables duales integrados, la AT51 es compatible con los estándares de EE.UU., Japón, Reino Unido y la UE para un uso perfecto en todo el mundo. Baseus lleva su promesa de "Carga rápida y segura, todo en uno" a viajes de negocios, estudios en el extranjero y la vida transfronteriza. Manténgase al tanto.

Rastreo más inteligente, protección más eficaz

Baseus también ampliará su línea de seguridad inteligente con la cámara dual PrimeSentinel U2 Pro Outdoor 3K, diseñada para brindar una protección más precisa y proactiva en espacios exteriores de mayor tamaño. Su elemento central es el primer foco disuasorio enfocado en el objetivo del mundo: un potente haz motorizado que se fija en un intruso detectado y rastrea su movimiento en tiempo real, incluso mientras corre, transformando la monitorización e iluminación pasivas en disuasión activa.

Además, una lente gran angular fija 3K y una cámara PTZ 3K trabajan conjuntamente para ofrecer una cobertura de 360°, respaldada por sensores PIR duales y reconocimiento de IA que identifica personas, rostros, vehículos y mascotas. Esto permite generar alertas relevantes mediante análisis de IA en la nube a través de una suscripción. Diseñada para uso continuo en exteriores, la cámara combina resistencia a la intemperie IP65, batería de larga duración con asistencia solar, almacenamiento local y audio bidireccional en una solución de seguridad fiable. U2 Pro estará disponible a partir de octubre de 2026, reforzando aún más la presencia de Baseus en el sector de la seguridad inteligente con una protección inteligente, fiable y fácil de usar.

A través de su gama de productos en IFA 2026, Baseus traslada su enfoque centrado en el usuario a las tecnologías que utilizamos a diario: alimentación portátil, audio cómodo y seguridad diseñada para entornos reales. Descubra la gama completa en el pabellón 4.2, stand 145, IFA Berlín.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/atrevase-a-ir-mas-alla-baseus-presenta-nuevas-innovaciones-en-carga-audio-y-seguridad-en-ifa-2026-302870426.html