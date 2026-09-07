ATTACK SHARK anuncia una alianza estratégica con el equipo de League of Legends de Cloud9 Esports

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La marca de periféricos de alto rendimiento para videojuegos ATTACK SHARK anunció hoy una alianza con la destacada organización de esports Cloud9 Esports. Centrada en el equipo de League of Legends de Cloud9, esta colaboración mostrará información sobre videojuegos profesionales, la cultura de los esports y contenido sobre equipamiento competitivo a través de canales digitales, redes sociales y comercio electrónico.

Un legado de campeonato en los esports norteamericanos

Fundada en 2013, Cloud9 Kia se ha convertido en una de las organizaciones de esports más emblemáticas de Norteamérica. Originalmente establecida a través de League of Legends, ha forjado una reputación global gracias a sus éxitos competitivos, incluyendo 6 títulos de la League Championship Series (LCS), 10 participaciones en el Campeonato Mundial, el título del ELEAGUE Major Boston 2018, el campeonato inaugural de la Overwatch League y un Campeonato Mundial de Rocket League. Cloud9 Kia sigue siendo uno de los equipos de League of Legends más influyentes de Norteamérica.

Colaboración profunda: De la escena profesional a las comunidades de jugadores

La alianza se centrará en el entrenamiento de jugadores profesionales, el rendimiento competitivo y el contenido enfocado en el jugador. ATTACK SHARK equipará al equipo de League of Legends de Cloud9 con sus periféricos de juego más recientes para apoyar el entrenamiento diario y la preparación competitiva.

Al combinar la experiencia competitiva profesional de Cloud9 con el enfoque de ATTACK SHARK en la innovación de hardware, esta alianza busca explorar las crecientes exigencias que se imponen a los equipos de juego en entornos de esports de alto nivel. Con la confianza de más de 10 millones de jugadores en todo el mundo, ATTACK SHARK transforma la experiencia profesional en esports en periféricos de juego accesibles y de alto rendimiento para jugadores competitivos.

"En Cloud9 Kia, creemos que el juego puede sacar lo mejor de cada persona. ATTACK SHARK tiene la misión de hacer que los ratones y teclados de alto rendimiento sean accesibles para todos los jugadores, y esa es la misma idea desde dos perspectivas. Me enorgullece tenerlos junto a Cloud9 Kia y me entusiasman todos los increíbles periféricos que esta alianza pondrá en manos de nuestros fans", dijo Jonathan Tran, presidente de Cloud9.

"La alianza con Cloud9 Kia representa un hito importante para ATTACK SHARK", declaró Gavin Cheng, consejero delegado y cofundador de ATTACK SHARK. "Su espíritu competitivo, profesionalismo y búsqueda incansable de la excelencia se alinean perfectamente con los valores que han guiado a ATTACK SHARK desde sus inicios. Esta colaboración nos brinda la oportunidad de aprender de la competición profesional y compartir esos conocimientos con jugadores de todo el mundo".

Esta alianza supone una mayor inversión de ATTACK SHARK en el ecosistema global de los esports. Juntos, ATTACK SHARK y Cloud9 Kia continuarán creando nuevas experiencias para jugadores competitivos y comunidades de videojuegos a nivel mundial.

Para más información, visite https://attackshark.com/ o conecte con la marca en las redes sociales y Discord.

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