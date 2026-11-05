(Información remitida por la empresa firmante)

- El auge de la IA amenaza con ampliar la brecha entre naciones ricas y pobres, según revela un importante estudio de Ayre Think Tank que cifra dicha diferencia en 360.000 millones de dólares

ST JOHN'S, Antigua y Barbuda, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial corre el riesgo de profundizar la brecha entre las naciones ricas y las más pobres; un nuevo estudio estima una diferencia de 360.000 millones de dólares en los posibles beneficios económicos entre los países de la Commonwealth mejor preparados para esta tecnología y aquellos que se han quedado rezagados.

El Índice Ayre, presentado en la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Antigua y Barbuda, analizó la situación de 732 millones de personas de entre 15 y 29 años en los 56 Estados miembros.

Solo 15 países alcanzaron el umbral establecido en cuanto a preparación para la inteligencia artificial entre los jóvenes. Según el escenario intermedio del estudio, estas naciones podrían experimentar un incremento conjunto de 389.200 millones de dólares en sus economías en un plazo de 10 años, frente a los 29.200 millones de dólares que sumarían los otros 41 países.

Esta brecha de 360.000 millones de dólares duplica la cifra de 174.000 millones de dólares destinada a ayuda al desarrollo por los principales países donantes del mundo el año pasado.

Singapur encabezó la clasificación, seguido por Malta, Australia, Reino Unido y Canadá. Malaui y Lesoto ocuparon los últimos lugares. De los 21 Estados miembros de la Commonwealth situados en África, solo Mauricio, Sudáfrica y Nigeria alcanzaron el umbral de preparación.

La investigación sugiere que el despliegue de redes no genera oportunidades de forma automática. En Togo, la cobertura 4G llega a casi toda la población; sin embargo, menos de la mitad de los jóvenes afirma utilizar internet. En Malaui, el suministro eléctrico solo llega a una quinta parte de la población.

Existen brechas incluso allí donde el entusiasmo es elevado. Cerca del 90 % de los jóvenes nigerianos encuestados esperaba utilizar la inteligencia artificial en su trabajo o estudios en el plazo de un año; no obstante, Nigeria obtuvo una puntuación de apenas 0,8 sobre 10 en los indicadores de capacidades digitales convencionales.

El empresario y filántropo Calvin Ayre, fundador del centro de estudios responsable de este índice, señaló: "La IA va a transformar nuestra forma de trabajar, de hacer negocios y de crear riqueza. Nadie puede permitirse caer en la autocomplacencia". Según afirmó, los gobiernos deben dotar a los jóvenes de las competencias y oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.

Incluso alcanzar el estándar de referencia no garantiza el acceso al empleo: Sudáfrica cumplió con los requisitos, pero la tasa de desempleo entre su población activa joven se situó en el 46,3 %.

El estudio se basó en 1.128 fuentes, pero también puso de manifiesto la escasez de pruebas comparables sobre las capacidades reales de los jóvenes en materia de inteligencia artificial en algunos países.

Su advertencia principal es que el acceso por sí solo resulta insuficiente. Las competencias, una conectividad asequible, vías de acceso al empleo y el apoyo a los emprendedores determinarán si la inteligencia artificial genera nuevas empresas y mejores puestos de trabajo, o si, por el contrario, refuerza las brechas económicas existentes.

Más en: https://calvinayre.com/for-progress-think-tank.

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