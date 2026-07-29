El auge de la IA en Europa tiene un problema de contenido: la adopción se dispara un 650 % (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-El auge de la IA en Europa tiene un problema de contenido: la adopción se dispara un 650 %, pero la base sobre la que se sustenta se erosiona

La adopción de la IA aumentó un 650 %, pero el 54 % de las organizaciones admite que los datos son demasiado desorganizados para usar la IA de forma fiable.

La madurez de los servicios de contenido se desploma 13 puntos, y se convierte en la única categoría que desciende, mientras que las puntuaciones generales aumentan.

El 57 % experimenta proyectos piloto de innovación estancados, lo que indica que se desperdician miles de millones en estrategias digitales fragmentadas.

LONDRES, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un estudio exhaustivo comparativo realizado con 3.000 responsables de la toma de decisiones en TI en Europa ha mostrado una preocupante paradoja en el centro de la transformación digital del continente: las organizaciones están acelerando la innovación a una velocidad sin precedentes, al tiempo que descuidan la infraestructura necesaria para que los avances sean escalables y sostenibles a lo largo del tiempo. Los resultados, publicados en el Digital Maturity Index anual de Hyland, demuestran un peligroso desequilibrio que amenaza con frenar la innovación, malgastar inversiones y socavar años de progreso digital.

La puntuación general de madurez digital de Europa aumentó hasta llegar al 69/100, un alentador incremento de 6 puntos con respecto al año 2025. Sin embargo, tras esta mejora general se esconde una crisis: la madurez de los servicios de contenido, la infraestructura fundamental que posibilita toda la innovación en IA, se desplomó 13 puntos hasta los 56/100, siendo la única categoría que experimentó un descenso. Esta drástica discrepancia demuestra que las organizaciones están cometiendo un grave error de cálculo: invierten fuertemente en innovación mientras descuidan las bases operativas de las que dependen estas tecnologías.

Casi el 60 % de las organizaciones europeas ya experimentan proyectos piloto de innovación estancados, como consecuencia directa de la fragmentación e inaccesibilidad de los datos. En cambio, las organizaciones con visión de futuro reconocen que las empresas con agentes basados en contenido requieren un enfoque de inversión diferente.

La paradoja: innovación en auge, infraestructura en declive

Los datos revelan una clara desalineación de prioridades ante la explosión de la adopción de la IA. El 15 % de las organizaciones europeas informan ahora de la implementación de IA en todos los sistemas clave de su empresa, un asombroso aumento del 650 % desde apenas el 2 % en 2025. Sin embargo, el 54 % de esos mismos responsables de la toma de decisiones admiten que la información y los documentos de su organización están demasiado desorganizados o dispersos para utilizar la IA de forma fiable.

La IA está haciendo que este problema sea cada vez más grande: cada nueva implementación pone de manifiesto la gran diferencia entre la calidad de los datos y las ambiciones. El 42 % de las organizaciones están totalmente basadas en la nube o han migrado todo lo posible a la nube, frente al 32 % del año pasado. Pero el 50 % de las empresas informan de que sus sistemas no se conectan bien, lo que ralentiza la innovación, cifra que asciende al 64 % en Alemania.

El coste del caos: los silos de contenido lo socavan todo

La causa principal es la fragmentación sistémica:

El 60 % de las organizaciones europeas admite tener silos de contenido en sus operaciones, lo que limita el acceso a información crítica, crea cuellos de botella y frena la innovación.

El 5 % de las organizaciones sigue todavía utilizando principalmente registros en papel, una práctica alarmante que impacta drásticamente el potencial de crecimiento.

Solo el 9 % de las empresas europeas cuenta con un sistema de gestión de contenido empresarial totalmente federado y escalable, lo que deja al 91 % sin una base única y unificada de gobierno y seguridad.

El 57 % de los responsables de la toma de decisiones ha reconocido que son demasiadas iniciativas de innovación las que se estancan en la fase piloto y nunca llegan a implementarse.

La trampa al descubierto: velocidad sin fundamento

Un hallazgo contundente del informe revela que, a pesar de que las empresas están acelerando sus inversiones en innovación, están descuidando la infraestructura de contenido, lo que genera una brecha de gobierno de datos autoinfligida. Esto significa que, al adoptar la nube, la IA y la automatización a una velocidad vertiginosa, multiplican inadvertidamente los silos de datos. Cada nueva implementación de IA hace que las bases de datos débiles sean más difíciles de ignorar. La innovación se acelera más rápido que los fundamentos en los que se basa.

"No se puede construir una empresa inteligente sobre contenido sin gestionar", afirmó John Newton, estratega jefe de innovación de Hyland. "Europa está invirtiendo grandes sumas de dinero en IA mientras que la base de información subyacente se erosiona. A simple vista parece progreso, pero la IA solo es tan buena como el contenido al que puede acceder, comprender y en el que puede confiar, y en este momento esa base está fallando silenciosamente".

"El próximo cuello de botella competitivo no será la información, sino la confianza para actuar en consecuencia", añadió Newton. "El contenido ya existe dentro de estas organizaciones, pero aún falta el camino para unificarlo, gestionarlo y conectarlo de manera que las personas y la IA puedan actuar con confianza. Las empresas que triunfen en la era de la IA serán las que primero hayan consolidado su base de contenido."

El Reino Unido lidera Europa en madurez digital con 74/100, lo que indica que las organizaciones que invierten primero en infraestructura básica pueden adoptar herramientas innovadoras y responder a las tendencias con mayor rapidez. Mientras tanto, los países nórdicos se sitúan por detrás con 67/100 en general, con solo un 6 % que cuenta con sistemas de gestión de contenido empresarial totalmente federados, y un 7 % —el porcentaje más alto de Europa— que aún depende principalmente de registros en papel.

Estas brechas sugieren que la madurez digital no es inevitable. Las organizaciones que restan prioridad a la infraestructura de servicios de contenido corren el riesgo de quedarse aún más rezagadas en lo que respecta a sus competidores que consideran el gobierno de datos como un requisito previo, no como algo secundario.

Principales conclusiones

Madurez digital general: 69/100 (6 puntos más que en 2025)

Servicios e infraestructura en la nube: 74/100 (sube 8 puntos)

IA y automatización: 71/100 (sube 14 puntos)

Ciberseguridad: 76/100 (sube 11 puntos)

Software de código abierto, low-code y no-code: 69/100 (sube 10 puntos)

Servicios de contenido: 56/100 (baja 13 puntos)

Desafíos críticos:

El 60 % de las organizaciones admite tener silos de contenido.

El 54 % indica que los datos están demasiado desorganizados o dispersos para utilizar la IA de forma fiable.

El 57 % experimenta proyectos piloto de innovación estancados.

El 50 % de los sistemas de informes no se conectan bien.

El 5 % todavía utiliza principalmente registros en papel.

Líderes regionales:

Reino Unido: 74/100 (mayor madurez)

España: Sólido rendimiento con un 12 % de ECM totalmente federado

Países Nórdicos: 67/100

Acerca del Digital Maturity Index 2026

Hyland encargó una encuesta comparativa entre 3.000 responsables de la toma de decisiones de TI en toda Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, España, Benelux y los Países Nórdicos) para que autoinformaran su nivel de madurez de la infraestructura según cinco criterios clave:

El informe lleva a cabo la evaluación del progreso de la transformación digital dentro de las distintas regiones e identifica las barreras, los impulsores y las oportunidades que definen la trayectoria digital de Europa. El informe completo está disponible en Hyland.com.

Acerca de Hyland

Hyland es pionera de Content Innovation Cloud™ , que ofrece inteligencia empresarial omnipresente a las organizaciones con soluciones que desbloquean información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland crean la base para una empresa conectada y con capacidad de gestión, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir cómo operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para medios:

Jason Gerdon

jason.gerdon@hyland.com

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