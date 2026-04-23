Aurise Foundation lanza XAUE, desbloqueando el rendimiento para el oro RWA

(Información remitida por la empresa firmante)

PANAMA CITY, 23 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Aurise Foundation anunció hoy el lanzamiento de XAUE, un token de oro con rendimiento diseñado como una capa de tesorería para Tether Gold (XAU₮). Creado para participantes institucionales cualificados, XAUE introduce la generación de rendimiento criptográfica al oro, tradicionalmente sin rendimiento, transformándolo en un activo programable y eficiente en capital en la cadena de bloques.

En el momento del lanzamiento, los socios del ecosistema, Aurelion y Antalpha, han comprometido conjuntamente 16.052 XAU₮ en XAUE (aproximadamente 76 millones de dólares a 22 de abril). A medida que el ecosistema se expanda, XAUE podría integrarse con los principales protocolos financieros descentralizados, posicionándose como un activo fundamental de garantía y liquidación en los mercados financieros en la cadena de bloques.

De reserva de valor pasiva a activo productivo en la cadena de bloques

El oro ha servido durante mucho tiempo como cobertura contra la inflación y el riesgo sistémico, pero su eficiencia de capital ha permanecido estructuralmente limitada. Si bien los ETF de oro mejoraron la accesibilidad, carecen de liquidez las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los activos de oro digital, como XAU₮ y PAXG, ofrecen una mayor transferibilidad y accesibilidad global, pero aún dependen principalmente de la apreciación del precio sin generar rendimientos intrínsecos.

XAUE está diseñado para cerrar esta brecha. Al preservar la exposición al valor subyacente de XAU₮ e introducir un mecanismo de rendimiento denominado en oro, XAUE permite a los titulares beneficiarse del crecimiento compuesto medido en unidades de oro. El protocolo adopta un modelo de tipo de cambio monótonamente creciente, donde el valor del oro que respalda cada token XAUE puede aumentar con el tiempo a medida que se acumula el rendimiento neto.

Por ejemplo, deposite 1 XAU₮ para recibir 1.000 XAUE (1000:1). Con un rendimiento anual del 2 %, las reservas crecen a 1,02 XAU₮ mientras que la oferta permanece fija, por lo que 1.000 XAUE se canjean por 1,02 XAU₮, lo que proporciona rendimientos pasivos y automáticamente compuestos en oro.

Acerca de XAUE

XAUE es un protocolo de mejora de activos descentralizado construido sobre Ethereum, diseñado como una capa de tesorería para Tether Gold (XAU₮). Al introducir rendimientos denominados en oro, marcos de acceso compatibles, verificación de reservas eficiente y un modelo de fraccionamiento de 1000:1, XAUE redefine cómo puede funcionar el oro dentro de los sistemas financieros en cadena.

Acerca de Aurise Foundation

XAUE es un protocolo DeFi sobre Ethereum y la capa de tesorería para Tether Gold (XAU₮), emitido por Aurise Foundation (Panamá). Permite la generación de rendimientos sobre oro mediante estrategias cuantitativas y préstamos institucionales, con el respaldo total de oro físico o XAU₮. Aurise Foundation y sus socios supervisan la gobernanza, las auditorías, la prueba de reservas y el cumplimiento de las normativas AML/KYC. El acceso está limitado a instituciones autorizadas y verificadas mediante KYC/KYB en jurisdicciones elegibles. Más información en: xaue.com.

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