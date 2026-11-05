AutoFlight completa el primer vuelo en formación de 5 eVTOL del mundo

Formación de cinco eVTOL : un V5000 de 5 toneladas y cuatro eVTOL de 2 toneladas, abarcando tres modelos de aeronave.

Vuelo de 47 minutos : más de 133 km, con toda la formación volando de manera autónoma.

Coordinación avanzada: se demostró el control de vuelo automatizado y una separación segura entre distintos modelos de aeronave y categorías de peso.

(Información remitida por la empresa firmante)

SUZHOU, China, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight ha completado con éxito, por primera vez a nivel mundial, un vuelo en formación con cinco aeronaves eVTOL de dos categorías de peso diferentes, lo que supone un hito importante en la coordinación de múltiples aeronaves y en la aviación eléctrica.

Las demostraciones tuvieron lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre en la base de pruebas de vuelo de AutoFlight, situada en el lago Bailian, en Kunshan (China). Al evento asistieron representantes de los antiguos alumnos del Stanford Executive Program (SEP) de la Stanford Graduate School of Business, profesionales internacionales del sector de los eVTOL, así como clientes y socios de AutoFlight. Los invitados también visitaron Sunship —el vertipuerto ecológico de AutoFlight ubicado sobre el lago Dianshan— y presenciaron el vuelo en formación desde la orilla del lago. https://www.youtube.com/watch?v=EYNWS1N2...

La formación constaba de un V5000 Matrix de 5 toneladas y cuatro eVTOL de 2 toneladas, con tres modelos: V5000 Matrix, V2000CG CarryAll cargo eVTOL y V2000CGF CarryAll eVTOL de extinción de incendios. La formación de cinco aviones completó un vuelo coordinado de 47 minutos, con el V5000 líder recorriendo más de 133 km. Todo el vuelo se realizó de forma autónoma, sin intervención manual.

A pesar de los fuertes vientos del 1 de noviembre, la formación mantuvo un vuelo estable y una separación horizontal y vertical segura. Coordinar aeronaves de distintos tamaños y perfiles de misión requiere una planificación de rutas precisa, control de vuelo, comunicación y gestión de la seguridad.

Tras la demostración de vuelo en formación con tres aeronaves realizada en mayo de 2026, este nuevo logro supone un avance adicional en la coordinación de diversos modelos y categorías de peso de aeronaves eVTOL. Asimismo, pone de manifiesto las crecientes capacidades de AutoFlight en operaciones autónomas con múltiples aeronaves, sentando las bases técnicas para futuras redes de transporte a baja altitud que conecten rutas de larga distancia, regionales y de última milla.

A medida que avanza en el desarrollo de la Movilidad Aérea Avanzada (AAM), AutoFlight explora nuevas formas de conectar la movilidad aérea y marítima mediante aeronaves eVTOL y plataformas como Sunship, acercando a la realidad una nueva visión del transporte interconectado.

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