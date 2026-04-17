AutoFlight completa la primera entrega de té en China con un eVTOL de clase 2-Ton

(Información remitida por la empresa firmante)

KUNSHAN, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AUTOFLIGHT ha completado con éxito la primera prueba de transporte de té de primavera con un eVTOL de clase 2-Ton en Guizhou, una provincia montañosa del oeste de China.

El ensayo empleó el CarryAll (V2000CG) de AutoFlight, una aeronave eVTOL totalmente autónoma y no tripulada, para transportar té fresco de primavera entre Anshun y Guiyang, dos ciudades de Guizhou separadas por aproximadamente 120 km. El vuelo no tripulado cruzó un terreno montañoso accidentado en tan solo 37 minutos, una mejora significativa con respecto al transporte por carretera en la región.

Tras el transporte aéreo con eVTOL, el té fresco se transportó por tren de alta velocidad para su entrega a larga distancia desde Guiyang hasta Shanghái, cubriendo una distancia de casi 2.000 kilómetros. El modelo integrado "eVTOL + tren de alta velocidad" permitió la entrega en el mismo día, llevando té recién cosechado desde remotas plantaciones de montaña del oeste a los consumidores de las principales ciudades del este en menos de 24 horas.

Ventajas principales de la solución eVTOL autónoma

Capacidad de vuelo autónomo: No requiere piloto a bordo, lo que mejora la seguridad y la eficiencia operativa del transporte de carga.

No requiere piloto a bordo, lo que mejora la seguridad y la eficiencia operativa del transporte de carga. Rendimiento a alta velocidad: 37 minutos para la travesía de montaña de 120 km, reduciendo el tiempo de tránsito en horas en comparación con el transporte terrestre tradicional.

37 minutos para la travesía de montaña de 120 km, reduciendo el tiempo de tránsito en horas en comparación con el transporte terrestre tradicional. Ecológico: Totalmente eléctrico, cero emisiones operativas y bajo nivel de ruido, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible.

Totalmente eléctrico, cero emisiones operativas y bajo nivel de ruido, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Gran flexibilidad: Capacidad de despegue y aterrizaje vertical; no requiere pista para entregas directas punto a punto.

Acerca del AutoFlight CarryAll (V2000CG)

El CarryAll (V2000CG) es el primer avión eVTOL de clase 2-ton del mundo en obtener el Certificado de Tipo (TC), el Certificado de Producción (PC) y el Certificado de Aeronavegabilidad (AC) de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC). Como aeronave de carga no tripulada totalmente autónoma, ofrece un rendimiento excepcional para una amplia gama de escenarios logísticos:

Carga útil máxima: 400 kg

Alcance máximo: hasta 200 km

Velocidad de crucero: aproximadamente 180 km/h

Cita

Li Yun, CCO de AutoFlight

"Este innovador modelo de 'transferencia aérea autónoma mediante eVTOL + línea ferroviaria de alta velocidad' elimina los cuellos de botella logísticos en zonas montañosas de gran altitud. AutoFlight colaborará con más socios para extender este eficiente y ecológico modelo de carga autónoma a más zonas de producción agrícola especializada. Esto permitirá que más productos agrícolas locales de alta calidad lleguen rápidamente a los mercados nacionales, impulsando la modernización industrial regional y la revitalización rural".

Los modelos eVTOL de carga de AutoFlight han realizado operaciones de vuelo en escenarios reales, incluyendo plataformas petrolíferas en alta mar, transporte interurbano de productos agrícolas y extinción de incendios de emergencia, colaborando con clientes globales para impulsar el proceso de comercialización de los eVTOL. Además, su modelo eVTOL de pasajeros de 6 plazas, el V2000EM Prosperity, se encuentra actualmente en proceso de certificación de aeronavegabilidad para la aviación civil por parte de la CAAC y ha entrado en la fase IV de verificación de cumplimiento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959102...

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