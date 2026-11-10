AutoFull presenta la serie C3 Pro: La silla gaming ideal para empezar

Elegante. Cómoda. Ajuste personalizado. La nueva serie de sillas de gaming combina un diseño atrevido inspirado en los rayos, soporte lumbar ajustable y ventilación y calefacción activas opcionales para una nueva generación de gamers

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, PARIS and TOKYO, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AutoFull, una marca líder de periféricos para esports, ha dado a conocer el lanzamiento de la serie C3 Pro, una nueva línea de sillas gaming diseñadas para una nueva generación de jugadores. Guiada por la idea de "La silla gaming ideal para empezar", la serie combina una estética gaming distintiva, soporte lumbar ajustable y una variedad de configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de comodidad.

La serie incluye dos modelos. El C3 Pro Standard se centra en el soporte lumbar esencial para jugar a diario, mientras que el C3 Pro Advanced añade ventilación y calefacción activas en el asiento, un asiento más grande y mejorado, y un reposapiés retráctil.

Estilo moderno: Diseño inspirado en un rayo

Inspirada en la energía de un rayo, la serie C3 Pro presenta una silueta llamativa y motivos de rayos bordados que se extienden por los laterales del respaldo. Su lanzamiento se produce en dos combinaciones de colores: Flash (plata y negro) y Flare (negro y dorado).

Comodidad: Ventilación y calefacción activas en el asiento

Disponible en el modelo Advanced, los ventiladores duales hacen circular el aire a través del asiento para reducir la acumulación de calor durante largas sesiones de juego, al tiempo que las almohadillas calefactoras duales de grafeno proporcionan calor ajustable cuando la habitación se enfría. Tres niveles de ventilación y tres de calefacción permiten a los usuarios poder personalizar su experiencia, contando con apagado automático a los 15 minutos y protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad.

Ajuste personalizado: Soporte lumbar ajustable

El soporte lumbar ajustable permite a los jugadores ajustar con precisión el apoyo para la zona lumbar según su postura preferida, ya sea jugando, estudiando o en un escritorio. El modelo Standard está dirigido a quienes compran su primera silla gaming o a quienes buscan actualizar la suya; el modelo Advanced añade ventilación, calefacción, un asiento más grande y un reposapiés para los jugadores que buscan mayor flexibilidad al sentarse y relajarse.

Disponibilidad

La serie AutoFull C3 Pro ya está disponible para su compra en Estados Unidos, Europa y Japón a través del sitio web oficial de AutoFull y las tiendas regionales Amazon. Esta serie también se incluirá en la promoción de Black Friday y Cyber Monday de AutoFull, que forma parte de una campaña más amplia de 2026 que presenta los precios más bajos del año de la marca en productos seleccionados.

Acerca de AutoFull

Fundada en el año 2014, AutoFull es una marca líder en periféricos para esports que ofrece sillas, escritorios y cabinas para videojuegos. Durante más de 10 años, la empresa ha sido pionera en soporte lumbar con seguimiento dinámico, cojines con ventilación y calefacción, reposabrazos mecánicos plegables y patentes de montaje rápido, obteniendo la certificación IGR alemana y contribuyendo a la elaboración de estándares para mobiliario de esports.

Contacto para medios: Summer Jiang — summer@autofull.com

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