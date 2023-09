Automation Anywhere presenta una plataforma de automatización ampliada (2)

Automation Anywhere Logo - AUTOMATION ANYWHERE, INC./PR NEWSWIRE (LOGO)

- Automation Anywhere presenta una plataforma de automatización ampliada basada en IA generativa para potenciar a las personas y los equipos y acelerar las ganancias de productividad empresarial

Los primeros modelos de automatización de IA generativa personalizados creados para impulsar el trabajo acelerarán los esfuerzos de transformación empresarial y ampliarán la automatización empresarial de forma responsable para capacitar a los empleados, aumentar la productividad y mejorar la calidad de su trabajo

AUSTIN, Texas, 20 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Imagine 2023 -- Automation Anywhere, líder en automatización inteligente, ha anunciado hoy una expansión histórica de su Automation Success Platform, que permite a las empresas acelerar sus procesos de transformación y poner la IA a trabajar de forma segura en todas sus organizaciones. Las nuevas herramientas y mejoras de Automation Anywhere ofrecen automatización impulsada por IA en todos los equipos, sistemas y procesos. Durante Imagine 2023, la compañía dio a conocer una nueva Capa de IA Responsable y anunció cuatro actualizaciones clave de producto, incluyendo el flamante Autopilot, que permite el rápido desarrollo de automatizaciones de extremo a extremo desde Process Discovery, utilizando el poder de la IA generativa. La empresa también anunció nuevas funciones ampliadas en Automation Co-Pilot for Business Users, Automation Co-Pilot for Automators y Document Automation.

"La combinación de IA generativa y automatización inteligente representa el cambio tecnológico más transformador de nuestra generación", destacó Mihir Shukla, consejero delegado y cofundador de Automation Anywhere. "Todas las empresas, todos los equipos y todas las personas podrán reimaginar su sistema de trabajo y automatizar los procesos que les frenan. Las grandes personas, empoderadas con IA y automatización inteligente serán absolutamente transformadoras para sus organizaciones, ya que aumentarán su productividad, creatividad y acelerarán el negocio".

Una nueva capa de IA responsable

La base de estas innovaciones es una capa de IA responsable que incluye nuevos modelos de automatización de IA generativa personalizados desarrollados sobre los principales modelos de grandes lenguajes y entrenados con metadatos anonimizados de millones de automatizaciones. La nueva capa también incluye herramientas adicionales de IA y capacidades de seguridad y gobierno que son fundamentales para la próxima generación de desarrollo de automatización.

"El poder combinado de la automatización y la IA generativa promete ayudar a desbloquear la productividad en toda nuestra organización, y Automation Anywhere nos está permitiendo acelerar drásticamente nuestro viaje de transformación", destacó Matt Ham, vicepresidente de Automatización Digital en Osaic, una de las mayores firmas de gestión patrimonial del país. "La plataforma Automation Success nos permite ofrecer nuevos servicios de automatización inteligente a nuestros 11.000 asesores financieros y 2.500 empleados. Creemos en la innovación continua, y estamos muy contentos de desbloquear nuevas oportunidades para mejorar las experiencias de nuestros clientes y empleados a través de los nuevos paquetes de soluciones Automation plus Generative AI, incluyendo Automation Co-Pilot para usuarios empresariales, automatización inteligente de documentos para formularios complejos, y las soluciones de atención al cliente de nueva generación, donde la automatización, la IA y las personas trabajan y colaboran a la perfección".

Acelerar la productividad de los usuarios empresariales

Basándose en la primera ola de innovaciones de IA generativa anunciada en junio de 2023, las soluciones Automation Co-Pilot for Business Users y Document Automation de Automation Anywhere, ahora disponibles con IA generativa, se han ampliado para incluir nuevos casos de uso y capacidades de integración LLM.

Automation Co-Pilot para usuarios empresariales integra a la perfección la automatización directamente en una aplicación empresarial o web. Ahora, con la IA generativa, Automation Co-Pilot puede gestionar casos de uso que antes no eran posibles, como el triaje y enrutamiento de correos electrónicos para equipos de atención al cliente, alertas e informes contra el blanqueo de dinero en el sector bancario y la generación de resúmenes posteriores a la visita para pacientes en la atención sanitaria. Automation Co-pilot también sirve como barandilla incorporada crucial para el uso responsable de la IA, controlando cómo interactúan los equipos empresariales con la IA generativa.

Automatización de Documentos, una solución inteligente de procesamiento de documentos, está ahora diseñada para aprovechar la IA generativa para una comprensión, extracción y resumen más rápidos de los datos. Admite tipos de documentos semiestructurados y no estructurados y casos de uso de la cadena de suministro, como etiquetas de envío, albaranes, pedidos y contratos, con lo que se elimina el tiempo de manipulación manual de datos hasta en un 80 % y se aumenta la productividad de los equipos.

"Nos hemos asociado con Automation Anywhere para llevar la IA generativa y la automatización a nuestra empresa, ayudando a impulsar la productividad en toda nuestra organización, explicó Srikanth Haridoss, director de Soluciones Empresariales, Plataforma y Servicios de Hiperautomatización en Paramount. "Nuestra asociación continúa ayudándonos a descubrir nuevas oportunidades para automatizar nuestros sistemas y procesos a medida que escalamos en todo nuestro negocio".

Acelerar los automatismos y agilizar el desarrollo

Los productos Automation Co-Pilot for Automators y Autopilot están impulsados por IA generativa y reducen drásticamente el tiempo del ciclo de automatización a ROI de meses a minutos. Automation Co-Pilot for Automators está disponible hoy en versión beta y lo estará a principios de 2024. Autopilot estará disponible a principios de 2024.

Autopilot busca automáticamente nuevas oportunidades de automatización y las transforma en automatizaciones integrales utilizando la potencia de la IA generativa. Autopilot une Process Discovery, CoE Manager y Automation Co-Pilot for Automators, lo que permite un desarrollo más rápido de la automatización. Esta nueva capacidad permite a las organizaciones y equipos pasar del descubrimiento de procesos a la creación de automatizaciones en cuestión de minutos, agilizando un proceso de comunicación y colaboración de meses de duración entre los equipos de negocio y automatización en una experiencia unificada y sin fisuras. Esto permite a las empresas seguir siendo ágiles en el dinámico entorno empresarial actual, ya que ayuda a comprender rápidamente los procesos cambiantes de una empresa y a desarrollar nuevas automatizaciones a medida que surgen nuevas necesidades.

Automation Co-Pilot for Automators permite tanto a los desarrolladores particulares como a los profesionales convertir instrucciones en lenguaje natural en automatizaciones integrales, reduciendo la barrera a la automatización en todos los equipos. Automation Anywhere, que ya se había anunciado esta primavera, presenta ahora funciones como la grabadora con IA generativa, que permite que las automatizaciones impulsen los cambios en las aplicaciones, la función prompt-to-automation, que convierte los comandos de lenguaje natural en automatizaciones personalizadas, y la función suggest next actions, que ofrece sugerencias en tiempo real sobre la siguiente acción posible en los flujos de trabajo de automatización.

"La GenAI se fusionará con la automatización de al menos tres formas principales para hacer que los beneficios de la automatización sean más accesibles a los trabajadores", afirmó Maureen Fleming, vicepresidenta de Programa de Investigación sobre IA y Automatización de IDC. "GenAI ampliará lo que se puede automatizar y proporcionará recomendaciones y responderá a preguntas de forma interactiva que ayudarán a los equipos a hacer su trabajo de forma más eficiente y precisa. Y GenAI también permitirá cada vez más la automatización de larga cola con la automatización interactiva impulsada por el trabajador para la automatización personal y de equipo".

Escalar de forma responsable con herramientas, gobierno y buenas prácticas de IA

Como novedad en Imagine 2023, Automation Anywhere también presentó un conjunto de herramientas de IA, gobierno y mejores prácticas como parte de nuestra capa de IA responsable. Este robusto conjunto de capacidades tiene como objetivo ayudar a las organizaciones sin grandes equipos de científicos de datos o desarrolladores de IA a crear y escalar automatizaciones impulsadas por IA con los guardarraíles necesarios en su lugar. Estas nuevas herramientas y capacidades estarán disponibles a principios de 2024.

Herramientas de IA, gobierno y mejores prácticas:

Selección de modelos: Los usuarios pueden gestionar modelos generativos de IA a través de una amplia gama de proveedores que la plataforma abierta de Automation Anywhere puede integrar de forma segura. Las instancias de cliente seguras garantizan que todo el procesamiento se realice dentro de un inquilino gobernado por el cliente y que los datos estén cifrados.

Los usuarios pueden gestionar modelos generativos de IA a través de una amplia gama de proveedores que la plataforma abierta de Automation Anywhere puede integrar de forma segura. Las instancias de cliente seguras garantizan que todo el procesamiento se realice dentro de un inquilino gobernado por el cliente y que los datos estén cifrados. Pruebas y optimización: Las herramientas para que los usuarios prueben modelos e indicaciones les ayudarán a obtener los mejores resultados para sus casos de uso específicos. Esto también incluye la capacidad de mejorar el rendimiento con orientación en el producto sobre cómo ajustar.

Las herramientas para que los usuarios prueben modelos e indicaciones les ayudarán a obtener los mejores resultados para sus casos de uso específicos. Esto también incluye la capacidad de mejorar el rendimiento con orientación en el producto sobre cómo ajustar. Plantillas: Los usuarios parten de una biblioteca de plantillas para cada modelo o desarrollan las suyas propias. Estas plantillas reutilizables y gestionadas por las empresas facilitan la obtención de los resultados que necesitan los usuarios.

Los usuarios parten de una biblioteca de plantillas para cada modelo o desarrollan las suyas propias. Estas plantillas reutilizables y gestionadas por las empresas facilitan la obtención de los resultados que necesitan los usuarios. Controles de privacidad de datos: Los controles personalizables proporcionan capas adicionales de protección para una empresa, incluido un conjunto de funciones de enmascaramiento de datos para garantizar que los datos confidenciales permanezcan bajo su control y en su entorno. Gobierne con confianza el uso de modelos y el enmascaramiento de datos confidenciales de clientes dentro de los avisos para garantizar la privacidad de los datos.

Los controles personalizables proporcionan capas adicionales de protección para una empresa, incluido un conjunto de funciones de enmascaramiento de datos para garantizar que los datos confidenciales permanezcan bajo su control y en su entorno. Gobierne con confianza el uso de modelos y el enmascaramiento de datos confidenciales de clientes dentro de los avisos para garantizar la privacidad de los datos. Supervisión y auditoría: Un nuevo conjunto de herramientas de análisis y auditoría de IA generativa integradas en el centro de mando, los usuarios pueden supervisar el rendimiento del modelo y comprobar si se vulnera la privacidad de los datos.

Además de la oleada de nuevas herramientas de automatización, Automation Anywhere está ampliando su ecosistema de socios para introducir integraciones mejoradas con Google Cloud y AWS, entre otros. La empresa se está distinguiendo aún más en el mercado al ampliar la asistencia al usuario con la comunidad Pathfinder para incluir un nuevo grupo comunitario de IA generativa, una serie de refuerzo de habilidades de IA generativa y orientación dirigida por expertos sobre hiperescalado con IA.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en soluciones de automatización inteligente que ponen la IA al servicio de todos los aspectos de una organización. La Automation Success Platform de la empresa está impregnada de IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que da prioridad a la seguridad y el gobierno. Automation Anywhere capacita a organizaciones de todo el mundo para liberar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano mediante la automatización inteligente. Más información en http://www.automationanywhere.com/.

