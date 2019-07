Avances en la búsqueda mundial de marcadores sanguíneos de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias (3)

Publicado 15/07/2019 20:44:19 CET

-- Dr. Akinori Nakamura et al. What Kind of Information Does the Plasma Amyloid- Biomarker Tell Us? (¿Qué clase de información nos aporta el biomarcador plasmático amiloide ?). (Institución o instituciones patrocinadoras: Japan Agency for Medical Research and Development [Agencia Japonesa de Investigación y Desarrollo Médicos]). -- Dr. Filippo Baldacci et al. Potential Diagnostic Value of Red Blood Cells -Synuclein Heteroaggregates in Alzheimer's Disease (El posible valor diagnóstico de los heteroagregados de sinucleína eritrocitaria en la enfermedad de Alzheimer). (Institución o instituciones patrocinadoras: PRA Health Sciences, Inc.). -- Dr. Abdul Hye et al. Plasma Neurofilament Light a Pan-Neurodegenerative Marker (El neurofilamento ligero plasmático como marcador panneurodegenerativo). (Institución o instituciones patrocinadoras: National Institute for Health Research [Instituto Nacional de Investigación en Salud o NIHR]; Consejo Europeo de Investigación; Swedish Research Council [Consejo Sueco de Investigación]; Knut and Alice Wallenberg Foundation [Fundación Knut y Alice Wallenberg]; Marianne and Alice Wallenberg Foundation [Fundación Marianne y Alice Wallenberg]; Swedish Alzheimer Foundation [Fundación Sueca del Alzhéimer]; Swedish Brain Foundation [Fundación Sueca del Cerebro]; Parkinson Foundation of Sweden [Fundación del Párkinson de Suecia]; Skane University Hospital Foundation [Fundación Hospital Universitario de Skane]; Gobierno federal sueco).

