Averna y Datwyler elevan el nivel de calidad de las tazas de café con inspección de alta velocidad

Un sistema compacto y automatizado garantiza vasos de aluminio impecables a gran escala, lo que aumenta la calidad, la velocidad y la sostenibilidad

MONTREAL, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Averna, líder mundial en soluciones de prueba y calidad, se ha asociado con Datwyler , un fabricante líder de envases de aluminio para la industria alimentaria y de bebidas, para ofrecer un nuevo y potente sistema de inspección y apilado que está transformando la producción de vasos de café individuales. El resultado: mayor velocidad de producción, menos defectos y una fabricación más inteligente, todo en un paquete compacto y de alto rendimiento.

Ante la creciente demanda de cápsulas de café individuales, Datwyler se enfrentó al reto de aumentar la producción sin comprometer la calidad. Sus tazas de café de aluminio deben cumplir estrictos estándares de seguridad, durabilidad y apariencia. Incluso pequeñas imperfecciones, como poros, abolladuras o superposiciones de materiales, pueden afectar la calidad del café y la satisfacción del cliente. La colaboración con Averna ha dado como resultado un sistema compacto y automatizado que se integra a la perfección en las líneas de producción existentes, ofreciendo una velocidad y precisión inigualables.

"Necesitábamos una solución que pudiera mantener nuestra velocidad de producción y, al mismo tiempo, detectar defectos prácticamente imperceptibles", afirmó Sandro Exer, director de proyectos de gestión de inversiones de Datwyler. "Averna nos proporcionó un sistema rápido, preciso y que se integra a la perfección en nuestra línea actual. Es un gran avance para impulsar el rendimiento y la consistencia".

El sistema de Averna se instala directamente después de la prensa de vasos de aluminio de 12 pliegues de Datwyler. Mediante cámaras avanzadas, iluminación y algoritmos de visión, el sistema evalúa cada vaso en tiempo real, a velocidades de hasta 8 metros por segundo. Esto resultó ser un desafío, ya que era necesario distinguir entre estrías inofensivas y defectos reales con una precisión del 100%.

Cada estación de inspección procesa 1.800 vasos por minuto. Con cinco sistemas funcionando en paralelo, Datwyler inspecciona y clasifica 9.000 vasos por minuto. Los vasos defectuosos se desvían automáticamente para su reciclaje, lo que reduce los residuos y mejora la sostenibilidad.

"Nuestra colaboración con Datwyler ejemplifica nuestro compromiso con la innovación y la calidad", explicó Ingmar Schepers, gerente de cuentas de Averna. "Juntos, creamos un sistema que no solo es rápido y fiable, sino también lo suficientemente flexible como para adaptarse a futuras variaciones del producto".

El diseño modular del sistema garantiza escalabilidad y adaptabilidad, posicionando a Datwyler para satisfacer las cambiantes demandas del mercado y manteniendo su reputación de excelencia en el sector de alimentos y bebidas.

Para obtener más información sobre Averna y sus soluciones de automatización, visite www.averna.com .

Acerca de Datwyler La división de Alimentos y Bebidas de Datwyler se especializa en soluciones prémium de envasado y sellado de aluminio para mercados globales. Con décadas de experiencia y un fuerte enfoque en la seguridad, el cumplimiento normativo y la innovación, Datwyler ayuda a sus clientes a ofrecer productos de alta calidad que satisfacen las demandas de los consumidores actuales.

Acerca de Averna Como integrador global de soluciones de prueba y calidad, Averna colabora con diseñadores, desarrolladores y fabricantes de equipos originales (OEM) para ayudarles a lograr una mayor calidad de sus productos, acelerar el tiempo de comercialización y proteger sus marcas. Fundada en 1999, Averna ofrece experiencia especializada y soluciones innovadoras de prueba, inspección visual, ensamblaje de precisión y automatización que ofrecen importantes ventajas técnicas, financieras y de mercado a clientes de los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico de consumo, energético, industrial, de dispositivos médicos y ciencias de la vida, semiconductores, telecomunicaciones y otros. Averna cuenta con oficinas en todo el mundo y numerosas certificaciones del sector, como la ISO 9001:2015 y el registro ITAR, y está asociada con NI, PI, Keysight Technologies y JOT Automation.

