La AWE 2019 presenta su nueva temática: Enamorándose de la IA - Vida inteligente

SHANGHÁI, 18 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- La AWE 2019 da a conocer su nueva temática: "Falling in love with AI - Smart Life" (Enamorándose de la IA - Vida inteligente), y se prepara para aportar más productos innovadores, soluciones, artículos transfronterizos y grandes nombres internacionales a su plataforma; asimismo, está lista para reinterpretar su concepto de base "Home for Next" (El hogar del mañana) -- diseñando un proyecto para mostrar cómo la IA impulsa nuestras vidas en la nueva era.

Gracias al mundialmente famoso sector chino de fabricación de electrodomésticos y al desarrollo estable del mercado de consumo, la AWE ha sido reconocida como uno de los 3 eventos de aparatos electrodomésticos y electrónicos de consumo más famosos del mundo con 135.000 metros cuadrados de área de exposición y 290.000 visitantes. La AWE 2019, organizada por la Asociación China de Electrodomésticos, se celebrará del 14 al 17 de marzo de 2019 en Shanghái (China).

La IA ya fue una de las estrellas en la AWE del año pasado. El Foro Mundial de Innovación del Chip de IA, celebrado bajo el auspicio de la AWE por primera vez, estaba repleto de asistentes, dejando constancia del entusiasmo del sector hacia la próxima era de IA. Las empresas de electrodomésticos estaban listas para romper los límites al ofrecer productos y servicios equipados con IA. Haier implantó una solución para el hogar inteligente equipada con IA, la primera del sector, estableció una plataforma abierta de innovación para el hogar inteligente y creó un ecosistema abierto junto con sus socios, sirviendo así de ejemplo para el sector. Midea desveló su nueva estrategia denominada "la nueva era de la interacción humano-máquina" el año pasado, expandiendo su cartera desde soluciones de climatización y electrodomésticos hasta incluir la fabricación inteligente, la logística inteligente y la venta al por menor inteligente. En el área de exposición de Hi-Link de Huawei, observamos que sus clientes abarcaron casi la mitad del sector de los electrodomésticos, entre los que se incluyen Midea, Haier, Skyworth, Changhong, Vanward, Robam, Airmate, Fotile, Chigo, Ecovacs, Little Swan, Joyoung y Galanz.

En la AWE 2019, iFLYTEK y Speakin formarán parte del Parque Tecnológico de la AWE, que ya está listo para aportar más energía al espectáculo. Con la implicación de Baidu, Alibaba y Tencent en el desarrollo de plataformas abiertas en la nube y ecosistemas, creemos que más marcas serán capaces de conectarse a través de plataformas, lo que podría ser beneficioso tanto para los fabricantes de electrodomésticos como para los consumidores.

El sector de los electrodomésticos en China se está volviendo inteligente, sofisticado y personalizado gracias a una actualización del sector. La IA es el pilar de la vida inteligente futura y es también una de las razones que explican el afecto de la gente por la vida inteligente.

Apunte la fecha y solicite entradas gratis en awe.com.cn [http://awe.com.cn/].

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/799299/AWE_2019.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/799299/AWE_2019.jpg]

