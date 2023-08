Azentio da la bienvenida a Sanjay Singh como nuevo consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 30 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software ("Azentio"), una empresa de productos de software con sede en Singapur propiedad de fondos asesorados por Apax, se complace en anunciar el nombramiento de Sanjay Singh como su nuevo consejero delegado. Este movimiento estratégico marca la preparación de Azentio para su próxima fase de crecimiento liderada por Sanjay, un ejecutivo experimentado con más de 25 años de experiencia en negocios de software de alto crecimiento a nivel mundial.

"Es un honor para mí ser nombrado consejero delegado de Azentio", afirmó Sanjay Singh, el nuevo consejero delegado de la empresa. "Me han impresionado los productos de software avanzados, la dedicación a la innovación, la experiencia en el dominio y el conocimiento de los mercados locales de Azentio. Anticipo aprovechar estas fortalezas para ofrecer soluciones excepcionales a nuestros clientes".

Sanjay añadió además: "Azentio ocupa una posición única como la única empresa de software de extremo a extremo especializada en el sector BFSI en Asia Pacífico, Oriente Medio y África. Entre los actores de la industria, Azentio destaca por su amplio alcance de clientes, productos líderes en el mercado y talento excepcional. Estoy encantado de guiar a Azentio hacia el logro de nuestra ambiciosa visión de convertirnos en el proveedor líder de software BFSI en APAC y MEA".

Con un historial comprobado de escalamiento y adición de valor a empresas de software, Sanjay es un operador reconocido en el campo. Roy Mackenzie, socio de Apax, compartió su entusiasmo y afirmó: "Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Sanjay, quien aporta una gran experiencia en la creación de negocios de software de clase mundial en la región, alineándose con nuestra visión colectiva."

Basándose en 25 años de liderazgo centrado en el cliente en empresas globales de software y seguridad, la experiencia de Sanjay abarca el desarrollo de programas que impulsan los ingresos y la expansión. En su reciente cargo como director de ingresos de Datto, un reconocido proveedor de software y soluciones de seguridad basados en la nube, Sanjay lideró la estrategia de comercialización de Datto, que culminó con la oferta pública inicial de la empresa y su eventual adquisición por parte de Kaseya en junio de 2022. Durante su mandato en Datto, Sanjay pasó casi 18 años en Akamai Technologies, creando y supervisando diversas funciones de comercialización en todo el mundo.

Sanjay asumirá inmediatamente el cargo de consejero delegado. Tony Kinnear continuará en su cargo como miembro del Consejo de Administración de Azentio, mientras que David Hamilton asumirá el cargo de presidente del Consejo de Administración de Azentio.

Acerca de Azentio Software

Azentio proporciona productos de software de misión crítica en Asia Pacífico, Oriente Medio, África e India a bancos, proveedores de servicios financieros y aseguradoras. También proporciona soluciones ERP a empresas medianas. Las plataformas emblemáticas de la compañía incluyen Azentio ONEBanking, Azentio ONECapitalMarkets, Azentio ONEInsurance, y Azentio ONEERP. La flexibilidad que proviene de sus plataformas de software permite que una gran cantidad de aplicaciones funcionen con una única fuente de datos y equipa a los clientes con flujo de trabajo, análisis, gestión de documentos y mecanismos de integración flexibles. Azentio Software Private Limited está participada íntegramente por fondos asesorados por Apax.

