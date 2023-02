El Baccarat Hotel Dubai abrirá en 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 6 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- SH Hotels & Resorts, la empresa de gestión de marcas hoteleras fundada por el visionario de la hospitalidad Barry Sternlicht, presidente y consejero delegado de Starwood Capital Group, anunció hoy planes para establecer un nuevo estándar de glamur y lujo en Dubái, el centro de la hospitalidad de Oriente Medio, con la apertura de Baccarat Hotel & Residences Dubai en 2026. El hotel es parte de un nuevo desarrollo de uso mixto de ultra lujo en el centro de Dubái, frente al famoso Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Las torres gemelas de la propiedad, diseñadas por el estudio de arquitectura de renombre mundial Studio Libeskind, combinarán un hotel de lujo de primera clase con residencias de marca de servicio completo. Las fachadas de vidrio resplandeciente de las estructuras, que reflejan la arena del desierto, el mar y el sol, evocan la exquisita luminosidad de House of Baccarat, un nombre asociado durante más de dos siglos con objetos de arte atemporales coleccionados por reyes, reinas, maharajás, estrellas de cine y rock.

"Estamos encantados de ser socios en el desarrollo de este extraordinario hotel y residencias en uno de los principales destinos turísticos del mundo", dijo Barry Sternlicht, presidente de SH Hotels & Resorts. "La marca Baccarat celebra la calidad de la luz y dónde el sol es más espectacular que en el Medio Oriente. Nuestros artesanos trabajarán para crear una propiedad espectacular para ocupar su lugar entre las más veneradas del mundo. Estamos emocionados por el brillo de este proyecto futuro".

El proyecto será administrado por el equipo regional recién establecido y afiliado a SH Hotels & Resorts en Londres, bajo el liderazgo de Robert Koren, quien recientemente fue nombrado vicepresidente sénior y director gerente de área para Europa, Medio Oriente y África. Este último desarrollo ejemplifica el compromiso sostenido de SH Hotels & Resorts para impulsar el crecimiento de la empresa en la región.

"Nuestro debut en Dubái marca una nueva y emocionante etapa en la evolución de la marca Baccarat", dijo el consejero delegado de SH Hotels & Resorts, Raul Leal. "Estamos creando una nueva identidad en una región que ya es extraordinaria, y estamos seguros de que el hotel se convertirá en una experiencia única, inolvidable y lujosa en Dubái".

"Invertir en lo extraordinario es fundamental para nuestra misión y, sin duda, Baccarat Hotel encaja dentro de esta visión", dijo Abdulla Binhabtoor, director de gestión de carteras de Shamal Holding. "Con uno de los valores de marca y legados más ricos en el sector de la hospitalidad de lujo, estamos encantados de poder llevar esta marca a Dubái, un mercado que no es ajeno a la hospitalidad y las experiencias magníficas. Estamos seguros de que este desarrollo de uso mixto será un destino muy buscado tanto para los residentes como para los visitantes, lo que contribuirá a la visión del país de hacer de Dubái uno de los mejores lugares del mundo para vivir, trabajar y quedarse

Desde su ubicación central en el corazón del centro de Dubái, los huéspedes disfrutarán de un cómodo acceso a la nueva y antigua Dubái, incluidos los icónicos rascacielos y las coloridas atracciones culturales de una venerable ciudad portuaria. Desde las vistas panorámicas del Burj Khalifa y el marco de Dubái, hasta el fuerte Al Fahidi y el Dubai Creek, repleta como siempre de barcos de madera antiguos y transbordadores junto al río, Dubái ofrece una variedad única de experiencias que nunca dejan de impresionar.

El hotel cuenta con 144 habitaciones, un tercio de ellas suites, junto con 49 residencias privadas de la marca Baccarat, diseñadas por el estudio de diseño con sede en Londres 1508, una firma conocida mundialmente por sus reinterpretaciones sutiles y expresivas de los lenguajes de diseño vernáculo local. Las ofertas de alimentos y bebidas incluyen un comedor formal con asientos en el interior y al aire libre, comedores privados, un bar informal junto a la piscina y un Gran Salón que sirve pasteles por la mañana, té por la tarde y un programa de champán y vino por la noche.

El Baccarat Hotel Dubai será propiedad y será desarrollado por Shamal Holding, una firma de inversión diversificada que se ocupa de lo extraordinario. Tras su inauguración en 2026, Baccarat Hotel Dubai ofrecerá un nivel de elegancia y opulencia que reflejará la herencia y el conocimiento incomparables de la House of Baccarat, el máximo símbolo de la alegría de vivir francesa.

Acerca de Baccarat Hotels & Resorts

Baccarat Hotels & Resorts lanzó en 2015 en Nueva York, el primer hotel y buque insignia mundial de la marca de cristal Baccarat de más de 250 años. Justo al otro lado de la calle del Museo de Arte Moderno y a pasos de las tiendas legendarias de la Quinta Avenida, las 114 habitaciones y suites exquisitamente decoradas están diseñadas para deleitar los sentidos con lujosos acabados y atención artesanal a los detalles. El nombre de Baccarat ha sido durante mucho tiempo sinónimo de realeza: reyes y reinas, sultanes y zares, magnates y estrellas modernas. Sus resplandecientes objetos de arte se definen por su elegancia y autenticidad, utilizados en las más suntuosas comidas y celebraciones de la vida. Baccarat está traduciendo su esencia a la cultura contemporánea, sin dejar de rendir homenaje a su historia. Baccarat Hotel New York ha ganado los prestigiosos premios Forbes Five Star y AAA (American Automobile Association) Five Diamond Awards. Actualmente, la marca tiene proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Florencia, Riad y Roma. Para obtener más información, visite www.baccarathotels.com

Acerca de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, una filial de la firma de inversión privada global Starwood Capital Group, es una empresa de gestión de marcas hoteleras sostenibles que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach y Manhattan y ahora incluye el Puente de Brooklyn , West Hollywood, Sanya (China), Toronto y las propiedades recientemente inauguradas de San Francisco y Nashville con proyectos en desarrollo en Hanalei Bay, Cabo San Lucas, París, Londres, Elounda Hills (Creta), Austin, Copenhague, Riad y Melbourne; Baccarat Hotels & Resorts, marca de lujo que debutó en marzo de 2015 con la apertura de su propiedad insigne en Nueva York, con proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Florencia, Riad y Roma; y Treehouse Hotels, que se estrenó en Londres en 2019 y con proyectos en desarrollo en Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami) y Riad. Aprovechando su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, SH Hotels & Resorts es la fuerza detrás de algunas de las marcas hoteleras más innovadoras y dinámicas del mundo. Para obtener más información, visite www.shhotelsandresorts.com

Acerca de Shamal Holding

Nacida en Dubái, Shamal Holding es una empresa de inversión diversificada que cultiva lo extraordinario a través de una cartera única de inversiones, experiencias y activos. Las inversiones que hacemos se eligen estratégicamente y se nutren cuidadosamente, reflejando la ambición, el espíritu y la energía de Dubái.

Nuestra cartera de bienes raíces abarca comunidades principales, distritos, residencias, centros minoristas y espacios comerciales; ayudamos a materializar el potencial, brindando desarrollos únicos como Dubai Harbour y Nad Al Sheba Gardens. Invertimos en una variedad de propiedades, franquicias y operaciones en todo el sector hotelero, desde experiencias de lujo, premium y asequibles, con extraordinarias marcas nacionales e internacionales tan diversas como Five Guys, Jumeirah Zabeel Saray y Hart Shoreditch Hotel London y Curio Collection by Hilton. Como empresa propietaria de algunos de los destinos de ocio y entretenimiento más exclusivos e icónicos de Dubái, organizamos experiencias extraordinarias todos los días. También nos asociamos con los mejores administradores de activos de su clase para administrar una cartera de inversiones diversificada a nivel mundial.

Para más información, visite www.shamalholding.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1916849... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1996012...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-baccarat-hotel-dubai-abrira-en-2026-301739324.html