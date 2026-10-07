BAR LEONE, DE HONG KONG, ES NOMBRADO THE WORLD'S BEST BAR 2026 POR THE 50 BEST BARS

El Bar Leone, de Hong Kong, ha sido nombrado The World's Best Bar, patrocinado por Perrier, y The Best Bar in Asia

de Hong Kong, ha sido nombrado The World's Best Bar, patrocinado por Perrier, y The Best Bar in Asia Shingo Gokan recibe el Roku Industry Icon Award

recibe el Roku Industry Icon Award Three Horses , de Melbourne, recibe el Campari One to Watch Award

, de Melbourne, recibe el Campari One to Watch Award El premio Ketel One Sustainable Bar Award es otorgado a Line , de Atenas

, de Atenas El Bar Mauro , de Ciudad de México, se lleva el Disaronno Highest New Entry Award, al entrar en el puesto No.10

, de Ciudad de México, se lleva el Disaronno Highest New Entry Award, al entrar en el puesto No.10 The Bar in Front of the Bar , de Atenas, se lleva el Nikka Highest Climber Award, tras subir 28 puestos hasta el No.19

, de Atenas, se lleva el Nikka Highest Climber Award, tras subir 28 puestos hasta el No.19 Paradiso , de Barcelona, ha sido nombrado Rémy Martin Legend of the List

, de Barcelona, ha sido nombrado Rémy Martin Legend of the List Schmuck , de Nueva York, se lleva el Three Cents Best New Opening Award

, de Nueva York, se lleva el Three Cents Best New Opening Award Isa Mejia , de Ecuador, recibe The 50 Best Bars Scholarship

, de Ecuador, recibe The 50 Best Bars Scholarship El Siete Misterios Best Cocktail Menu se ha otorgado a Panda & Sons , de Edimburgo

, de Edimburgo El SevenRooms Best Bar Design Award, recae en Saikindō , de Abu Dabi

, de Abu Dabi Takuma Watanabe fue nombrado Altos Bartenders' Bartender, y Alquímico, de Cartagena, recibió el Michter's Art of Hospitality Award

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La lista anual de The 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, se ha dado a conocer esta tarde en Milán, Italia. La 18.ª edición volvió a reunir a la comunidad mundial de bármanes para rendir homenaje a quienes están a la vanguardia del panorama internacional de la coctelería.

Para ver la lista completa del 1-50, haga clic aquí

El Bar Leone, cofundado por Lorenzo Antinori, se inspira en los bares tradicionales del barrio romano de Trastevere. En lugar de seguir las modas o las técnicas teatrales, la filosofía del bar, Cocktail Popolari (cócteles para el pueblo), se centra en una hospitalidad sincera y en bebidas impecables, mientras que el diseño combina referencias vintage italianas con un ambiente acogedor y de barrio.

La lista de 2026 incluye bares de 26 ciudades, con 14 nuevas incorporaciones. Otros bares que figuran entre los cinco primeros son Moebius Milano (No.2), de Milán; Alquímico (No.3), de Cartagena; Bar Us (No.4), de Bangkok; y Line (No.5), de Atenas.

Faye Huggett, directora de comunidad de The 50 Best Bars, comenta: "Es un inmenso orgullo para nosotros anunciar una vez más que el Bar Leone ha sido elegido The World's Best Bar, con el patrocinio de Perrier. Ser el primer No.1 de Asia ya era un logro extraordinario, pero mantener el título por segundo año consecutivo demuestra el verdadero impacto de Cocktail Popolari. Más allá del No.1, las clasificaciones de este año son un fiel reflejo del extraordinario talento, la dedicación y la hospitalidad que siguen impulsando la cultura de los bares en todo el mundo".

Consultas de los medios de comunicación:The50bestbars@lx-comms.com

Centro de prensa:mediacentre.the50.com

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