- bareMinerals apoya el otorgamiento de poder a la mujer con el lanzamiento del Power of Good Fund de bareMinerals

Lleno de posibilidad y libre de limitaciones

bareMinerals, la marca de belleza limpia fundada hace 23 años, anunció hoy el lanzamiento de su Power of Good Fund de bareMinerals. Desde enero de 2019, esta iniciativa filantrópica donará el 1% de sus ventas realizadas en las boutiques de bareMinerals y en http://www.bareminerals.com a varias organizaciones caritativas que luchan por la formación de la mujer, la capacidad empresarial y el mentorado. Como parte de este nuevo programa, bareMinerals dedicará el 1% del tiempo de sus empleados al voluntariado, instando de forma eficaz a que cada uno de sus empleados done tres días al año a realizar causas caritativas.

La misión de bareMinerals es la de ser destacados en el Power of Good. Creemos que las pequeñas elecciones que llevamos a cabo tienen el poder de conseguir ser una gran diferencia. "Como madre, empresaria y abogada para el cambio, fue muy importante establecer un fondo que permita a las mujeres jóvenes desvelar su potencial y conseguir llevar a cabo sus sueños. Al crear el Power of Good Fund de bareMinerals, esperamos cambiar los futuros y vidas de las miles de mujeres de Norteamérica para que comiencen, con el fin de llevar a cabo esta iniciativa mundial en 2020", afirmó Jill Scalamandre, directora general de bareMinerals.

Para celebrar el lanzamiento de esta iniciativa, bareMinerals hospedó un Power of Good Global Wellness Retreat, primer evento mundial de la marca, en el Soho Farmhouse de Oxfordshire, Inglaterra. Entre los invitados se incluyeron Hailey Baldwin (Embajadora de belleza limpia de bareMinerals), Rosie Huntington-Whiteley (Embajadora de belleza de bareMinerals), Nikki DeRoest (artista mundial de maquillaje de bareMinerals), Marc Rey (consejero delegado de Shiseido Americas y responsable de crecimiento de Shiseido Group), Jill Scalamandre (directora general de bareMinerals) y Jenny Halpern Prince (fundadora, presidenta adjunta y fideicomisaria de Access Inspiration).

Siendo más que una marca de belleza, bareMinerals cree que las pequeñas elecciones pueden llevar a conseguir grandes cosas. Desde los productos que son parte de la rutina del día a día de una persona hasta un sentido superior de objetivo que va más allá del estuche de maquillaje, bareMinerals tiene como misión ayudar a que todo el mundo sienta el Power of Good. "La campaña del Power of Good no solo valora los productos que hacen que sea diferente, sino que también hace sentirse bien al impactar en la gente de tu alrededor", destacó Huntington-Whiteley. Para Baldwin, el Power of Good significa estar "lleno de agradecimiento y libre de crueldad", mientras que DeRoest cree en estar "lleno de libertad y libre de vínculos".

Cada uno de los aspectos del evento de dos días se ha diseñado para evocar el Power of Good y ponerlo en práctica. Editores e influencers de todo el mundo se han reunido y actuado como mentores de jóvenes mujeres en el organismo de caridad con sede en Londres, Access Aspiration. Fundado por medio de Jenny Halpern Prince, el organismo caritativo proporciona a los estudiantes de entrte 16 y 24 años nuevas habilidades y redes de carrera en un esfuerzo por aumentar la movilidad social, mejorar el empleo y eliminar las barreras hacia una formación superior. bareMinerals llevó a cabo una donación para Access Aspiration en nombre de todos los invitado asistentes. Además, DeRoest dirigió una clase maestra de belleza limpia, celebrándose además una cena junto a Rey y Huntington-Whiteley con el fin de redondear el retiro.

Con la filantropía siendo el pilar central de la marca y de los ingredientes limpios libres de compromiso en el centro y alma de cada uno de los productos, el Power of Good Fund de bareMinerals se ha diseñado para ampliar la misión de bareMinerals de impactar en el mundo de forma positiva. Sabiendo que cada decisión cuenta con un efecto extraño, bareMinerals busca servir como diferencia, ser un cambio de efecto real y desvelar el potencial para los jóvenes mujeres al instar a realizar actos de agradecimiento grandes y pequeños.

