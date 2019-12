Barilla Foundation: "Es necesario un replanteamiento urgente del sistema mundial de alimentos"

Publicado 10/12/2019 12:11:18 CET

Los sistemas mundiales de alimentos generan 12.000 billones de dólares de costes ocultos, desde daños medioambientales hasta salud pública

Revolucionar los sistemas agro-alimentarios actuales proporcionarán retornos económicos de cerca de 5.700 billones de dólares, creando nuevas oportunidades de negocios para llegar hasta los 4.500 millones cada año hasta 2030 y creando beneficios medioambientales y de salud

MILÁN, 10 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- 12.000 millones de dólares[1]. Este es el coste oculto que sostenemos cada año en todo el mundo como resultado de nuestros sistemas agro-alimentarios, incluyendo los daños irreversibles a los ecosistemas (que contribuyen además a socavar la seguridad de los alimentos en algunas de las regiones) y aumentar los costes para la salud pública, debido principalmente a enfermedades crónicas producidas por hábitos alimentarios no seguros. Una cifra enorme que supera de lejos los 10.000 billones de dólares de valor de mercado generados por los sistemas agro-alimentarios, creando un déficit de unos 2.000 millones de dólares. Es necesaria una revolución para conseguir que esté disponible - para el año 2050 - de hasta 1.200 millones de hectáreas de tierra utilizada actualmente para la agricultura y "ahorrar" 10.500 millones de dólares de costes ocultos1. Esta es la imagen que saca el informe titulado "Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use", debatida en el décimo International Forum on Food and Nutrition organizado por medio de la Barilla Foundation.

https://mma.prnewswire.com/media/1042064/Guido_Barilla.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1042064/Guido_Barilla.jpg]

"A solo 10 años vista para conseguir los SDGs de la UN 2030 Agenda, queda claro que tenemos una necesidad urgente para intervenir en los actuales sistemas agro-alimentarios, ya que la idea de desarrollo y progreso basada en la creencia de que los recursos del planeta son ilimitados ya no es viable. Tenemos que mirar a la comida en su dimensión económica, social y medioambiental, situando a todos los actores relacionados, desde el sector privado hasta los ciudadanos, en el centro de la Agenda de Desarrollo, con el din de establecer las bases de un futuro inclusivo, duradero y próspero", explicó Guido Barilla, desde el escenario del International Forum on Food and Nutrition. Este tipo de aproximación, según el estudio titulado "Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use" presentado en el foro por medio de Jeremy Oppenheim, Systemiq, proporcionará beneficios económicos: una inversión de los procesos de transformación de los sistemas agro-alimentarios, contabilizará entre 300.000 y 350.000 millones de dólares al año (menos de un 0,3% del PIB mundial), generando un retorno de unos 5.700 billones de dólares - más de 15 veces el coste inicial - creando nuevas oportunidades de negocios para hasta 4.500 billones de dólares al año en 20301.

[1] Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use, septiembre de 2019

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1042064/Guido_Barilla.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1042064/Guido_Barilla.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1042065/BCFN_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1042065/BCFN_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1042065/BCFN_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1042065/BCFN_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Mariagrazia Martorana, especialista en RR.PP., Tel:+39-064-416-0864, m.martorana@inc-comunicazione.it