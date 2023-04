Batería de iones de litio que utiliza X-SEPA(TM) de 3DOM Alliance:vida útil prolongada a alta temperatura (1)

Figure 1. Comparison of charge-discharge cycle life at 60℃. Source: 3DOM Alliance

-La batería de iones de litio que utiliza X-SEPA(TM) de 3DOM Alliance logra una vida útil prolongada en condiciones de alta temperatura, superando la vida útil de la batería convencional a temperatura normal

Apunta a impulsar la electrificación en las regiones más cálidas del mundo con una vida útil de la batería de aproximadamente 9.000 ciclos a 60 ℃

TOKIO, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- 3DOM Alliance Inc. ("3DOM Alliance") anunció hoy el desarrollo de una batería de iones de litio con el separador X-SEPA™ patentado de la compañía y electrolito resistente a altas temperaturas optimizado para su uso en entornos de alta temperatura. Los datos de las pruebas de vida útil del ciclo de carga y descarga muestran que la vida útil de la batería en condiciones de alta temperatura supera la de las baterías convencionales en condiciones de temperatura normal. 3DOM Alliance espera que la vida útil alcance aproximadamente los 9.000 ciclos.

Desarrollado por 3DOM Alliance, el X-SEPA™ se compone de múltiples capas de separadores 3DOM (macroporosos ordenados tridimensionalmente), que son membranas de poliimida altamente resistentes al calor que contienen una matriz tridimensional uniforme de poros. Esto contribuye a una mayor vida útil de la batería, así como a una mayor fiabilidad, resistencia al calor y carga y descarga de alta velocidad. Preparándose para la producción en masa, 3DOM Alliance comenzó a proporcionar muestras X-SEPA™ en febrero de 2023.

El movimiento global de descarbonización ha planteado la creciente necesidad de soluciones de movilidad eléctrica, especialmente en los países en desarrollo, muchos de los cuales se encuentran entre las regiones más cálidas del mundo. Sin embargo, las altas temperaturas provocan la degradación del electrolito de uso general, lo que reduce significativamente la vida útil de la batería. Esto dificulta la practicidad de la electrificación de la batería y contribuye a aumentar la fabricación, el desperdicio y los costes.

En respuesta a las necesidades del mercado en regiones de alta temperatura, 3DOM Alliance ha desarrollado una batería de iones de litio con una vida útil prolongada en condiciones de alta temperatura mediante el uso de X-SEPA™ en combinación con un electrolito resistente a altas temperaturas. El electrolito resistente a altas temperaturas suprime la degradación en ambientes de alta temperatura debido a su alta viscosidad y alto punto de ebullición, pero ha sido difícil de usar en baterías de iones de litio porque su alta viscosidad lo hace incompatible con los separadores de polipropileno de uso general. En contraste, la estructura altamente porosa de X-SEPA™ y la alta humectabilidad de su material de poliimida a electrolitos orgánicos permiten el uso de electrolitos con alta viscosidad y altos puntos de ebullición.

3DOM Alliance llevó a cabo una prueba de vida útil del ciclo de carga y descarga a 60 ℃ para evaluar la vida útil y la durabilidad de las baterías equipadas con X-SEPA™ y electrolito resistente a altas temperaturas en comparación con las baterías que utilizan un separador y electrolito de uso general. Como se muestra en la Figura 1, los resultados provisionales de las pruebas en curso muestran que la batería equipada con X-SEPA™ y electrolito resistente a altas temperaturas demuestra una retención de capacidad significativamente mayor. Incluso en condiciones de alta temperatura, la vida útil del ciclo de carga y descarga de esta batería supera la vida útil del ciclo de carga y descarga de las baterías convencionales en un entorno de temperatura normal.

Como se muestra en la Figura 2, 3DOM Alliance estima que la batería equipada con X-SEPA™ y electrolito resistente a altas temperaturas puede lograr un ciclo de vida de carga y descarga de aproximadamente 9.000 ciclos cuando el final de la vida útil se establece en una capacidad de retención del 60 %. 3DOM Alliance planea verificar esto a través de pruebas continuas y anunciar más resultados a medida que estén disponibles.

La filial de 3DOM Alliance, noco-noco Pte. Ltd. ("noco-noco"), un proveedor de soluciones de descarbonización con sede en Singapur, planea proporcionar baterías equipadas con X- SEPATM a través de servicios que aprovechan las características de la batería resultante, incluida una larga vida útil en condiciones de alta temperatura. Actualmente, noco-noco está trabajando para introducir la tecnología de baterías de 3DOM Alliance en aplicaciones de movilidad a través de múltiples proyectos en el sudeste asiático, incluido un proyecto de minibús eléctrico con Assemblepoint Co., Ltd. anunciado a principios de este mes. Utilizando X-SEPA™, noco-noco tiene como objetivo abordar la necesidad de baterías que puedan lograr un mayor rendimiento y sostenibilidad en climas cálidos para acelerar la electrificación en mercados objetivo como el sur y sureste de Asia.

Acerca de 3DOM Alliance Inc.

Establecida en Japón en 2014, 3DOM Alliance Inc. se esfuerza por resolver problemas ambientales a través de la investigación y el desarrollo de tecnologías y modelos comerciales de vanguardia que promuevan la descarbonización y la conservación ecológica. Para obtener más información sobre 3DOM Alliance Inc., visite www.3dom.co.jp

Acerca de noco-noco Pte. Ltd.

noco-noco Pte. Ltd. es un proveedor de soluciones de descarbonización que trabaja para acelerar la transformación global hacia una economía neutra en carbono y una entidad afiliada a 3DOM Alliance. Mediante el uso de X-SEPA™, un separador de batería multicapa patentado, y al proporcionar servicios de movilidad sostenible y una innovadora plataforma de gestión de energía, noco-noco aborda la necesidad de soluciones energéticas limpias, asequibles y sostenibles. Para obtener más información sobre noco-noco, visite www.noco-noco.com

