BCI lidera una importante inversión en Authority Brands

COLUMBIA, Md. y VICTORIA, BC, 20 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Authority Brands, una plataforma de franquicias de servicios residenciales en Norteamérica, ha anunciado hoy que British Columbia Investment Management Corporation ("BCI"), uno de los mayores inversores institucionales de Canadá, ha acordado adquirir una importante participación minoritaria en la empresa, junto con los fondos asesorados por Apax Partners LLP ("Apax Funds"), que mantendrán la propiedad mayoritaria.

Authority Brands es el principal franquiciador de servicios para el hogar en Norteamérica. Su familia de marcas de franquicias de servicios para el hogar son líderes en su industria, proporcionando a los propietarios de viviendas servicios desde la línea de la propiedad hasta la línea del techo. Las empresas de Authority Brands incluyen 12 franquicias líderes de servicios para el hogar: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration y Woofie's. En conjunto, estas marcas proporcionan servicios para el hogar a través de aproximadamente 860 propietarios de franquicias en toda América del Norte.

Desde la inversión inicial de Apax Funds en 2018, Authority Brands ha pasado de dos franquiciadores de servicios para el hogar a los 12 actuales, expandiéndose a nuevas geografías y servicios y construyendo una potente infraestructura.

"Estamos orgullosos de habernos asociado con el equipo de Authority Brands para ayudar a construir, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones estratégicas, una plataforma líder de franquicias de servicios residenciales", dijo Ashish Karandikar, socio de Apax. "Seguimos viendo un importante margen de crecimiento por parte de Authority Brands y estamos encantados de unirnos a BCI y a los miembros del equipo de liderazgo en la siguiente fase del viaje de la compañía mientras amplían su plataforma a través de fusiones y adquisiciones, y de iniciativas estratégicas que incluyen el desarrollo de franquicias, la transformación tecnológica y la expansión internacional."

"Como inversor a largo plazo, buscamos invertir en empresas líderes en el mercado con equipos de gestión sólidos, múltiples palancas de crecimiento y modelos de negocio resistentes que creen valor para los accionistas, como Authority Brands", dijo Dave Hong, Director Gerente Senior de Capital Privado de BCI. "Estamos deseando trabajar con Authority Brands y Apax para generar rentabilidades ajustadas al riesgo convincentes para nuestros clientes de planes de pensiones y fondos de seguros."

"No podríamos estar más satisfechos que de seguir construyendo el principal franquiciador de servicios residenciales en asociación con Apax y BCI", dijo Craig Donaldson, consejero delegado de Authority Brands. "Ambos socios añadirán un valor sustancial en nuestro objetivo de captar más cuota en el altamente fragmentado mercado de los servicios domésticos, incluso evaluando oportunidades de fusiones y adquisiciones en nuevos verticales de servicios."

Los términos financieros de la transacción no fueron revelados. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2022, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Apax ha contado con el asesoramiento de Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (asesores financieros), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper y Lathrop GPM (asesores jurídicos), y Ernst & Young (asesor financiero y fiscal).

Acerca de BCI

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) se encuentra entre los mayores inversores institucionales de Canadá, con 211.100 millones de dólares canadienses bajo gestión, a 31 de marzo de 2022. Con sede en Victoria (Columbia Británica) y oficinas en Vancouver y Nueva York, BCI invierte en: renta fija y deuda privada; capital público y privado; infraestructuras y recursos renovables; así como en capital y deuda inmobiliaria a través de nuestra compañía de plataforma operada de forma independiente QuadReal Property Group. Con nuestra perspectiva global, buscamos oportunidades de inversión que conviertan los ahorros en capital productivo que satisfaga los requisitos de riesgo y rentabilidad de nuestros clientes a lo largo del tiempo.

El programa de capital privado de BCI gestiona activamente una cartera global de 24.800 millones de dólares canadienses de empresas privadas y fondos con potencial de crecimiento a largo plazo. Aprovechando nuestros equipos centrados en sectores como los servicios empresariales, el consumo, los servicios financieros, la sanidad, la industria y la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, trabajamos con socios estratégicos de capital privado para buscar y gestionar oportunidades de inversión directa y de coparticipación.

Para más información, visite bci.ca .

Acerca de Apax Partners LLP

Apax Partners LLP ("Apax") es una de las principales empresas de asesoramiento de capital privado del mundo. Durante casi 50 años, Apax ha trabajado para inspirar el crecimiento y las ideas que transforman las empresas. La empresa ha recaudado y asesorado fondos con compromisos agregados de más de 60.000 millones de dólares. Los fondos de Apax invierten en empresas de cuatro sectores globales: Internet/Consumidor, Tecnología, Servicios y Sanidad. Estos fondos proporcionan financiación de capital a largo plazo para construir y fortalecer empresas de clase mundial. Para más información, visite: www.apax.com .

Apax Partners está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority del Reino Unido.

Acerca de Authority Brands

Authority Brands es la principal plataforma de franquicias de servicios residenciales que ofrece servicios desde la línea de la propiedad hasta la línea del techo. Las empresas de Authority Brands incluyen 12 franquicias líderes de servicios para el hogar: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration y Woofie's. Juntas, estas marcas ofrecen servicios para el hogar a través de aproximadamente 860 propietarios de franquicias en toda Norteamérica. Authority Brands, con sede en Columbia, Maryland, se dedica a apoyar el crecimiento de los propietarios de franquicias individuales con un conjunto completo de marketing, tecnología y apoyo operativo, lo que les permite centrarse en proporcionar un servicio excepcional a los propietarios de viviendas. Para más información, visite www.authoritybrands.com .

