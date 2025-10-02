(Información remitida por la empresa firmante)

BE OPEN y CVAR presentan Here Come the Cypriots, una celebración de la herencia chipriota a través de la historia de la moda

ZURICH, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Foundation y el Centre of Visual Arts and Research (CVAR) presentan Here Come the Cypriots, un evento cultural que revive la historia a través de la moda y el comercio en forma de desfile de ropa. El evento tendrá lugar en Nicosia el 18 de octubre de 2025 a las 18:30 h.

Una fusión de historia y actuaciones, Here Come the Cypriots exhibirá prendas que abarcan desde la época otomana hasta el período colonial británico y la modernidad. Estas prendas reflejan cómo la moda ha servido como un indicador visual del cambio social, las transformaciones económicas y las interacciones culturales. Al combinar la moda histórica con actuaciones en vivo, Here Come the Cypriots ofrece un enfoque innovador para comprender el pasado de Chipre, a la vez que fomenta la reflexión sobre su legado cultural. Los trajes de época serán presentados en la pasarela por adolescentes de escuelas locales.

Como iniciativa internacional, BE OPEN se enorgullece de formar parte de la celebración del patrimonio chipriota. Su fundadora, Elena Baturina, explicó: "La rica historia artística y artesanal de Chipre inspira y presenta un rico bagaje para este tipo de proyectos: educativos y entretenidos, que conectan el pasado con el futuro, entrelazando las tradiciones textiles con el diseño de moda contemporáneo. El formato de un festival de calle ofrece una vía para conectar a todos con el chipriota. Involucrar a los escolares en la exhibición de siglos de moda servirá para ampliar sus conocimientos e inspirar el amor, el respeto y la apreciación de su historia, cultura y el alcance de su propia expresión".

Con orgullo contribuyendo al proyecto, BE OPEN continúa involucrando a la juventud chipriota en proyectos educativos y artísticos. Anteriormente, la fundación organizó una exposición de obras de jóvenes artistas mediterráneos y sesiones educativas para escolares, cada una compuesta por una conferencia sobre emprendimiento artesanal y una clase magistral de tejido tradicional chipriota. También ofreció otros programas de los que la juventud chipriota podría beneficiarse, incluyendo el concurso estudiantil con temática de los ODS de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fomentar la creación de soluciones innovadoras para un futuro más próspero y sostenible.

BE OPEN es una fundación sociocultural sin ánimo de lucro creada por la filántropa internacional Elena Baturina. Desarrolla maneras de aprovechar el potencial creativo de las generaciones más jóvenes a través de diversos proyectos artísticos y educativos.

