- BE OPEN Foundation: El voto online elige al ganador de la Competición Internacional de Estudiantes en apoyo de los Objetivos Sostenibles de la ONU

LONDRES, 8 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Un voto online ha definido al ganador del Public Vote Award en la competición "Second Life of Things in Design". En 2019, BE OPEN y Cumulus unieron fuerzas para mantener una competición internacional para apoyar el programa de ODS de la ONU. Los estudiantes de cursos de arte, diseño y arquitectura presentaron trabajos que demuestran un enfoque orientado al diseño de los problemas de sostenibilidad, producción y consumo sensatos que se piden en uno de los ODS. El proyecto acumuló un total de 683 entregas de 44 países.

La competición ofreció cinco premios en general: los tres principales ganadores se seleccionaron en mayo por el jurado internacional y entregaron premios de 10.000, 6.000 y 4.000 euros conjuntamente por BE OPEN y Cumulus.

De las 50 menciones de honor, el público ha seleccionado al ganador del Public Vote Award, que ahora recibirá un premio de 2.000 euros y un viaje pagado a la ceremonia de entrega de premios, donde todos los ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus ideas a un amplio panel de académicos, profesionales del diseño, expertos en sostenibilidad, etc.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, dijo: "Desde el primer día que lanzamos la plataforma de voto online, vimos cuánta atención recibieron estos proyectos de todo el mundo. Nuestro propósito no solo era premiar a un talento, sino ayudar a miles de personas a ver la creatividad destacable y concienciación de la generación más joven".

BE OPEN y Cumulus están encantados de anunciar que el premio es para Fernanda Ordorica Bechelany, una estudiante de la Escuela Nacional de Arquitectura, Arte y Diseño en Tecnológico de Monterrey, México, por su proyecto Agave Bioplastic , un bioplástico fino pero resistente hecho de fibra de planta de agave, el principal residuo de la industria productora de tequila".

Fernanda comentó sobre su victoria: "Estoy realmente orgullosa de ser parte de esta increíble iniciativa por BE OPEN y Cumulus que apoya la importante lucha contra el cambio climático. No esperaba que mi proyecto ganase el voto público frente a tantos proyectos increíbles, pero estoy felz y motivada para perfeccionar Agave Bioplastic gracias a esto. Mi deseo es invertir el premio en seguir la investigación para crear el material que podría utilizarse eficientemente en todo el mundo. También espero que mi ejemplo inspire a otros para investigar las economías de sus países, identificar un problema y tratar de solucionarlo con diseño y creatividad".

