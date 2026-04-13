Beatbot anuncia la venta anticipada de AquaSense X, con base de autolimpieza

(Información remitida por la empresa firmante)

-Beatbot anuncia la venta anticipada de AquaSense X: el primer robot para piscinas del mundo con base de autolimpieza

Justo a tiempo para la temporada de apertura de piscinas, este producto, ganador del premio iF DESIGN AWARD, elimina la limpieza manual del filtro y encabeza una serie de promociones exclusivas de primavera.

BERLIN, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, líder mundial en robótica inteligente para piscinas, da inicio a la temporada de apertura de piscinas con la venta de su esperado ecosistema AquaSense X y descuentos exclusivos en toda su innovadora gama de productos. Combinando una limpieza autónoma de alto rendimiento con un mantenimiento posterior al ciclo integrado, el Beatbot AquaSense X simplifica el cuidado de la piscina para garantizar una transición perfecta desde la apertura en primavera hasta el mantenimiento estival sin esfuerzo.

"El ecosistema Beatbot AquaSense X se diseñó para eliminar por fin la tediosa limpieza con robots y lograr una verdadera autonomía sin complicaciones", afirmó Jimmy Hu, vicepresidente de Beatbot. "Al integrar un robot de limpieza de piscinas avanzado con IA con nuestra innovadora base de autolimpieza, estamos ampliando los límites del cuidado moderno de piscinas, permitiendo que el proceso de limpieza sea completamente automático durante todo el verano".

El ecosistema AquaSense X: Limpieza sin esfuerzo para una claridad que dura toda la temporada

Presentado por primera vez en CES 2026, el AquaSense X está equipado para eliminar la suciedad incrustada y la acumulación de algas durante el invierno.

Navegación inteligente: Gracias a la tecnología Beatbot AI 2.0 e HybridSense™ AI Vision , el robot identifica hasta 40 tipos de residuos, navega con precisión por piscinas multinivel complejas y ofrece una cobertura completa en todas las plataformas para un rendimiento de limpieza uniforme.

Gracias a la tecnología , el robot identifica hasta 40 tipos de residuos, navega con precisión por piscinas multinivel complejas y ofrece una cobertura completa en todas las plataformas para un rendimiento de limpieza uniforme. Limpieza 5 en 1: El sistema limpia suelos, paredes, líneas de flotación y la superficie del agua, a la vez que la clarifica para un acabado impecable y un reingreso seguro.

El sistema limpia suelos, paredes, líneas de flotación y la superficie del agua, a la vez que la clarifica para un acabado impecable y un reingreso seguro. Integración con el hogar inteligente: Incorpora la primera integración de control por voz manos libres del sector para Google Home, Alexa y Siri.

Estación de limpieza AstroRinse

El elemento diferenciador del ecosistema es la estación de limpieza AstroRinse, la primera base de autolimpieza del mundo para robots de piscina. Elimina la molestia de la limpieza manual durante hasta dos meses gracias a un depósito de 22 litros con capacidad para los residuos de hasta dos ciclos de limpieza completos por semana.

Una vez que el robot se acopla, la estación activa automáticamente el proceso de limpieza del filtro de tres minutos mediante una boquilla de agua giratoria de alta presión antes de cargarse para la siguiente sesión. Los sensores integrados monitorizan el estado operativo en tiempo real para garantizar un rendimiento óptimo constante y ofrecer una experiencia sencilla con mínima intervención del usuario.

Precios y ofertas de apertura de piscinas

El AquaSense X ya está disponible para preventa a un precio de venta sugerido de 4.250 € en el sitio web oficial de Beatbot y Amazon.

Justo a tiempo para el Día Nacional de la Apertura de Piscinas, el 25 de abril, Beatbot ofrece descuentos exclusivos en toda su gama de productos. Válidas hasta el 26 de abril, las mejores ofertas incluyen:

• Beatbot Sora 70 - El nuevo modelo lanzado en 2026 combina una limpieza de alta gama con una excelente relación calidad-precio para una amplia gama de propietarios de piscinas. Incorpora chorros dobles JetPulse™ para la limpieza de la superficie, el sistema SonicSense™ para evitar obstáculos y adaptarse a diferentes diseños y distribuciones de piscinas, una potencia de limpieza 4 en 1 y un acceso a poca profundidad (tan solo 20 cm) para una cobertura completa. Precio de venta recomendado: 1.499 €.

Promoción de apertura de piscina: €240 descuento (€1.259)

• Beatbot Sora 30 - De la misma familia Sora, este modelo, ganador del premio iF DESIGN AWARD 2026, cuenta con una potencia de succión de 25.700 LPH y una batería de 10.000 mAh que ofrece hasta 5 horas de limpieza, además de un sistema inteligente de estacionamiento en superficie para facilitar su recuperación. Precio de venta recomendado: 899 €.

Promoción de apertura de piscina: €140 descuento (€759)

• Beatbot Sora 10 - La recién lanzada Sora 10 es el modelo de entrada más accesible de la marca hasta la fecha, diseñado para un mantenimiento potente y sencillo, con una estética moderna y vibrante. Precio de venta recomendado: 699 €.

Promoción de apertura de piscina: €140 descuento (€559)

• Betabot AquaSense 2 Pro - El robot limpiafondos 5 en 1 líder del sector utiliza un avanzado sistema de navegación y un mando a distancia inteligente mediante aplicación para una limpieza sin esfuerzo de la superficie, el fregado de la línea de flotación, la limpieza del suelo y las paredes, y la clarificación del agua. Precio de venta recomendado: 2.699 €

Promoción de apertura de piscina: €700 descuento (€1.999)

• Beatbot iSkim Ultra - Como el primer skimmer inteligente para piscinas del mundo, el iSkim Ultra cuenta con navegación asistida por IA, carga solar y de batería, y tecnología avanzada de eliminación de residuos para una limpieza superior de la piscina. Equipado con el sistema de clarificación ClearWater™, un filtro grande de 9 L y un diseño de cepillo integral, el robot garantiza una limpieza completa de la superficie. Precio de venta sugerido: €999

Promoción de apertura de piscina: €749 descuento (€250)

Acerca de Beatbot

Beatbot es una de las marcas de robots de limpieza de piscinas de mayor crecimiento a nivel mundial. Impulsada por la innovación constante, permite a las personas disfrutar al máximo de su piscina y enriquecer su día a día.

Fundada con la misión de reinventar el cuidado de las piscinas mediante la inteligencia y el diseño, Beatbot cuenta con cerca de 500 patentes (otorgadas y pendientes) y está respaldada por un equipo en el que el 60 % son expertos en I+D. La empresa es pionera en tecnologías de automatización avanzadas que son fáciles de usar, inteligentes y de un diseño impecable. Al inspirar un nuevo estilo de vida, Beatbot garantiza que su tecnología pase desapercibida, devolviendo a los usuarios su tiempo, tranquilidad y satisfacción.

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