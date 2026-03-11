(Información remitida por la empresa firmante)

-Beelink lanza la serie preinstalada OpenClaw: ediciones exclusivas Lobster Red y kits de actualización SSD para una experiencia de IA fluida

SHENZHEN, China, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que OpenClaw gana terreno global, los agentes de IA están transformando la productividad. Sin embargo, muchos usuarios se enfrentan a obstáculos técnicos durante la implementación, desde la configuración del sistema hasta la configuración de los controladores.

Beelink soluciona este problema con una solución de IA integral: desde los exclusivos modelos "Lobster Red" con OpenClaw preinstalado hasta versiones con conmutación de doble sistema operativo y kits de actualización de SSD listos para usar. Esta completa gama satisface las diversas necesidades de los usuarios, a la vez que reduce significativamente las barreras para la implementación de IA.

1. Nuevo hardware: Serie OpenClaw preinstalada: lista para IA desde el primer momento

Con un chasis premium totalmente metálico en el exclusivo color Lobster Red, estos nuevos modelos ofrecen una apariencia distintiva diseñada para la era de la IA.

Opción A: OpenClaw + LLM local

Modelos: GTR9 Pro 395 | SER10 MAX 470 | SER9 Pro 370 | GTi15 Ultra 285H | GTi14 Pro 185H

Elimina los costes de tokens: Ejecuta la inferencia completamente en el dispositivo para un uso sostenible y de alta frecuencia.

Mayor privacidad: Mantiene los datos confidenciales localmente con procesamiento local de extremo a extremo.

Potente inferencia local: Por ejemplo, el GTR9 Pro con AMD AI Max+ 395 ofrece aproximadamente 52 tokens/s en GPT-OSS 120B.

Opción B: OpenClaw + Acceso al modelo de nube

Modelos: SER9 Pro 255 | EQR7 Pro 7735HS | EQi12 Pro 1235U

Acceso directo a la API para los modelos líderes: Integración fluida con GPT-4o, Claude, Gemini y más.

Niveles de rendimiento flexibles: Desde SER9 Pro 255 de alto rendimiento hasta el ultraeficiente EQi12 Pro, una gama de modelos que se adapta tanto a usuarios principiantes como avanzados.

Valor superior: Especificaciones superiores, más puertos, más RAM, almacenamiento y capacidad de expansión que el Mac mini, al mismo precio, con refrigeración excepcional y un rendimiento silencioso.

Opción C: Windows + Ubuntu (con OpenClaw) Dual-OS Edition

Modelos: GTR9 Pro 395 | SER10 Max 470 | SER9 Pro 370 | SER9 Pro 255 | GTi15 Ultra 285H

Cambio instantáneo de sistema operativo: Arranca en Windows para tareas diarias o en Ubuntu para desarrollo de IA.

Lo mejor de ambos mundos: Compatibilidad total con el software de Windows y rendimiento nativo de OpenClaw.

Un dispositivo, múltiples funciones: Consolida los flujos de trabajo de oficina, entretenimiento, aprendizaje e IA.

2. Actualice su dispositivo actual: Kits SSD preinstalados con OpenClaw

Para los actuales propietarios de Beelink, presentamos un SSD plug-and-play preinstalado con OpenClaw. Esto permite que los dispositivos actuales obtengan robustas capacidades de IA sin necesidad de un reemplazo completo del hardware.

Componentes de confianza: SSD de la marca Crucial con capacidades de 1 TB, 2 TB y 4 TB, con garantía global.

Plug and play: Incluye Ubuntu, entorno OpenClaw y LLM locales (donde sea compatible).

Flexibilidad a prueba de futuro: Formatea la unidad en cualquier momento para reutilizarla como almacenamiento estándar.

3. Soporte integral: Garantía de 3 años y servicios de IA dedicados

Todos los productos relacionados con OpenClaw cuentan con la garantía de tres años de Beelink. Además, nuestro equipo de soporte de IA dedicado ofrece asesoramiento técnico personalizado desde la configuración inicial hasta el uso diario, garantizando una experiencia de IA fluida para cada usuario.

Disponibilidad:

Todos los productos estarán disponibles próximamente en el sitio web oficial de Beelink y en Amazon. Siga a Beelink en sus redes sociales oficiales, incluyendo YouTube , Instagram , Facebook , X y Reddit , para las últimas actualizaciones.

