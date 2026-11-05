(Información remitida por la empresa firmante)

-Beelink ME Pro llega a Kickstarter con un innovador diseño de placa base intercambiable que facilita las actualizaciones NAS

SHENZHEN, China, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Beelink ha anunciado hoy el lanzamiento en Kickstarter del ME Pro, un sistema NAS modular disponible en configuraciones de dos y cuatro bahías. Su diseño con placa base intercambiable permite a los usuarios mejorar el rendimiento o añadir bahías para unidades a medida que cambian sus necesidades. El ME Pro incorpora sistemas de refrigeración y amortiguación de vibraciones para reducir el ruido durante su funcionamiento, y viene con el sistema operativo Fygo OS preinstalado, que facilita la sincronización de archivos, la creación de copias de seguridad y el acceso remoto.

Hardware modular para actualizaciones flexibles y un funcionamiento silencioso

Módulos de placa base intercambiables. Su diseño extraíble admite módulos de placa base compatibles, tanto de Intel como de AMD. Un mismo módulo puede trasladarse entre carcasas compatibles ya sean de dos o cuatro bahías en cualquier dirección, lo que permite a los usuarios conservar su placa base actual al ampliar la capacidad de almacenamiento.

Su diseño extraíble admite módulos de placa base compatibles, tanto de Intel como de AMD. Un mismo módulo puede trasladarse entre carcasas compatibles ya sean de dos o cuatro bahías en cualquier dirección, lo que permite a los usuarios conservar su placa base actual al ampliar la capacidad de almacenamiento. Chasis metálico compacto de una sola pieza . La carcasa ocupa aproximadamente un 50 % menos de espacio que otros sistemas NAS con el mismo número de bahías para unidades, lo que facilita su colocación en un escritorio, en el salón o en un estudio.

. La carcasa ocupa aproximadamente un 50 % menos de espacio que otros sistemas NAS con el mismo número de bahías para unidades, lo que facilita su colocación en un escritorio, en el salón o en un estudio. Refrigeración y control de vibraciones. El uso de silicona termoconductora y soportes de aluminio permite extraer el calor de las unidades. Una cámara de vapor y un ventilador interno distribuyen y disipan el calor, mientras que un ensamblaje firmemente fijado ayuda a reducir el ruido provocado por las vibraciones. El ME Pro está diseñado para funcionar de forma ininterrumpida (24/7), con niveles de ruido de tan solo 34 dB.

Gestión de almacenamiento, colaboración en torno a contenidos multimedia e implementación de IA local

Sistema operativo Fygo OS preinstalado. Fygo OS incluye funciones de sincronización y copia de seguridad de archivos, organización de fotos mediante IA, recuperación de archivos basada en instantáneas y acceso remoto con un solo clic.

Fygo OS incluye funciones de sincronización y copia de seguridad de archivos, organización de fotos mediante IA, recuperación de archivos basada en instantáneas y acceso remoto con un solo clic. Plataforma de colaboración multimedia Seek. Los equipos pueden previsualizar y transcodificar diversos formatos multimedia, revisar y anotar archivos en línea, gestionar permisos de acceso y compartir recursos desde un único espacio de trabajo.

Los equipos pueden previsualizar y transcodificar diversos formatos multimedia, revisar y anotar archivos en línea, gestionar permisos de acceso y compartir recursos desde un único espacio de trabajo. Implementación local de IA. La configuración AI 470 ofrece un rendimiento de IA de hasta 86 TOPS y permite ejecutar asistentes de IA de forma local. Entre los modelos compatibles se incluyen Qwen 3.5 (hasta 35.000 millones de parámetros), DeepSeek R1 (hasta 32.000 millones) y Gemma 4 (hasta 26.000 millones).

La campaña de Kickstarter ya está en marcha y cuenta con ofertas para los primeros patrocinadores. Visite la Campaña Beelink ME Pro Kickstarter para conocer los detalles sobre los modelos y las configuraciones.

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