Beko y Massimo Bottura: creando juntos un valor duradero

Massimo Bottura es el embajador global de la marca Beko, una asociación que fue protagonista en los premios The Best Chef Awards en Milán, celebrando el compromiso y la voluntad de Beko de innovar con un fuerte sentido de fiabilidad y sostenibilidad.

ESTAMBUL, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Beko, una de las marcas líderes en el sector global de electrodomésticos, anuncia con orgullo el nombramiento de Massimo Bottura como embajador global de la marca. Esta colaboración estratégica se basa en la larga relación y confianza entre el chef italiano y la empresa matriz de Beko, basada en valores compartidos de fiabilidad, sostenibilidad e innovación.

La sinergia entre Beko y Massimo Bottura marca el inicio de una trayectoria compartida que mira al futuro con concreción e inspiración. Su colaboración refleja el compromiso compartido de crear valor duradero, ya sea mediante electrodomésticos diseñados para perdurar o creaciones culinarias diseñadas para inspirar a generaciones. Juntos, promueven un estilo de vida más fiable, consciente y sostenible. Reconocida por la revista Time como una de las empresas más sostenibles del mundo, ocupando el puesto 17 a nivel mundial y la número 1 en su sector, Beko ha elegido a Massimo Bottura como su embajador global de marca: una alianza que celebra la innovación responsable y la auténtica pasión. El chef con estrella Michelin, visionario y pionero de la gastronomía sostenible, aporta a Beko su revolucionaria filosofía: convertir cada gesto diario en un acto de amor por el planeta y por todos.

Un compromiso traducido en acción

Bottura y Beko siempre han compartido la misma visión: excelencia absoluta, innovación que respeta la tradición y un compromiso firme con la sostenibilidad. Estos valores encontraron un escenario de prestigio en los Premios Best Chef (Milán, 2 de octubre), donde Beko fue el socio oficial de sostenibilidad.

El evento, que reunió a figuras destacadas y talentos emergentes de la escena culinaria mundial, celebró la cocina como una forma de arte y como un puente cultural entre tradiciones. En este contexto, Beko patrocinó el Premio "Terroir", un reconocimiento dedicado al chef que demuestra excelencia en cada etapa de su trayectoria gastronómica. Un referente que combina producción y cocina, innovando con nuevas tecnologías o preservando las prácticas tradicionales, siempre con la sostenibilidad y las comunidades locales en el centro de su labor.

En esta edición, el Premio "Terroir" recayó en Débora Fadul, DIACÁ, Città del Guatemala, Guatemala, quien destacó por su notable capacidad de unir tradición e innovación, y por promover una visión de la gastronomía arraigada en la responsabilidad, el respeto y la conciencia ambiental.

El Premio "Terroir" encarna la misión de construir un futuro mejor fomentando la educación ambiental y preservando su valor. Un compromiso que se reforzó aún más mediante el uso de tecnologías de vanguardia, como las que ofrece Beko.

Para sellar esta sinergia, Massimo Bottura entregó el premio en el escenario como embajador global de la marca Beko, testimonio del compromiso compartido con un futuro donde la excelencia gastronómica y la sostenibilidad caminan de la mano.

Acerca de Beko

Beko, la empresa número 1 de electrodomésticos en Europa*, ayuda a los clientes a tomar decisiones con confianza gracias a sus electrodomésticos de alta fiabilidad, sometidos a rigurosas pruebas de durabilidad, lo que garantiza su resistencia al paso del tiempo. La esencia de la marca se basa en el lema Beko state of mind , que define la confianza absoluta que los clientes tienen al tomar las decisiones correctas. Beko se compromete a proteger el planeta mediante el diseño y la fabricación de productos innovadores, fiables, eficientes y sostenibles.

* Emisor: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2025 edition, Beko Corp, Large Appliances as per "Major Appliances", GBO, retail volume, 2024 data.

