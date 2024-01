BETS anuncia la entrega de todos los equipos en la segunda granja minera

(Información remitida por la empresa firmante)

CHANGSHA, China, 25 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (la "Compañía," "nosotros", o "Bit Brother") (NASDAQ: BETS ) se complace en anunciar que se han entregado todos los equipos para la operación de nuestra segunda granja de minería de criptomonedas. Debido al clima extremadamente frío a mediados de enero en Texas, algunos de los equipos que se esperaba que se entregaran antes del 10 de enero de 2024 no se entregaron hasta el 19 de enero de 2024. Hasta ahora, la Compañía ha recibido un lote inicial de aproximadamente 1.400 mineros, contenedores mineros, transformadores, barreras de sonido y otros equipos necesarios para la operación. Los 1.400 mineros han sido instalados y probados. Se ha completado la mayor parte del montaje y las pruebas del resto de equipos. Nos estamos preparando para la inspección por parte de la ciudad de Abilene y la emisión del Certificado de Ocupación. Bit Brother espera recibir el Certificado de Ocupación y el inicio del Sitio 2 a principios de febrero de 2024.

Acerca de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd es una corporación multifacética con operaciones que abarcan la gestión empresarial en China y empresas de blockchain y criptomonedas en Estados Unidos. Dentro de la jurisdicción de EE.UU., la empresa gestiona e integra estratégicamente instalaciones de minería de criptomonedas. Con un equipo dedicado de especialistas, la empresa opera actualmente dos granjas mineras en EE.UU. y está comprometida con un mayor crecimiento de sus operaciones de blockchain y criptomonedas. Para más información, visite: www.bitbrother.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este documento son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones prospectivas a menudo se identifican mediante el uso de terminología prospectiva como "cree", "espera" o expresiones similares, que involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, implican suposiciones, riesgos e incertidumbres, y estas expectativas pueden resultar incorrectas. No debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Los resultados reales de la Compañía podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de una variedad de factores. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los factores de riesgo descritos por BETS en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"). Estos factores de riesgo y los identificados en otras partes de este comunicado de prensa, entre otros, podrían causar que los resultados reales difieran materialmente del rendimiento histórico e incluyen, entre otros:

Las políticas del gobierno local y la supervisión regulatoria de las operaciones de minería de criptomonedas y nuestras otras operaciones.

El negocio de minería de criptomonedas de BETS aún está en desarrollo, con muchas incertidumbres en la dirección futura y la integración de los otros segmentos comerciales de BETS.

No gestionar eficazmente el recién lanzado negocio de minería de criptomonedas.

No poder acceder a una gran cantidad de energía a costes razonables podría aumentar significativamente los gastos operativos de BETS y afectar negativamente la demanda de las actividades mineras de BETS.

Cualquier fallo significativo o prolongado en las instalaciones de minería de criptomonedas que opera BETS o en los servicios que brinda, incluidos eventos fuera de su control, generaría costes e interrupciones importantes y reduciría el atractivo de sus instalaciones, dañaría su reputación comercial y tendría un impacto material adverso sobre sus resultados de operación.

Las violaciones de seguridad o supuestas violaciones de seguridad de nuestros servidores de minería de criptomonedas podrían interrumpir las operaciones de BETS y tener un efecto material adverso en su negocio, condición financiera y resultados de operación.

Fluctuación del precio de las criptomonedas.

Otros riesgos e incertidumbres indicados en los informes o documentos de la SEC de BETS presentados o que BETS presentará ante la SEC.

En consecuencia, no se debe confiar en que las declaraciones prospectivas representen nuestros puntos de vista en cualquier fecha posterior, y no debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas al decidir si invertir en nuestros valores. No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizaron, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.

Contacto: contactus@bitbrother.com , +86-731-82290658

